Könnyfakasztó pillanat. A Ferrari Forma-1-es pilótája, Charles Leclerc életének egyik legboldogabb időszakát éli: a monacói versenyző eljegyezte párját, a lenyűgöző modellt és influenszert, Alexandra Saint Mleux-t. A romantikus lánykérésről Leclerc számolt be a közösségi oldalán vasárnap, egy megható fotósorozattal kísérve.

Charles Leclerc eljegyezte a szuperszexi modell barátnőjét, Alexandra Saint Mleux-t.

Alexandra Saint Mleux és Charles Leclerc forró csókja
Alexandra Saint Mleux és Charles Leclerc forró csókja
Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charles Leclerc eljegyezte a barátnőjét

A képek középpontjában nemcsak a szerelmesek álltak, hanem a pár imádott tacskója, Leo is, aki kulcsszerepet kapott a lánykérésben. A kutya nyakörvén egy kis biléta függött, rajta a felirat: 

Apa meg akar kérni, hogy légy a felesége!.

A képsorozatban csodás 

desszertek is feltűntek – köztük csont alakú édes falatok –, amelyeken a dátum, a pár monogramja és a „She said yes” (azaz „Igent mondott”) felirat díszelgett.  

Leclerc és Saint Mleux 2023-ban kezdtek el randizni, és azóta is szinte elválaszthatatlanok. A modell rendszeresen feltűnik a paddockban a versenyhétvégék során, ahol mindig nagy figyelem kíséri őt. 

Alexandra nemcsak szépségével, hanem tehetségével is kitűnik: közel 2 millió követője van TikTokon, Instagramon pedig már 3 millióan figyelik életét és művészettörténeti bejegyzéseit.

Leclerc sem csupán a volán mögött lenyűgöző – a 28 éves monacói pilóta tehetséges zongorista és zeneszerző is, saját darabjait már többször megosztotta a rajongóival.

Bár az esküvő pontos időpontját még nem hozták nyilvánosságra, a Ferrari pilótájának biztosan nem kell spórolnia majd: a hírek szerint mintegy 27 millió fontot keres évente.  

Leclerc számára egyébként is sikeres időszak ez az év: a 2025-ös szezonban már hét dobogós helyezést szerzett, miközben új csapattársa, Lewis Hamilton csak szenved. Legutóbb Mexikóban másodikként intették le a monacóit, így nem is lehetett jobb alkalom arra, hogy a verseny után megtegye élete legfontosabb kérdését.

„Nagyon elégedett vagyok ezzel a hétvégével. Ismét a dobogón végezni igazi meglepetés. Úgy érzem, kihoztuk az autóból, amit csak lehet” – mondta a futamot követően Leclerc, aki most már a versenypályán és a magánéletben is egyaránt fényes jövő elé néz.

@f1 congratulations to charles leclerc and alexandra saint mleux! ❤️💍 #f1 #formula1 #charlesleclerc ♬ The Champion - Lux-Inspira
