Komoly átszervezéseket jelentett be a vezetőségében szerdán a Forma-1-ben szereplő Aston Martin, amely hivatalos közleményben erősítette meg, hogy 2026-tól a technikai stáb irányítása mellett immár a csapatfőnöki pozíciót is Adrian Newey fogja betölteni, míg a posztról távozó Andy Cowell lesz a stratégiai igazgató.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Új csapatfőnökkel új korszak kezdődhet az Aston Martinnál

A legendás brit tervező idén márciusban csatlakozott az Aston Martinhoz, mint ügyvezető technikai partner, azóta pedig kizárólag a 2026-os autó tervezésére koncentrált.

„Az elmúlt kilenc hónapban nagyszerű tehetségeket ismertem meg a csapatunkban. Alig várom, hogy betöltsem ezt a plusz szerepkört, miközben a lehető legjobb pozícióba hozzuk magunkat a 2026-os szezonra, ahol teljesen új helyzet elé nézünk, hiszen az Aston Martin immár gyári csapatként indul, ráadásul az új szabályok jelentette komoly kihívással is szembe kell néznünk” – nyilatkozta Newey az Aston Martin közleményében.

Cowell az új pozíciójában Lawrence Stroll csapattulajdonosnak fog jelenteni, a feladata pedig az lesz, hogy összehangolja a munkát az Aston Martin és az új motorszállítóként érkező Honda, valamint a csapat üzemanyagszállítója és stratégiai partnere, az Aramco között.

„Miután végrehajtottuk a szükséges strukturális változtatásokat, ami a gyári csapattá váláshoz kellett, lefektettük az alapokat Adrian és a szélesebb értelemben vett szervezet számára, itt a megfelelő idő, hogy egy másik szerepben, stratégiai igazgatóként folytassam” – mondta az új feladatköréről Cowell, aki korábban hosszú évekig dolgozott a Mercedesnél.

Az Aston Martin tulajdonosa és ügyvezető elnöke, Lawrence Stroll elmondta: Cowell nagyszerű vezető volt, világszínvonalú csapatot épített, a mostani átszervezésekről viszont közösen döntöttek a csapat érdekeit szem előtt tartva. Newey kapcsán pedig megjegyezte, hogy a csapatfőnöki poszt lehetővé teszi majd számára, hogy „teljes mértékben kihasználja a kreatív és műszaki szaktudását”.

A világ egyik legjobb autótervezőjének tartott Newey 19 év után hagyta el a Red Bull F1-es istállóját és márciusban állt munkába az Aston Martinnál.