A Red Bull Forma-1-es csapata a Katari Nagydíj után fogja bejelenteni Max Verstappen csapattársát a 2026-os szezonra. A holland sztár jelenlegi partnere, Cunoda Júki meglehetősen feszült a közelgő döntés miatt, míg a Racing Bulls pilótája, Isack Hadjar magabiztosabban várhatja a fejleményeket.

Cunoda Júki már a 2025-ös szezon második futama után felkerülhetett a Racing Bullstól a Red Bullhoz, miután az energiaitalosok hamar lefokozták a gyengélkedő Liam Lawsont. A két pilóta ugyan helyet cserélt egymással, de ez a japán versenyző számára sem hozott túl sok sikert, új-zélandi elődjéhez hasonlóan ő sem tudott méltó társa lenni Max Verstappennek.

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Cunoda aggódhat, a Red Bull hamarosan bejelenti Verstappen 2026-os csapattársát

Jelenleg Cunodának egyre kevesebb esélye van rá, hogy megtartsa ülését a Red Bullnál, amely a hírek szerint szinte biztosan a Racing Bullsnál idén remeklő Isack Hadjaré lesz majd. Az osztrák istálló úgy döntött, hogy nem vár tovább, és közvetlenül a Katari Nagydíj után megteszi a bejelentést a 2026-os pilótapárosát illetően. Cunoda ideges a közelgő döntés miatt, mert elképzelhető, hogy más csapatnál sem jut majd számára hely, legfeljebb tartalékpilótaként számíthat rá valamelyik istálló.

„Hasonló helyzet volt tavaly és két éve is, szóval igazából hozzászoktam. Ez része a Forma-1-nek. 

Már tudom, mit kell tennem a hátralévő futamokon, de végső soron ezek a döntések nem az én kezemben vannak. 

Most nagyobb volt az önbizalmam, mint az elmúlt hétvégéken. Talán észrevették, de nekem – és a csapatnak – eredmények kellenek. Nem húzhatjuk így tovább, rendet kell tenni Katarra” – mondta a japán, aki szerint az utóbbi időszakban fejlődést mutatott, és a szabadedzéseken Verstappennél is jobban teljesített.

Yuki Tsunoda of Red Bull Racing and Isack Hadjar of Visa Cash App Racing Bulls F1 Team celebrate on the podium after the race of the Dutch GP, the 15th round of the Formula 1 World Championship, at Circuit Zandvoort in Zandvoort, North Holland, Netherlands, on August 31, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Isack Hadjar válthatja Cunoda Júkit a Red Bullnál
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Hadjar magabiztosabban várja a közelgő döntést, de szívesebben értesülne róla akkor, miután véget ért a szezon. 

„Őszintén, én inkább év végén tudnám meg. Ez az egész inkább csak idegesítő – túl sok a zaj körülötte. 

Tizenkét hónapja bizonytalan voltam, most viszont tudom, hogy jövőre a Forma–1-ben vagyok. 

Tavaly azt sem tudtam, mihez kezdek, most sokkal kevésbé pánikolok” – idézte a formula.hu a francia pilóta szavait.

A Forma-1 2025-ös idényéből már csak két futam van hátra. November 28-30. között Katarba látogat a mezőny, december 5-7. között pedig Abu-Dzabiban rendezik a szezonzárót. Az egyéni vb-címre hárman esélyesek, Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen is világbajnok lehet még idén.

