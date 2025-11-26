Cunoda Júki már a 2025-ös szezon második futama után felkerülhetett a Racing Bullstól a Red Bullhoz, miután az energiaitalosok hamar lefokozták a gyengélkedő Liam Lawsont. A két pilóta ugyan helyet cserélt egymással, de ez a japán versenyző számára sem hozott túl sok sikert, új-zélandi elődjéhez hasonlóan ő sem tudott méltó társa lenni Max Verstappennek.

Cunoda Júki napjai meg vannak számlálva a Red Bullnál

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Cunoda aggódhat, a Red Bull hamarosan bejelenti Verstappen 2026-os csapattársát

Jelenleg Cunodának egyre kevesebb esélye van rá, hogy megtartsa ülését a Red Bullnál, amely a hírek szerint szinte biztosan a Racing Bullsnál idén remeklő Isack Hadjaré lesz majd. Az osztrák istálló úgy döntött, hogy nem vár tovább, és közvetlenül a Katari Nagydíj után megteszi a bejelentést a 2026-os pilótapárosát illetően. Cunoda ideges a közelgő döntés miatt, mert elképzelhető, hogy más csapatnál sem jut majd számára hely, legfeljebb tartalékpilótaként számíthat rá valamelyik istálló.

„Hasonló helyzet volt tavaly és két éve is, szóval igazából hozzászoktam. Ez része a Forma-1-nek.

Már tudom, mit kell tennem a hátralévő futamokon, de végső soron ezek a döntések nem az én kezemben vannak.

Most nagyobb volt az önbizalmam, mint az elmúlt hétvégéken. Talán észrevették, de nekem – és a csapatnak – eredmények kellenek. Nem húzhatjuk így tovább, rendet kell tenni Katarra” – mondta a japán, aki szerint az utóbbi időszakban fejlődést mutatott, és a szabadedzéseken Verstappennél is jobban teljesített.

Isack Hadjar válthatja Cunoda Júkit a Red Bullnál

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Hadjar magabiztosabban várja a közelgő döntést, de szívesebben értesülne róla akkor, miután véget ért a szezon.

„Őszintén, én inkább év végén tudnám meg. Ez az egész inkább csak idegesítő – túl sok a zaj körülötte.

Tizenkét hónapja bizonytalan voltam, most viszont tudom, hogy jövőre a Forma–1-ben vagyok.

Tavaly azt sem tudtam, mihez kezdek, most sokkal kevésbé pánikolok” – idézte a formula.hu a francia pilóta szavait.

A Forma-1 2025-ös idényéből már csak két futam van hátra. November 28-30. között Katarba látogat a mezőny, december 5-7. között pedig Abu-Dzabiban rendezik a szezonzárót. Az egyéni vb-címre hárman esélyesek, Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen is világbajnok lehet még idén.