Felipe Massa 64 millió fontos (mintegy 30 milliárd forint) pert indított Bernie Ecclestone, a Formula One Management (FOM) és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ellen. Massa keresete szerint az érintettek tudatosan hallgattak arról, hogy a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történt baleset – amely alapjaiban változtatta meg a bajnokság kimenetelét – szándékos volt. A „Crashgate” néven ismert botrányban Nelson Piquet Jr. csapata, a Forma-1-es Renault szándékosan rendelte el a balesetet, hogy elősegítse Fernando Alonso győzelmét.

Felipe Massa is ott volt a bíróságon

Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

Felipe Massa a bíróságon szerezné vissza az elbukott vb-címet

A baleset után, a biztonsági autós szakasz miatt Massa, aki addig az élen haladt, végül pont nélkül zárt. Lewis Hamilton az év végén őt egyetlen ponttal lett világbajnok.

A botrány csak 2009-ben robbant ki, amikor Piquet beismerte, hogy csapata utasítására ütközött. Ugyanakkor Massa szerint Ecclestone és Max Mosley (az FIA akkori elnöke) már 2008-ban tudtak a történtekről, és szándékosan nem indítottak vizsgálatot, hogy elkerüljék a presztízsveszteséget. Ezt Ecclestone 2023-ban egy interjúban részben el is ismerte, amikor azt mondta: „Már akkor tudtuk, hogy mi történt, de úgy döntöttünk, hallgatunk.”

Ez a kijelentés lett Massa jogi hadjáratának alapja. A brazil pilóta kártérítést követel elmaradt bevételeiért és szponzori szerződései miatt, valamint jogi nyilatkozatot, hogy az FIA megsértette saját szabályait. Massa állítja: ha az ügyet 2008-ban kivizsgálják, a szingapúri futamot törlik vagy módosítják az eredményt, akkor ő lett volna a világbajnok.

Az FIA és a FOM ügyvédei kemény hangvételben támadták a brazil pilótát. „Teljes időpocsékolásnak” nevezték az ügyet. Az alperesek azt is hangsúlyozták, hogy Massa rosszul teljesített a szingapúri versenyen, és ez volt az oka annak, hogy végül elveszítette a bajnoki címet.

Massa szerint a cél nem csupán az anyagi jóvátétel, hanem az is, hogy „a sport megtisztuljon, és helyreálljon az igazság”. A háromnapos előzetes meghallgatás végén Jay bíró bejelentette, hogy a döntését „viszonylag hamar” kihirdeti, a kérdés az, hogy engedélyezi-e a teljes tárgyalást.