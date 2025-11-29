Hamarosan apa lehet a spanyol Forma-1-es pilóta, Fernando Alonso. Az Aston Martin 44 éves sztárjával kapcsolatban a közösségi oldalakon kezdtek el terjedni a pletykák.

A hírek szerint hamarosan apa lesz Fernando Alonso

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Fernando Alonso apa lesz?

Erről a hivatalos Instagram oldalán számolt be

a legismertebb Forma-1-es fotós Kym Illman. Az ausztrál arról posztolt, hogy az olasz Sky Sports pedig meg is erősítette ezt a hírt

- szúrta ki a Motorsportol.

Illman hozzáteszi, hogy a 44 éves spanyol pilóta párja a spanyol F1-es közvetítő csapat egyik riportere, Melissa Jimenez, akivel 2023-óta alkotnak egy párt, azonban utoljára a monzai paddockban látta a riporternőt, ami alapot adhat ezen találgatásoknak.

Két nappal ezelőtti paddock-pletykák szerint Fernando Alonso és barátnője, Melissa Jimenez gyereket várnak, ezt most megerősítette a Sky Italia is

- írta Kym Illman

Ha igaz a hír, akkor Alonso lehet majd a 2026-os mezőny negyedik apukája, Max Verstappen, Nico Hülkenberg és a visszatérő Sergio Pérez után.