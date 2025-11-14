A Sportico című sportgazdasági szaklap legújabb elemzésében 6,4 milliárd dollárra becsülte a Ferrari istálló értékét. A maranellóiak után a Mercedes következik 5,88 milliárddal, a konstruktőri világbajnoki címet már elhódító McLaren 4,73, míg a címvédő holland Max Verstappent foglalkoztató Red Bull Racing 4,32 milliárdot ér.

A Forma-1-ben még mindig a legmenőbb meló a Ferrarinak dolgozni

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

A Ferrari és társai uralják a sportpiacot

Az F1-es csapatok átlagértéke 3,42 milliárd dollár, ennél drágább átlagértékű mezőnyt csak a tengerentúli amerikaifutball- (NFL) és kosárlabdaliga (NBA) tud felmutatni. Ennél is elképesztőbb azonban a növekedés mértéke: a lap kiemeli, hogy a 3,42 milliárd dolláros átlag közel a duplája a két évvel ezelőtt, 2023-ban készített felmérés után kijött értéknek.

Míg egy évtizeddel ezelőtt az érdektelenségbe fulladás veszélye fenyegette a sorozatot, ma a Forma-1 a világ egyik leghatalmasabb és legjobban jövedelmező sportüzlete. A Sportico cikke szerint az idény minden egyes futama felé egy Super Bowl-hétvégével, azaz az F1 egyenlő 24 Super Bowllal.

A közvetítéseket átlagosan több mint 60 millióan követik, a futamok helyszínein pedig ugyancsak átlagosan 270 ezer szurkoló fordul meg egy versenyhétvége során.

A szurkolók hajlandóak horribilis pénzeket kifizetni a jegyekért, és ugyancsak nem spórolnak, ha ajándéktárgyakat kell venniük.

Ráadásul a sztárok is kezdik maguknak felfedezni a Forma-1-et. Már nem csak Monacóban és Miamiban tűnnek fel, de a Sportico cikke szerint az idei Szingapuri Nagydíjon olyan világsztárok kerülgették egymást, mint Elton John, a Foo Fighters és a Smashing Pumpkins rock zenekarok tagjai.