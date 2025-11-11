A Ferrari elnöke, John Elkann a hétfői római szponzori eseményen osztotta ki Lewis Hamiltont és Charles Leclerc-t, miután mindketten kiestek a vasárnapi Sao Pauló-i Nagydíjon.
A Ferrari elnöke kiosztotta a pilótáit
„A szerelők és a mérnökök remekül dolgoznak, de ha a többieket nézzük, vannak hiányosságok.
A mi versenyzőinknek pedig most már a vezetésre kell koncentrálniuk, és kevesebbet beszélniük. Fontos futamok várnak még ránk, és a második hely megszerzése még nem lehetetlen.”
Hangsúlyozta, hogy a Ferrari egységben mindig jobban teljesít:
„Ha a Ferrari összefog, jönnek az eredmények.”
A Ferrari csalódást keltő szezont fut: tavaly kis híján konstruktőri bajnokok lettek, idén viszont még egyetlen futamgyőzelmet sem arattak. A Sao Pauló-i kudarc után 36 ponttal maradnak el a Mercedestől, és négy ponttal a Red Bull mögött.
Charles Leclerc csak annyit mondott a verseny után:
Nagyon nehéz hétvége volt. Szinte pont nélkül tértünk haza ebben a kritikus időszakban, amikor a második helyért küzdünk a konstruktőri bajnokságban. Mostantól csak az egység segíthet abban, hogy megfordítsuk a helyzetet.
A hétvégén a monacói pilóta harmadik helyen kvalifikált, ám egy baleset miatt végül kiesett. A sprintversenyen Leclerc az ötödik, Hamilton hetedik lett, a főfutamon a hétszeres világbajnok is kiesett – továbbra sem állhatott dobogóra a szezonban.
A Ferrari számára a tét óriási: a konstruktőri bajnokságban minden megszerzett helyezés akár 10 millió dollárt is jelenthet a csapat kasszájában.
Elkann szavait így nemcsak kritikának, hanem motivációnak is szánta – az utolsó három futam sorsdöntő lehet a maranellói csapat jövőjére nézve.
