Ezt nem teszik zsebre. Komoly kritikával illette versenyzőit a Ferrari elnöke, John Elkann, aki szerint Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek ideje lenne „a vezetésre koncentrálni és kevesebbet beszélni”. A kijelentés a Sao Pauló-i Nagydíj után hangzott el, ahol a Scuderia mindkét pilótája kiesett, és a csapat visszacsúszott a konstruktőri tabella negyedik helyére.

A Ferrari elnöke, John Elkann a hétfői római szponzori eseményen osztotta ki Lewis Hamiltont és Charles Leclerc-t, miután mindketten kiestek a vasárnapi Sao Pauló-i Nagydíjon.

A Ferrari elnöke nem kímélte a Forma-1-es sztárjait
A Ferrari elnöke nem kímélte a Forma-1-es sztárjait 
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Ferrari elnöke kiosztotta a pilótáit

„A szerelők és a mérnökök remekül dolgoznak, de ha a többieket nézzük, vannak hiányosságok. 

A mi versenyzőinknek pedig most már a vezetésre kell koncentrálniuk, és kevesebbet beszélniük. Fontos futamok várnak még ránk, és a második hely megszerzése még nem lehetetlen.” 

Hangsúlyozta, hogy a Ferrari egységben mindig jobban teljesít: 

„Ha a Ferrari összefog, jönnek az eredmények.”  

A Ferrari csalódást keltő szezont fut: tavaly kis híján konstruktőri bajnokok lettek, idén viszont még egyetlen futamgyőzelmet sem arattak. A Sao Pauló-i kudarc után 36 ponttal maradnak el a Mercedestől, és négy ponttal a Red Bull mögött. 

Charles Leclerc csak annyit mondott a verseny után: 

Nagyon nehéz hétvége volt. Szinte pont nélkül tértünk haza ebben a kritikus időszakban, amikor a második helyért küzdünk a konstruktőri bajnokságban. Mostantól csak az egység segíthet abban, hogy megfordítsuk a helyzetet.

A hétvégén a monacói pilóta harmadik helyen kvalifikált, ám egy baleset miatt végül kiesett. A sprintversenyen Leclerc az ötödik, Hamilton hetedik lett, a főfutamon a hétszeres világbajnok is kiesett – továbbra sem állhatott dobogóra a szezonban.  

A Ferrari számára a tét óriási: a konstruktőri bajnokságban minden megszerzett helyezés akár 10 millió dollárt is jelenthet a csapat kasszájában.

 Elkann szavait így nemcsak kritikának, hanem motivációnak is szánta – az utolsó három futam sorsdöntő lehet a maranellói csapat jövőjére nézve.  

