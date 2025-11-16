A Ferrari elnöke, John Elkann a Sao Pauló-i versenyhétvége után azt mondta, hogy a csapat pilótáinak, Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek ideje lenne „a vezetésre koncentrálni és kevesebbet beszélni”. A kemény kritika természetesen nem maradt reakciók nélkül, a történtek után még nagyobb lett a csapat körüli médiafigyelem.

A Ferrari elnöke, John Elkann keményen üzent a versenyzőinek

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Ferrarinál rendszeresen kellemetlen helyzetbe hozzák a sztárokat

Az 1997-es szezon Forma-1-es világbajnoka, Jacques Villeneuve sem ment el szó nélkül a történtek mellett, a kanadai szerint Elkann reakciója nagyon rosszul lett időzítve, noha a Ferrarinál nem először fordult elő hasonló botrány.

„Elég csak Alain Prost, Nigel Mansell, Fernando Alonso vagy Sebastian Vettel történeteire visszagondolni.

A Ferrari mindig a saját érdekeit helyezte előtérbe, és ha szükségesnek érezte, nem habozott a versenyzőit kellemetlen helyzetbe hozni”

– mondta Villeneuve, aki szerint most is erről lehet szó, majd hozzátette, hogy a csapatnál a WEC versenysorozatban elért sikereket állították szembe az F1-es eredménytelenséggel.

„A brazíliai hétvége egyszerűen félrement. Nem arról volt szó, hogy hiányzott volna a tempó, vagy hogy a pilóták rosszul teljesítettek volna. Ezért is tűntek számomra helytelennek ezek a kijelentések, különösen úgy, hogy a WEC-győzelmet állították párhuzamba az F1-es eredményekkel, pedig ez a két világ csak felületesen összehasonlítható” – mondta a korábbi világbajnok, hangsúlyozva, hogy az ilyen típusú megjegyzéseket érdemes volna csapaton belül tartani, mert csak fokozzák a feszültséget.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc is gyenge szezont fut a Ferrarinál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ezek a kiszólások ritkán segítenek, inkább csak további nyomást helyeznek a versenyzőkre.

A mai, túlzottan is gyorsan reagáló közegben pillanatok alatt túldimenzionálják őket, és könnyen félrecsúszik a kommunikáció” – idézte Villeneuve szavait a motorsport.hu.

A Ferrari versenyzői finoman szólva sem szerepelnek kiemelkedően idén, 21 forduló elteltével Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik helyen áll az egyéni pontversenyben. Az olasz istálló a konsktruktőrök között is csupán a negyedik helyen szerénykedik, a nagy riválisok közül a McLaren, a Mercedes és a Red Bull is megelőzi.