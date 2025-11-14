Nem akármilyen esemény történt a száguldó cirkuszban, Sergio Pérez ugyanis fekete Ferrariban tért vissza a Forma-1-be.

Elképesztően mutatott a fekete Ferrari, amit Sergio Pérez vezetett

Fotó: X

Ferrariban tért vissza Sergio Pérez

A 34 éves versenyző egy év szünet után tér vissza a sportágba, miután 2024 végén közös megegyezéssel elváltak útjai a Red Bull-lal. Nyáron aztán a Cadillac és Pérez közösen jelentették be a nagy visszatérést: a mexikói pilóta 2026-ban ismét a rajtrácson lesz, ezúttal már az új amerikai csapattal.

Az előkészületek azóta gőzerővel zajlanak – Pérez több időt töltött már a Cadillac központjaiban Észak-Karolinában és Silverstone-ban is, ahol a szimulátorban is dolgozott a csapattal.

#Cadillac - #Ferrari,

Iniziato il lavoro di @SChecoPerez che torna su una #F1 a Imola.

Primo shakedown di 3 giri eseguito sulla SF-23 total black.

Updates https://t.co/G9pIEtjVVq pic.twitter.com/gCUulcIUZ8 — Giuliano Duchessa (@GiulyDuchessa) November 13, 2025

Az imolai teszt ennek a folyamatnak volt a fontos következő lépése. A Ferrari erőforrásával készülő Cadillac 2026-os programjához a csapat most egy 2023-as Ferrari SF-23-at használt, amelyet teljesen fekete színben vetettek be. Pérez mosolyogva mondta a Reutersnek:

Kíváncsi vagyok, hány kört bír majd a nyakam, mielőtt elfárad.

A gyakorlás nemcsak a fizikai felkészülésről szólt –

ez volt az első alkalom, hogy Pérez a Cadillac mérnökeivel és szerelőivel is éles körülmények között együtt dolgozhatott.

More photos of Sergio Perez in action at Imola with the Ferrari SF-23 today. #CadillacF1Team #F1 pic.twitter.com/KkyTta1EYD — Lucho Yoma (@LucianoYoma) November 13, 2025

Nagyszerű érzés újra pályán lenni, és ez a teszt tökéletes lezárása az évnek

– tette hozzá. „Most kezdtük el igazán együtt építeni a csapatot: közösen dolgozni, beszélgetni, megtanulni egymás nyelvét.”

A Cadillac 2026-os belépése egy új amerikai fejezetet nyithat a Forma–1 történetében – Pérez pedig láthatóan elszánt, hogy kulcsszerepet játsszon benne.