Sergio Pérez újra Forma-1-es autóba ült. A mexikói pilóta csütörtökön az imolai pályán rótta a köröket egy fekete színű Ferrari SF-23 volánja mögött, ezzel megkezdve felkészülését a Cadillac jövő évi Forma–1-es bemutatkozására. Az amerikai gyártó 2026-ban csatlakozik a mezőnyhöz tizenegyedik csapatként, Pérez és Valtteri Bottas pedig a projekt kulcsfigurái lesznek.

Nem akármilyen esemény történt a száguldó cirkuszban, Sergio Pérez ugyanis fekete Ferrariban tért vissza a Forma-1-be.

Elképesztően mutatott a fekete Ferrari, amit Sergio Pérez vezetett
Fotó: X

Ferrariban tért vissza Sergio Pérez

A 34 éves versenyző egy év szünet után tér vissza a sportágba, miután 2024 végén közös megegyezéssel elváltak útjai a Red Bull-lal. Nyáron aztán a Cadillac és Pérez közösen jelentették be a nagy visszatérést: a mexikói pilóta 2026-ban ismét a rajtrácson lesz, ezúttal már az új amerikai csapattal. 

Az előkészületek azóta gőzerővel zajlanak – Pérez több időt töltött már a Cadillac központjaiban Észak-Karolinában és Silverstone-ban is, ahol a szimulátorban is dolgozott a csapattal.  

Az imolai teszt ennek a folyamatnak volt a fontos következő lépése. A Ferrari erőforrásával készülő Cadillac 2026-os programjához a csapat most egy 2023-as Ferrari SF-23-at használt, amelyet teljesen fekete színben vetettek be. Pérez mosolyogva mondta a Reutersnek: 

Kíváncsi vagyok, hány kört bír majd a nyakam, mielőtt elfárad.

A gyakorlás nemcsak a fizikai felkészülésről szólt – 

ez volt az első alkalom, hogy Pérez a Cadillac mérnökeivel és szerelőivel is éles körülmények között együtt dolgozhatott.

Nagyszerű érzés újra pályán lenni, és ez a teszt tökéletes lezárása az évnek

 – tette hozzá. „Most kezdtük el igazán együtt építeni a csapatot: közösen dolgozni, beszélgetni, megtanulni egymás nyelvét.”  

A Cadillac 2026-os belépése egy új amerikai fejezetet nyithat a Forma–1 történetében – Pérez pedig láthatóan elszánt, hogy kulcsszerepet játsszon benne.

