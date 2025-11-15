Asztalra került egy furcsa javaslat is, amely minden versenyen két kötelező boxkiállást írna elő. A Forma-1 képviselői hosszan vitáztak a kérdésről, ám végül nem született egyértelmű döntés, csak annyi, hogy nem vetik el teljesen az ötletet.

2026-ban minden bizonnyal nem látunk már ennyire csupasz Forma-1-es autókat

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Ez volt az utolsó Forma-1-es ülésezés idén

Az év negyedik, egyben utolsó F1 Bizottsági ülését pénteken tartották Londonban, az FIA irodájában. A javaslat támogatói szerint a két kötelező kiállás izgalmasabbá, kiszámíthatatlanabbá tenné a futamokat, és többféle stratégiát hozna, míg az ellenzők szerint minden csapat ugyanabba a szűk taktikába lenne kényszerítve.

„A legnagyobb aggodalmam az, hogy mindannyian szinte ugyanazt a stratégiát követnénk, legfeljebb egy kör eltéréssel” – mondta James Vowles, a Williams csapatfőnöke a Brazil Nagydíj hétvégéjén.

A Pirelli álláspontja szerint nem az a legjobb megoldás, ha kötelezővé teszik a két kiállást, mert a csapatok úgyis azonos körök köré szerveznék a stratégiát. Sokkal inkább az lenne a cél, hogy a különbség az egy- és kétkiállásos taktikák között ne legyen ennyire egyértelmű.

Megvitatták a javaslatot, amely a nagydíjakon két kötelező boxkiállás bevezetését vizsgálná, továbbá a gumispecifikációk, a gumiélettartam-korlátok és a verseny alatti három keverék használatának módosításait is, de a témáról a 2026-os szezonban is folytatódnak a tárgyalások, azaz jövőre ezt még biztosan nem vezetik be.

A bizottsági ülés másik érdekes eredménye egy új minimumfelület-szabály bevezetése volt a festések és szponzormatricák számára. A kereskedelmi jogtulajdonosok attól tartanak, hogy a minimális tömeghatár elérése érdekében a csapatok egyre kevesebb festéket használnak, és az autók egyre nagyobb része marad csupasz karbon – ami a tévénézők számára rontja a látványt.

A Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az autók legalább 55%-át (oldalról és felülről nézve) festett vagy matricázott felületnek kell borítania. A cél, hogy nagyobb vizuális különbség legyen az autók között.