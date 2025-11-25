A Las Vegas-i Nagydíj óta arról megy a vita, mennyire volt jogos a McLarenek kizárása, mi lesz az egyéni világbajnoki cím sorsa, vajon Verstappen vagy Norris, esetleg Piastri lesz 2025 bajnoka a pilóták között? Nos, néhány héten belül választ kapunk mindegyik kérdésre, de addig is itt van nekünk a Pirelli, amely fontos bejelentést tett közzé a 2026-os gumifelhozatal kapcsán a Forma-1-ben. A Pirelli hétfőn bejelentette, hogy 5 különböző gumikeveréket véglegesít az FIA által előírt december 15-ei határidőig, vagyis jövőre eggyel kevesebb gumi áll majd rendelkezésre, mint idén.

Vajon Norris, Verstappen vagy Piastri lesz a Forma-1 idei bajnoka?

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A 2026-os év sok újítást hoz a Forma-1-ben

A milánói székhelyű vállalat 2025-re kifejlesztett egy úgynevezett 6-os számú gumikeveréket, amely a skála legpuhább abroncsa volt. Ezt egyébként eredetileg elsősorban az utcai pályákra szánták, mint amilyen a monacói, ám stratégiai megfontolásból végül több helyszínen is bevetették, azonban nem túl eredményesen. Ezt a keveréket aztán az év során elég keményen kritizálták a versenyzők, mivel amellett, hogy lényegében egyáltalán nem volt gyorsabb az 5-ös típusnál, még kiszámíthatatlannak is bizonyult.

A Pirelli a 6-os gumi jövő évi kivezetését azzal indokolta, hogy próbáltak egyenletesen nagy időkülönbséget teremteni az egyes típusok között, de a 6-osnál ez nem volt megvalósítható. A 2026-os gumik legnagyobb változását egyébként majd a méretcsökkenés jelenti. A jövőre keskenyebbé és rövidebbé váló autókra a mostaninál elöl 25, hátul 30 milliméterrel keskenyebb abroncsokat fognak felszerelni, ezért részben emiatt, részben a várható leszorítóerő-csökkenés miatt volt szükség a korábbi vagy jelenlegi Forma-1-es autók átalakítására a tesztekhez.