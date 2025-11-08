Az éllovas Lando Norris és a McLaren eddig abszolút uralta a Forma-1-es Brazil Nagydíj hétvégéjét, ugyanis a brit pilóta volt a leggyorsabb a pénteki egyetlen szabadedzésen, és a szombati piros zászlóval megszakított sprintfutamot is megnyerte, így kilenc pontra növelte előnyét csapattársával, az interlagosi miniversenyen baleset miatt kiesett Oscar Piastrival szemben.
A nagyot bukó brazil Forma-1-es pilóta kihagyta az időmérőt
Az ausztrálhoz hasonlóan a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Bortoleto is balesetet szenvedett a sprintfutamon. A brazil a célegyenes végén, több mint 300 kilométer/órás tempónál csapta falnak az autóját, ami darabjaira tört, ám óriási mázlival sérülés nélkül megúszta a ritkán láthatóan nagy becsapódást. Bortoleto autóját végül nem tudták helyrehozni, így mért kör nélkül várakozott a garázsban.
Bár az FIA hivatalosan nem indokolta meg, de állítólag pályamunkálatok miatt kezdődött öt perc csúszással a kvalifikáció. A Forma-1-es világbajnoki pontversenyben éllovas Lando Norris az időmérőn is hamar az élre állt, majd nem sokkal később Lewis Hamilton vette át a vezetést, a Q1 felénél pedig nagy meglepetésre a Haas pilótája, Oliver Bearman futotta meg a leggyorsabb kört. Kevesebb mint két perccel az első etap vége előtt aztán újra Norris ugrott az első helyre, miközben Pierre Gasly jött fel másodiknak az Alpine-nal, a harmadik helyre Piastri hozta fel a másik McLarent, majd Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Iack Hadjar, Liam Lawson és Alex Albon zárta az első tízest.
Verstappen kiesett, 19 éve nem látott szégyen érte a Red Bullt
A Q1-ből hatalmas meglepetésre mindkét Red Bull kiesett, a címvédő Max Verstappen és Cunoda Júki mellett Esteban Ocon és Franco Colapinto nem jutott tovább, akárcsak a mért kör nélkül maradó Bortoleto. A vb-pontversenyben harmadik hollandnak így könnyen lehet, hogy szerte foszlottak a bajnokicímről szőtt álmai, ugyanis csak a 16. helyről vághat neki vasárnapi futamnak Sao Pauloban, míg csapattársa a 19. helyen esett ki.
Verstappennel legutóbb a 2021-es Orosz Nagydíjon fordult elő, hogy már az időmérő első szakaszában kiesett, a Red Bullal viszont egészen pontosan 19 éve, a 2006-os Japán Nagydíj kvalifikációján történt utoljára, hogy egyik versenyzője sem élte túl az első etapot.
A Q2-ben Bearman óriási időt autózott, Oscar Piastrit 8 századdal előzte meg, de végül Norris 139 ezreddel behúzta a második szakaszt is honfitársa előtt. A két Ferrari az utolsó percekig veszélyben volt, s ugyan Leclerc tudott javítani és bejött negyediknek Antonelli mögé, de Hamilton csak 13. lett, így a hétszeres világbajnok kiesett. A Q2-ből Hamilton mellett, Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll és Carlos Sainz nem jutott tovább.
A Q3-ban az első gyors körök után mindenkit meglepett Leclerc, mögötte Bearman, Gasly, Lawson, Hadjar volt a sorrend. Aztán Piastri csatázott a monacóival, de az utolsó percben ismét Lando Norris nevetett utoljára, ugyanis mindenkit megverve behúzta a pole-pozíciót. Csapattársa, Piastri eközben a negyedik helyet ért el, ugyanis Antonelli behozta a Mercedest a második helyre.
A 25 éves Norrisnak ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója.
A program közép-európai idő szerint vasárnap 18 órától folytatódik a futammal.
- Kapcsolódó cikkek:
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!