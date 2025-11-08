Az éllovas Lando Norris és a McLaren eddig abszolút uralta a Forma-1-es Brazil Nagydíj hétvégéjét, ugyanis a brit pilóta volt a leggyorsabb a pénteki egyetlen szabadedzésen, és a szombati piros zászlóval megszakított sprintfutamot is megnyerte, így kilenc pontra növelte előnyét csapattársával, az interlagosi miniversenyen baleset miatt kiesett Oscar Piastrival szemben.

Lando Norris egyelőre megállíthatatlan a Forma-1-es Brazil Nagydíj hétvégéjén

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A nagyot bukó brazil Forma-1-es pilóta kihagyta az időmérőt

Az ausztrálhoz hasonlóan a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Bortoleto is balesetet szenvedett a sprintfutamon. A brazil a célegyenes végén, több mint 300 kilométer/órás tempónál csapta falnak az autóját, ami darabjaira tört, ám óriási mázlival sérülés nélkül megúszta a ritkán láthatóan nagy becsapódást. Bortoleto autóját végül nem tudták helyrehozni, így mért kör nélkül várakozott a garázsban.

Bár az FIA hivatalosan nem indokolta meg, de állítólag pályamunkálatok miatt kezdődött öt perc csúszással a kvalifikáció. A Forma-1-es világbajnoki pontversenyben éllovas Lando Norris az időmérőn is hamar az élre állt, majd nem sokkal később Lewis Hamilton vette át a vezetést, a Q1 felénél pedig nagy meglepetésre a Haas pilótája, Oliver Bearman futotta meg a leggyorsabb kört. Kevesebb mint két perccel az első etap vége előtt aztán újra Norris ugrott az első helyre, miközben Pierre Gasly jött fel másodiknak az Alpine-nal, a harmadik helyre Piastri hozta fel a másik McLarent, majd Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Iack Hadjar, Liam Lawson és Alex Albon zárta az első tízest.

Max Verstappen csak a 16. helyről indulhat a vasárnapi futamon

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Verstappen kiesett, 19 éve nem látott szégyen érte a Red Bullt

A Q1-ből hatalmas meglepetésre mindkét Red Bull kiesett, a címvédő Max Verstappen és Cunoda Júki mellett Esteban Ocon és Franco Colapinto nem jutott tovább, akárcsak a mért kör nélkül maradó Bortoleto. A vb-pontversenyben harmadik hollandnak így könnyen lehet, hogy szerte foszlottak a bajnokicímről szőtt álmai, ugyanis csak a 16. helyről vághat neki vasárnapi futamnak Sao Pauloban, míg csapattársa a 19. helyen esett ki.

Verstappennel legutóbb a 2021-es Orosz Nagydíjon fordult elő, hogy már az időmérő első szakaszában kiesett, a Red Bullal viszont egészen pontosan 19 éve, a 2006-os Japán Nagydíj kvalifikációján történt utoljára, hogy egyik versenyzője sem élte túl az első etapot.

A Q2-ben Bearman óriási időt autózott, Oscar Piastrit 8 századdal előzte meg, de végül Norris 139 ezreddel behúzta a második szakaszt is honfitársa előtt. A két Ferrari az utolsó percekig veszélyben volt, s ugyan Leclerc tudott javítani és bejött negyediknek Antonelli mögé, de Hamilton csak 13. lett, így a hétszeres világbajnok kiesett. A Q2-ből Hamilton mellett, Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll és Carlos Sainz nem jutott tovább.