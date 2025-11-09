Ami a Forma-1-es világbajnoki pontversenyt illeti, a szombati sprintfutam után Lando Norris 365, csapattársa, Oscar Piastri 356, míg Max Verstappen 326 ponttal áll. Max Verstappen hatalmas meglepetést okozott azzal, hogy a szombati időmérőn a Q2-be sem jutott be, ezzel pedig a legrosszabbkor „írt történelmet”. A Red Bull csapatánál úgy döntöttek, hogy az autóhoz muszáj hozzányúlni, így dobták a 16. rajthelyet és a négyszeres világbajnok csak a boxutcából indul majd.

A Forma-1 nagy kérdése: utolérheti még valaki Lando Norrist?

A négyszeres világbajnok az RB21 tapadását hiányolta, ami miatt péntek óta szenvedett. Tavaly Interlagosban a 17. helyről rajtolva is meg tudta nyerni a futamot, de akkor az eső segítette, most viszont erre nem számíthat.

Megfoghatja még valaki a Forma-1-es vb-küzdelemben Lando Norrist?

A McLaren már rég megnyerte a kostruktőri bajnoki címet, most úgy tűnik újra, hogy a csapat két pilótájának kell lerendeznie egymás közt az egyéni világbajnoki cím sorsát. Norris az élről, Piastri a negyedik helyről kezdhette a futamot.

A rajtrács így festett az időmérő után, de Ocon és Verstappen a boxból indultak:

The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀



Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

A Brazil Nagydíjjal együtt már csak négy futam van a 2025-ös szezonból, így minden mozdulatnak és pontnak nagyon komoly jelentősége van.

A rajtot a McLaren kapta el a legjobban, Norris megtartotta az első helyét, mögötte Antonelli, Leclerc és Piastri is el tudott fordulni, de Lawson támadni tudta a McLarent. A második körben már a biztonsági autónak is be kellett jönnie, miután Bortoleto miatt. A brazil ki is esett hazai futamán, Stroll-lal akadt össze és a falnak ment, míg Hamilton Sainz Williamsével akadt össze, neki az első szárnya szakadt le.

⏮️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Hamilton vissza tudott térni, miután az orrkúpot cserélték az autóján, így ő visszaesett az utolsó helyre, míg a boxból rajtoló Verstappen a 16. helyről várta az újraindítást.

Az újraindítást követően Piastri előzött kettőt, közben meglökte Antonellit, aki így nekiment Leclerc-nek, a monacói bal elsőjéről a gumi is leszakadt és Leclerc ki is állt. Ez már azt jelentette, hogy Verstappen a 13 helyen autózott, miközben virtuális biztonsági autós fázis következett.