Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Brazil Nagydíj tele van drámai fordulatokkal, eddig csak a McLaren pilótája, Lando Norris hoz tökéletes hétvégét. A Forma-1-es világbajnoki pontversenyt vezető brit eddig megnyert minden etapot, így a sprintfutamot és az időmérőt is, és ha a futamot is megnyeri, akkor hatalmas lépést tesz a világbajnoki cím felé is.

Ami a Forma-1-es világbajnoki pontversenyt illeti, a szombati sprintfutam után Lando Norris 365, csapattársa, Oscar Piastri 356, míg Max Verstappen 326 ponttal áll. Max Verstappen hatalmas meglepetést okozott azzal, hogy a szombati időmérőn a Q2-be sem jutott be, ezzel pedig a legrosszabbkor „írt történelmet”. A Red Bull csapatánál úgy döntöttek, hogy az autóhoz muszáj hozzányúlni, így dobták a 16. rajthelyet és a négyszeres világbajnok csak a boxutcából indul majd.

A Forma-1 nagy kérdése: utolérheti még valaki Lando Norrist?
A Forma-1 nagy kérdése: utolérheti még valaki Lando Norrist?
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A négyszeres világbajnok az RB21 tapadását hiányolta, ami miatt péntek óta szenvedett. Tavaly Interlagosban a 17. helyről rajtolva is meg tudta nyerni a futamot, de akkor az eső segítette, most viszont erre nem számíthat.

Megfoghatja még valaki a Forma-1-es vb-küzdelemben Lando Norrist?

A McLaren már rég megnyerte a kostruktőri bajnoki címet, most úgy tűnik újra, hogy a csapat két pilótájának kell lerendeznie egymás közt az egyéni világbajnoki cím sorsát. Norris az élről, Piastri a negyedik helyről kezdhette a futamot.

A rajtrács így festett az időmérő után, de Ocon és Verstappen a boxból indultak:

A Brazil Nagydíjjal együtt már csak négy futam van a 2025-ös szezonból, így minden mozdulatnak és pontnak nagyon komoly jelentősége van.

A rajtot a McLaren kapta el a legjobban, Norris megtartotta az első helyét, mögötte Antonelli, Leclerc és Piastri is el tudott fordulni, de Lawson támadni tudta a McLarent. A második körben már a biztonsági autónak is be kellett jönnie, miután Bortoleto miatt. A brazil ki is esett hazai futamán, Stroll-lal akadt össze és a falnak ment, míg Hamilton Sainz Williamsével akadt össze, neki az első szárnya szakadt le.

Hamilton vissza tudott térni, miután az orrkúpot cserélték az autóján, így ő visszaesett az utolsó helyre, míg a boxból rajtoló Verstappen a 16. helyről várta az újraindítást.

Az újraindítást követően Piastri előzött kettőt, közben meglökte Antonellit, aki így nekiment Leclerc-nek, a monacói bal elsőjéről a gumi is leszakadt és Leclerc ki is állt. Ez már azt jelentette, hogy Verstappen a 13 helyen autózott, miközben virtuális biztonsági autós fázis következett.

Közben Verstappen kapott egy defektet, ami miatt kereket kellett cserélnie és újra a mezőny végén találta magát. Verstappen autóját jól összerakták a szerelők, a 12. körben már övé volt a leggyorsabb kör, és már Hamiltont támadta a 15. helyért és könnyedén el is ment mellette, eközben a Piastri által okozott balesetet vizsgálták. 

Verstappen Colapintót is hamar megelőzte, majd csapattársa, Cunoda is sorra került, mellette a 15. körben ment el a holland. Eközben az élen megszilárdult a Norris, Piastri, Antonelli, Russell sorrend.

A 17. körben derült ki, hogy Piastri a balesetért 10 másodperces büntetést kapott, eközben Verstappen elment Hülkenberg mellett is és feljött a 12. helyre.  Miután megkezdődtek a kerékcserék, Verstappen máris a hetedik helyre jött fel a 20. körre.

A 21. körben Verstappen Albon mellett is elment, ekkor már az ötödik helyen volt és az első négy vele ellentétben még nem cserélt kereket. Elsőként Antonelli ment a boxba, így Verstappen feljött a negyedik helyre, de továbbra is az ő autója volt a leggyorsabb. Az élen közben nőtt a különbség Norris és Piastri között, utóbbira pedig még várt egy 10 másodperces büntetés.

Norris a 31. körben jött a boxba és Verstappen mögé érkezett vissza. A brit lágy keverékű abroncsokat kapott, így rá várt még egy kiállás a futam során. Norris nem sokkal később már el is tudott menni Verstappen mellett. A 35. körben, a táv felénél jött ki újabb kerékcserére Verstappen, aki így a 12. helyre esett vissza, de várható volt még több versenyző is a boxba, nem sokkal később már a hatodik helyen volt.

Piastri a 39. körben állt ki, 10 másodperces büntetése után kapott új kerekeket és csak Verstappen mögé tudott visszajönni. Norris, Antonelli, Russell, Bearman, Verstappen, Gasly, Lawson, Piastri volt a sorrend, amikor már mindenki volt legalább egy kerékcserén. 

A 44. körben Verstappen elől hívták ki Bearmant, így Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri volt a sorrend, de a holland és az ausztrál érkezett gyorsan a többiek mögé.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen races during the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 9, 2025. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Max Verstappennek megint őrült futama volt
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A 49. körben kezdtek kerékcserékbe a Mercedesek, így az ötödik-hatodik helyre jött vissza Antonelli és Russell. Verstappen a második helyen találta magát a két McLaren között, a nagy kérdés az volt, hogy a holland kerekei kibírják-e a futam végéig.

Az 51. körben jött Norris a második kerékcserére, ekkor Verstappen állt az élre, mögötte 3,4 másodperccel jött Piastri. Egy körrel később ő is kerékcserére ment, így Verstappen mögé Norris került.

Verstappent végül az 54. körben kihívták, lágy gumikat kapott, és a negyedik helyre jött vissza és így is Lawson és Piastri előtt tudott maradni.

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!