Már csak négy futam van hátra a Forma-1-es világbajnoki sorozatból, így most már minden mozdulatnak és körnek nagyon komoly jelentősége van. A Forma-1-es Brazil Nagydíj sprinthétvége, így a szabadedzés után rögtön a sprintkvalifikáció következett, amit Lando Norris nyert. A világbajnoki pontversenyben vezető brit mögött Kimi Antonelli végzett, Oscar Piastri a harmadik, Max Verstappen a hatodik helyről indulhat majd.

A Brazil Nagydíj első és egyetlen szabadedzése után magyar idő szerint péntek este már  a sprintkvalifikáción szerepeltek a pilóták. A Forma-1-es vb-pontversenyt vezető két McLaren gyorsan az élre állt, Oscar Piastri és Lando Norris sorrendben álltak a Q1 elejére. Az első körökben mindenki közepes gumikon próbálkozott.

Fernando Alonso mindenkit meglepett a Forma-1-es Brazil Nagydíj sprintkvalifikációjában
Fernando Alonso mindenkit meglepett a Forma-1-es Brazil Nagydíj sprintkvalifikációjában
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A Forma-1-es Brazil Nagydíj sprinthétvége egyben

A Q1 féltávjánál érkezett Max Verstappen, aki a Red Bullt vezetve rögtön az élre állt, egy tizedet vert Piastrira. Nem sokáig vezetett a holland, előbb George Russell a Mercedessel, majd Norris is hátrébb nyomta, majd Piastri is megérkezett csapattársa mögé.

A hátsó régióban Cunodának kellett izgulnia, a japán ki is esett, így megint gyengén teljesített. Végül Colapinto, Lawson, Cunoda, Ocon és Sainz esett ki a Q1-ből. Az élen Norris, Verstappen, Alonso, Piastri, Russell, Bearman, Hadjar, Gasly, Bortoleto és Hamilton lett az első 10 sorrendje.

A Q2 elején Fernando Alonso repesztett egy 1:09.330-as időt, amivel sokáig az élen állt, sőt a végéig sem tudta senki megközelíteni. Norris és Piastri is csak az Aston Martin mögé érkezett meg. Második nekifutásra sem tudtak mit kezdeni Alonso idejével. Leclerc megpördült, a másik Ferrari pedig még rosszabbul járt, Hamilton ki is esett.

A Q3-ban előkerültek a lágy keverékű abroncsok és a két Mercedes állt az élre, Antonelli és Russell sorrendben. Később Norris előzte meg őket egy 1:09.2-es idővel. Az utolsó körökben nagy tűzijáték volt: előbb Piastri javított egy keveset, Alonso bejött a negyedik helyre, Verstappen pedig csak a hatodik leggyorsabb lett.

McLaren's British driver Lando Norris drives during the sprint qualifying of the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 7, 2025. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Lando Norris nyerte a sprintkvalifikációt
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Lando Norris indulhat majd az élről a szombati sprintfutamon, 

mellőle pedig Antonelli. Mögöttük Piastri, Russell, Alonso, Verstappen, Stroll, Leclerc, Hadjar és Hülkenberg lett a sorrend. Hülkenberg, Hamilton, Albon, Gasly Bortoleto és Bearman nem folytathatta, míg Alonso mögött Norris, Russell, Piastri, Antonelli, Hadjar, Stroll, Verstappen, Leclerc és Hülkenber lett a sorrend az első tízben.

Folytatás szombaton, magyar idő szerint 15.00 órától a sprintfutammal.

