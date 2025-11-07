A Brazil Nagydíj első és egyetlen szabadedzése után magyar idő szerint péntek este már a sprintkvalifikáción szerepeltek a pilóták. A Forma-1-es vb-pontversenyt vezető két McLaren gyorsan az élre állt, Oscar Piastri és Lando Norris sorrendben álltak a Q1 elejére. Az első körökben mindenki közepes gumikon próbálkozott.

Fernando Alonso mindenkit meglepett a Forma-1-es Brazil Nagydíj sprintkvalifikációjában

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A Q1 féltávjánál érkezett Max Verstappen, aki a Red Bullt vezetve rögtön az élre állt, egy tizedet vert Piastrira. Nem sokáig vezetett a holland, előbb George Russell a Mercedessel, majd Norris is hátrébb nyomta, majd Piastri is megérkezett csapattársa mögé.

A hátsó régióban Cunodának kellett izgulnia, a japán ki is esett, így megint gyengén teljesített. Végül Colapinto, Lawson, Cunoda, Ocon és Sainz esett ki a Q1-ből. Az élen Norris, Verstappen, Alonso, Piastri, Russell, Bearman, Hadjar, Gasly, Bortoleto és Hamilton lett az első 10 sorrendje.

A Q2 elején Fernando Alonso repesztett egy 1:09.330-as időt, amivel sokáig az élen állt, sőt a végéig sem tudta senki megközelíteni. Norris és Piastri is csak az Aston Martin mögé érkezett meg. Második nekifutásra sem tudtak mit kezdeni Alonso idejével. Leclerc megpördült, a másik Ferrari pedig még rosszabbul járt, Hamilton ki is esett.

A Q3-ban előkerültek a lágy keverékű abroncsok és a két Mercedes állt az élre, Antonelli és Russell sorrendben. Később Norris előzte meg őket egy 1:09.2-es idővel. Az utolsó körökben nagy tűzijáték volt: előbb Piastri javított egy keveset, Alonso bejött a negyedik helyre, Verstappen pedig csak a hatodik leggyorsabb lett.

Lando Norris nyerte a sprintkvalifikációt

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Lando Norris indulhat majd az élről a szombati sprintfutamon,

mellőle pedig Antonelli. Mögöttük Piastri, Russell, Alonso, Verstappen, Stroll, Leclerc, Hadjar és Hülkenberg lett a sorrend. Hülkenberg, Hamilton, Albon, Gasly Bortoleto és Bearman nem folytathatta, míg Alonso mögött Norris, Russell, Piastri, Antonelli, Hadjar, Stroll, Verstappen, Leclerc és Hülkenber lett a sorrend az első tízben.

Folytatás szombaton, magyar idő szerint 15.00 órától a sprintfutammal.