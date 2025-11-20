A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) bejelentette, hogy távozik az aerodinamikai részlegvezető, Jason Somerville. Sajtóhírek szerint a szakember az egyik Forma-1-es csapathoz csatlakozik majd a fizetett szabadsága után.

Az FIA csütörtökön hivatalos közleményben megerősítette azokat a híreket, miszerint az aerodinamikai részleg vezetője, Jason Somerville távozik posztjáról, helyét pedig Sean Cartmale veszi majd át. A szakembernek kulcsszerepe volt a 2026-ban érkező aerodinamikai szabályok megalkotásában, korábban pedig a Williams aerodinamikai vezetője volt, miután a Toyotánál és a Lotusnál is kipróbálta magát a motorsportban.

Az FIA egyik kulcsemberével juthat előnyhöz a Forma-1 újonca miatt

„Megerősíthetjük, hogy Jason Somerville, az aerodinamikai részleg vezetője távozik az FIA-tól. Jason a teljes felmondási idejét letölti, beleértve a „kertészeti szabadságot” is. Az átmeneti időszakban az idejét nem F1-es projekteknek fogja szentelni. A bizalmas és érzékeny információkhoz való hozzáférését módosítottuk, a szokásos kilépési eljárásainkkal összhangban cselekedtünk. Szeretnénk megköszönni Jasonnak a felbecsülhetetlen hozzájárulását a szervezet munkájához, és sok sikert kívánunk neki karrierje következő fejezetéhez” – áll a szövetség közleményében.

Bár az FIA arról nem adott tájékoztatást, hogy a mérnök hol folytatja pályafutását, de a RacingNews365 információi szerint az egyik F1-es csapathoz igazol. A portál sem nevezte meg, hogy pontosan melyik istállóról lehet szó, de a Motorsport szerint Somerville a Forma-1-ben jövőre debütáló Cadillac-nél folytatja pályafutását, így vélhetően hamarosan sor kerülhet a bejelentésére. Ha igaznak bizonyulnak a hírek, úgy az újonc óriási igazolást tudhat magáénak, mivel a szakembernek közvetlen hozzáférése volt szinte minden csapat aerodinamikai projektjéhez, vagyis az ő tudása értelemszerűen nagy érték lesz a frissen alakuló csapatnál.