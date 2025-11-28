A világbajnoki harc szorosságáról már sokat írtunk, A McLaren pilótája, Lando Norris 24 ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri, valamint a Red Bull négyszeres Forma-1-es világbajnoka, Max Verstappen előtt is, így nekik maradt még esélyük a vb-címre.

Oscar Piastri mindenkit meglepett a Forma-1-es Katari Nagydíj szabadedzésén

Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

Ocar Piastri volt a Forma-1-es Katari Nagydí szabadedzésén a leggyorsabb

A „nagyok” közül először Verstappen állt az élre nagyjából 10 perc eltelte után, majd Piastri zárkózott fel mögé a második helyre, miközben Norris a hetedik leggyorsabb volt ekkor a kemény keverékű gumikon. Nem sokkal később Piastri állt az élre, majd George Russell előzött meg mindenkit.

Az első félórához közelítve Norris szépen visszacsúszott az utolsó helyre, miközben Russell és Vertappen állt az élen, ráadásul Norris a pályáról is letért egy nagy hiba után. A folytatásban lépdelt előre a brit, előbb a 11., majd a negyedik helyig lépett fel.

A lét Ferrari tűnt nagyon harmatosnak, Hamilton a 12., Leclerc a 14. helyen állt, a brit pedig a bukóteret is meglátogatta.

A gyakorlás kétharmadánál Verstappen folyamatosan panaszkodott az autójára, majd felkerültek a lágy keverékű abroncsok az autókra, itt már Norris volt a leggyorsabb Piastri és Verstappen előtt.

Az utolsó körökben azonban változott a helyzet: Piastri rakott össze egy tökéletes kört, miközben a töbiek mind hibáztak, Norris a pályáról is letért, így az ausztrál nyerte a gyakorlást. A sorrend Piastri, Norris, Alonso, Sainz, Hadjar, Verstappen lett.

Folytatás 18.30-tól a sprintkvalifikációval.