Az F1-es Katari Nagydíjon Oscar Piastri indulhatott az élről, de csapattársa, a második helyről rajtoló Lando Norris akár már a futamot követően világbajnok lehet. A vb-címért folyó harcban a McLaren két pilótája mellett a négyszeres világbajnok Max Verstappen is érdekelt, így óriási izgalmakra van kilátás. Kövesse velünk élőben a Forma-1-es Katari Nagydíj folyamatosan frissülő összefoglalóját.

A Forma-1-es Katari Nagydíj eddig Oscar Piastri remekléséről szólt. A McLaren ausztrál pilótája az utóbbi időszakban ugyan gyengélkedett, de bebizonyította, hogy a loszaíli versenypálya nagyon fekszik neki. A 24 éves versenyző a sprintfutamot, majd az időmérőt is megnyerte, így a vasárnapi futamon közvetlen riválisai, Lando Norris és Max Verstappen elől rajtolhatott a pole pozícióból.

Oscar Piastri Katarban megmutatta, hogy még nem adta fel a Forma-1-es vb-álmokat
Oscar Piastri Katarban megmutatta, hogy még nem adta fel a Forma-1-es vb-álmokat
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Már a Forma-1-es Katari Nagydíjon eldőlhet a vb-cím sorsa

Hiába Piastri remeklése, a világ szeme Lando Norrisra szegeződött, ugyanis az egyéni pontverseny éllovasának lehetősége nyílt rá, hogy már a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj előtt bebiztosítsa vb-győzelmét. A McLaren brit sztárja számára egyszerű volt a képlet: legalább három ponttal többet kell szereznie, mint Piastri, és nem szabad Verstappen mögött célba érnie, amennyiben világbajnok akar lenni Katarban. 

Norris azért előzetesen kemény küzdelemre számíthatott, hiszen a Katarban rendre jól teljesítő csapattársa szerezte meg a pole-t, ráadásul Verstappenre is figyelnie kellett, 

a holland közvetlenül mögüle, a harmadik helyről indulhatott a loszaíli versenyen.

Az egész hétvége során a futam napján volt a legmelegebb az időjárás és az aszfalt is, ez nem kedvezett a gumikopásnak. Ami a keverékeket illeti, Hülkenberg és Hamilton a lágy, Albon és Colapinto a kemény, míg a többiek a közepes gumikon álltak rajthoz.

Piastri jól kapta el a rajtot, Verstappen pedig máris megelőzte Norrist és feljött a második helyre, 

melynek köszönhetően a legfőbb esélyes a harmadik pozícióba csúszott vissza. A 7. körben Hülkenberg ütközött Gasly-val egy előzési kísérlet során, így máris biztonsági autós fázis következett – a Sauber pilótája számára véget is ért a futam. Az alapvetően kétkiállásos verseny forgatókönyvét a baleset alaposan átírhatta. Többen is kijöttek kereket cserélni, köztük Verstappen is, a McLarenek viszont nem reagáltak a történtekre és nem jöttek ki a bokszba. Norriséknak így még két kerékcserét kellett végrehajtaniuk, a Red Bull holland klasszisának azonban már csak egyet.

Az újraindítást követően Piastri, Norris és Verstappen volt az első három sorrendje, a McLarenek azonnal hatalmas tempóra kapcsoltak, hogy növelni próbálják előnyüket az őket üldöző holland előtt. 

A verseny éllovasa csapattársával szemben már 3,5 másodperces előnyt épített ki a 20. körre, Verstappen viszont közeledett a riválisaihoz. Egyre csökkent a McLarenek tempója, a wokingi csapat előbb Piastrit hozta ki a 24. körben, az ausztrál Antonelli mögé sorolt be, az ötödik helyre. Két körrel később következett Norris kerékcseréje, a brit éppen Alonso elé, egyben csapattársa mögé került, így a vb-címvédő istálló rugalmas stratégiája eddig működött.

Az élen Verstappen állt, a négyszeres világbajnok előtt Sainz és Antonelli autózott, megelőzve a két McLarent. A 30. körben Piastri kulcsfontosságú előzést hajtott végre, nagyszerűen haladt el a Mercedes ifjú titánja mellett, melyet követően már Sainz levadászására koncentrált. 

A 33. körben a két McLarenen kívül az egész mezőny kijött kereket cserélni, Verstappen kemény gumikra váltott. 

Piastri és Norris így a holland elé került, mindkettejük célja az volt, hogy a Red Bull pilótájával szemben egy kiállásnyi előnyt autózzanak ki, hiszen nekik még egy kerékcserére ki kellett majd jönniük.

 

 

 

Cikkünk folyamatosan frissül.

