A Forma-1-es Katari Nagydíj eddig Oscar Piastri remekléséről szólt. A McLaren ausztrál pilótája ugyan az utóbbi időben gyengébben teljesített, de úgy tűnik, sikerült megráznia magát. A 24 éves pilóta az egyetlen szabadedzésen a leggyorsabb tudott lenni, majd megszerezte a pole-t a sprintkvalifikáción, melyet követően magát a sprintfutamot is magabiztosan nyerte meg.
A Forma-1-es Katari Nagydíj időmérője sok izgalmat ígér
A sprintfutamon Piastri mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, Lando Norris harmadikként, míg a világbajnoki címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője negyedik lett. A vb-címért folyó harcban továbbra is három pilóta érdekelt, Norris, Verstappen és Piastri, utóbbinak a sprintgyőzelmével sikerült holland riválisa elé kerülnie, és csapattársához is némileg közelebb férkőzőtt.
Cikkünk folyamatosan frissül.
