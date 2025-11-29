A Forma-1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén a McLaren pilótája, Oscar Piastri volt a leggyorsabb. Az utóbbi időszakban gyengébben teljesítő ausztrál aztán a sprintidőmérőn is remek időt futott, így a szombati sprintfutamon az élről rajtolhatott.
A Forma-1-es Katari Nagydíj sprintfutama
A világbajnoki győzelemért folyó versenyfutás továbbra is rendkívül szoros és még mindig háromesélyes. A Las Vegas-i Nagydíjat megnyerő Max Verstappen azonban csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, míg Piastri mögött Russell, Norris, Alonso és Cunoda volt a közvetlen sorrend.
Villanyfényes körülmények között került sor a 19 körös versenyre, a teljes mezőny közepes keverékeken vágott neki a sprintfutamnak. A pilótákra ezúttal nem a megszokott hőség várt, a 25 fokos hőmérsékletet elviselhetőnek lehetett tekinteni. Piastri jól kapta el a rajtot, akárcsak Cunoda és Verstappen, a japán maga elé is engedte a négyszeres világbajnokot, aki ezzel a negyedik helyre jött fel, Alonso viszont hátrébb csúszott. A DRS-t már a második körben bekapcsolhatták a versenyzők, Verstappen pedig máris lővtávon belül volt és támadni próbálta Norrist.
Az élen magabiztosan vezetett Piastri, aki mögött Russell is jól haladt, a Mercedes brit versenyzője sikeresen tartotta távol magától Norrist.
A világbajnoki pontverseny éllovasát Verstappen nem tudta megelőzni, a negyedik helyen autózó holland tempója visszaesett a verseny féltávjához közeledve.
Pályaelhagyások miatt Cunoda kapott 5 másodperces büntetést, amely nagy érvágás a japánnak, akinek végre úgy tűnt, jó futama lehet, Lance Stroll pedig lágy gumikat kapott a 14. körben.
A sorrend a végén már nem változott, Piastri magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a szezon utolsó sprintfutamát,
ezzel közelebb került vb-éllovas csapattársához, Norrishoz, aki a harmadik helyet szerezte meg. A McLaren brit pilótája előtt Russell végzett, mögötte pedig Verstappen, Cunoda, Antonelli, Alonso és Sainz volt a pontszerzők sorrendje.
A Forma-1-es Katari Nagydíj programja szombat este 19 órtól folytatódik az időmérővel.
Kapcsolódó cikkek
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!