Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az F1-es Katari Nagydíj sprintkvalifikációján Oscar Piastri szerezte meg a pole pozíciót, majd magabiztos teljesítménnyel rajt-cél győzelmet aratott a szombati sprintfutamon. A 2025-ös Forma-1-es szezon utolsó előtti versenyhétvégéje az időmérővel folytatódik, a vb-címért folyó harc továbbra is rendívül szoros.

A Forma-1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén a McLaren pilótája, Oscar Piastri volt a leggyorsabb. Az utóbbi időszakban gyengébben teljesítő ausztrál aztán a sprintidőmérőn is remek időt futott, így a szombati sprintfutamon az élről rajtolhatott.

Oscar Piastri indulhatott az élről a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintfutamán
Oscar Piastri indulhatott az élről a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintfutamán
Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

A Forma-1-es Katari Nagydíj sprintfutama

A világbajnoki győzelemért folyó versenyfutás továbbra is rendkívül szoros és még mindig háromesélyes. A Las Vegas-i Nagydíjat megnyerő Max Verstappen azonban csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, míg Piastri mögött Russell, Norris, Alonso és Cunoda volt a közvetlen sorrend.

Villanyfényes körülmények között került sor a 19 körös versenyre, a teljes mezőny közepes keverékeken vágott neki a sprintfutamnak. A pilótákra ezúttal nem a megszokott hőség várt, a 25 fokos hőmérsékletet elviselhetőnek lehetett tekinteni. Piastri jól kapta el a rajtot, akárcsak Cunoda és Verstappen, a japán maga elé is engedte a négyszeres világbajnokot, aki ezzel a negyedik helyre jött fel, Alonso viszont hátrébb csúszott. A DRS-t már a második körben bekapcsolhatták a versenyzők, Verstappen pedig máris lővtávon belül volt és támadni próbálta Norrist. 

Az élen magabiztosan vezetett Piastri, aki mögött Russell is jól haladt, a Mercedes brit versenyzője sikeresen tartotta távol magától Norrist. 

A világbajnoki pontverseny éllovasát Verstappen nem tudta megelőzni, a negyedik helyen autózó holland tempója visszaesett a verseny féltávjához közeledve.

Drivers compete during sprint race ahead of the Formula One Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit in Lusail on November 29, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
Oscar Piastri jól kapta el a rajtot és magabiztosan haladt az élen
Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Pályaelhagyások miatt Cunoda kapott 5 másodperces büntetést, amely nagy érvágás a japánnak, akinek végre úgy tűnt, jó futama lehet, Lance Stroll pedig lágy gumikat kapott a 14. körben.

A sorrend a végén már nem változott, Piastri magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a szezon utolsó sprintfutamát, 

ezzel közelebb került vb-éllovas csapattársához, Norrishoz, aki a harmadik helyet szerezte meg. A McLaren brit pilótája előtt Russell végzett, mögötte pedig Verstappen, Cunoda, Antonelli, Alonso és Sainz volt a pontszerzők sorrendje. 

A Forma-1-es Katari Nagydíj programja szombat este 19 órtól folytatódik az időmérővel.

Kapcsolódó cikkek

Elképesztő hír érkezett Katarból: Fernando Alonso hamarosan apa lehet
Letartóztatták a korábbi Forma-1-es pilótát
Lewis Hamilton kínos magyarázkodásba kezdett a Katari Nagydíj előtt

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!