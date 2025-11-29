A Forma-1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén a McLaren pilótája, Oscar Piastri volt a leggyorsabb. Az utóbbi időszakban gyengébben teljesítő ausztrál aztán a sprintidőmérőn is remek időt futott, így a szombati sprintfutamon az élről rajtolhatott.

Oscar Piastri indulhatott az élről a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintfutamán

Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

A Forma-1-es Katari Nagydíj sprintfutama

A világbajnoki győzelemért folyó versenyfutás továbbra is rendkívül szoros és még mindig háromesélyes. A Las Vegas-i Nagydíjat megnyerő Max Verstappen azonban csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, míg Piastri mögött Russell, Norris, Alonso és Cunoda volt a közvetlen sorrend.

Villanyfényes körülmények között került sor a 19 körös versenyre, a teljes mezőny közepes keverékeken vágott neki a sprintfutamnak. A pilótákra ezúttal nem a megszokott hőség várt, a 25 fokos hőmérsékletet elviselhetőnek lehetett tekinteni. Piastri jól kapta el a rajtot, akárcsak Cunoda és Verstappen, a japán maga elé is engedte a négyszeres világbajnokot, aki ezzel a negyedik helyre jött fel, Alonso viszont hátrébb csúszott. A DRS-t már a második körben bekapcsolhatták a versenyzők, Verstappen pedig máris lővtávon belül volt és támadni próbálta Norrist.

Az élen magabiztosan vezetett Piastri, aki mögött Russell is jól haladt, a Mercedes brit versenyzője sikeresen tartotta távol magától Norrist.

A világbajnoki pontverseny éllovasát Verstappen nem tudta megelőzni, a negyedik helyen autózó holland tempója visszaesett a verseny féltávjához közeledve.

Oscar Piastri jól kapta el a rajtot és magabiztosan haladt az élen

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Pályaelhagyások miatt Cunoda kapott 5 másodperces büntetést, amely nagy érvágás a japánnak, akinek végre úgy tűnt, jó futama lehet, Lance Stroll pedig lágy gumikat kapott a 14. körben.

A sorrend a végén már nem változott, Piastri magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a szezon utolsó sprintfutamát,

ezzel közelebb került vb-éllovas csapattársához, Norrishoz, aki a harmadik helyet szerezte meg. A McLaren brit pilótája előtt Russell végzett, mögötte pedig Verstappen, Cunoda, Antonelli, Alonso és Sainz volt a pontszerzők sorrendje.

A Forma-1-es Katari Nagydíj programja szombat este 19 órtól folytatódik az időmérővel.