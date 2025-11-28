A Forma-1 idei szezonjának utolsó sprintidőmérőjét Max Verstappen kezdte a legjobban, mögé Cunoda jött fel, de sorrendben Hadjar, Albon és Norris is megelőzte, majd a másik McLarennel Oscar Piastri érkezett meg a második helyre, aki a szabadedzésen is jól ment már.

Oscar Piastri pályarekorddal nyerte a Forma-1-es sprintidőmérőt

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Forma-1-es Katari Nagydíj sprintjét Piastri kezdi majd az élről

Egy nagy javítással Verstappen újra az élre állt, de előbb Norris, majd Piastri váltotta az élen és mögé pedig a két Sauber jött fel percekkel az SQ1 vége előtt. Másfél perccel a vége előtt Fernando Alonso vitte az élre az Aston Martint, őt végül csak Verstappen előzte meg.

Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly és Colapinto esett ki, az élen pedig Verstappen, Alonso, Piastri, Hülkenberg és Norris lett a sorrend.

Az SQ2-t Verstappen kezdte a leggyorsabban, de a két McLaren hamar megérkezett elé Norris, Piastri sorrendben és a Mercedessel George Russell is be tudott férkőzni közéjük. Végül Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Cunoda lett a sorrend az élen és Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg és Ocon pottyant ki az SQ2-ben.

Az SQ3 előtt Norris autóját kellett kicsit rendezgetni, mert kiment a sóderágyba, de nagy gond nem volt. Az első gyors körén Verstappen hibázott, miközben Piastri volt a leggyorsabb, mögé Norris jött négy századdal lemaradva.

Az utolsó másodpercekben Russell ment űridőt, de őt is megelőzte Piastri, így Norris a harmadik helyre szorult, mögötte Alonso, Cunoda, Verstappen lett a sorrend, majd Antonelli és Sainz.

Verstappent tehát a csapattársa is megelőzte, Norris pedig megint hibázott, lement a pályáról az utolsó gyors körén.

Folytatás szombaton a sprintfutammal és az időmérővel.