Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Látta már?

Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzése után péntek este már a sprintkvalifikációt rendezték a közel-keleti országban. A gyakorláson a McLaren volt a leggyorsabb, méghozzá Oscar Piastri, ugyanis Lando Norris hibázott, Max Verstappent pedig csapattársa is megelőzte a sprintidőmérőn, így Piastri faraghatna a Forma-1-es világbajnoki címért küzdve a hátrányából.

A Forma-1 idei szezonjának utolsó sprintidőmérőjét Max Verstappen kezdte a legjobban, mögé Cunoda jött fel, de sorrendben Hadjar, Albon és Norris is megelőzte, majd a másik McLarennel Oscar Piastri érkezett meg a második helyre, aki a szabadedzésen is jól ment már.

Oscar Piastri pályarekorddal nyerte a Forma-1-es sprintidőmérőt
Oscar Piastri pályarekorddal nyerte a Forma-1-es sprintidőmérőt
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Forma-1-es Katari Nagydíj sprintjét Piastri kezdi majd az élről

Egy nagy javítással Verstappen újra az élre állt, de előbb Norris, majd Piastri váltotta az élen és mögé pedig a két Sauber jött fel percekkel az SQ1 vége előtt. Másfél perccel a vége előtt Fernando Alonso vitte az élre az Aston Martint, őt végül csak Verstappen előzte meg.

Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly és Colapinto esett ki, az élen pedig Verstappen, Alonso, Piastri, Hülkenberg és Norris lett a sorrend.

Az SQ2-t Verstappen kezdte a leggyorsabban, de a két McLaren hamar megérkezett elé Norris, Piastri sorrendben és a Mercedessel George Russell is be tudott férkőzni közéjük. Végül Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Cunoda lett a sorrend az élen és Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg és Ocon pottyant ki az SQ2-ben.

Az SQ3 előtt Norris autóját kellett kicsit rendezgetni, mert kiment a sóderágyba, de nagy gond nem volt. Az első gyors körén Verstappen hibázott, miközben Piastri volt a leggyorsabb, mögé Norris jött négy századdal lemaradva.

Az utolsó másodpercekben Russell ment űridőt, de őt is megelőzte Piastri, így Norris a harmadik helyre szorult, mögötte Alonso, Cunoda, Verstappen lett a sorrend, majd Antonelli és Sainz. 

Verstappent tehát a csapattársa is megelőzte, Norris pedig megint hibázott, lement a pályáról az utolsó gyors körén.

Folytatás szombaton a sprintfutammal és az időmérővel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!