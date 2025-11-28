A McLarenek Las Vegas-i kizárása után úgy érkezett meg a mezőny Katarba, hogy a McLaren versenyzője, Lando Norris 24 ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri és a Red Bull-lal versenyző, négyszeres világbajnok Max Verstappen előtt is. A Forma-1-es világbajnoki címért tehát ők hárman küzdenek, de a verseny kevésbé szoros is lehetne, ha a wokingiakat nem fosztották volna meg egy második és egy negyedik helytől Las Vegasban. A csapatok már Katarban vannak, a McLaren továbbra sem ad csapatutasítást, miközben Max Verstappen a lélektani előnyét használná ki.

Max Verstappen jó hangulatban várja a Forma-1-es szezon utolsó előtti hétvégéjét

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Verstappen mindent megtehet, hogy elhappolja a Forma-1-es vb-címet a McLarenek elől

Max Verstappen szerint tökéletes döntés volt a McLarentől, hogy nem adtak csapatutasítást Oscar Piastrinak az F1-es bajnoki harcban – és azt is elmondta, ő mit mondott volna ilyen helyzetben a saját csapatának: „Elküldtem volna őket a francba”.

A kettős kizárást követően Verstappen újra a világbajnoki küzdelem kellős közepén találta magát, hiszen 42 helyett 24 pont a hátránya Norris mögött. Verstappen jelenleg holtversenyben áll Piastrival 366 ponttal, az ausztrál azonban komoly formahanyatláson megy keresztül, míg Verstappen a nyári szünet óta négy győzelmet, két második, két harmadik helyet és egy sprintgyőzelmet szerzett.

Katarban Norris akár bajnok is lehet, ha kettő ponttal többet szerez, mint Piastri és Verstappen – vagy eggyel többet, ha megnyeri a vasárnapi főfutamot. A McLaren úgy döntött, nem határozza meg Piastri számára, hogy segítenie kellene Norrist, annak ellenére, hogy Verstappen fenyegetően közeledik. Piastri elismerte, hogy voltak erről rövid beszélgetések, de a csapat végül szabad versenyzést enged mindkét pilótának.

Verstappen ezt hallva kifejezetten elégedetten reagált, és részletesen elmagyarázta, miért küldte volna el a fenébe a saját csapatát egy hasonló utasítás esetén.

„Nem, ez így tökéletes” – mondta az újságíróknak. „Nem is csinálhatták volna jobban. Miért mondanád most hirtelen azt, hogy Oscar már nem versenyezhet Norris ellen? Ha ezt mondták volna nekem, nem is mentem volna el a versenyre, elküldtem volna őket a francba. Ha igazi győztes vagy és igazi versenyző, akkor harcolsz, még akkor is, ha éppen hátrányban vagy. Különben miért vagy ott egyáltalán? Máskülönben csak simán elfogadod, hogy te vagy a kettes számú pilóta – szerintem Oscar nem akar az lenni. Én pedig tudom, hogy ugyanannyi pontom van, mint neki, és még sok mindennek kell jól alakulnia, de szerintem így kell lennie: szabadon versenyezhetnek. Remélhetőleg hatalmas csatát vívunk majd a bajnokság végéig” – mondta Verstappen, akinek persze nem árt, ha a két McLaren egymással is foglalkozik, nem csak vele.