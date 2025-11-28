A McLarenek Las Vegas-i kizárása után úgy érkezett meg a mezőny Katarba, hogy a McLaren versenyzője, Lando Norris 24 ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri és a Red Bull-lal versenyző, négyszeres világbajnok Max Verstappen előtt is. A Forma-1-es világbajnoki címért tehát ők hárman küzdenek, de a verseny kevésbé szoros is lehetne, ha a wokingiakat nem fosztották volna meg egy második és egy negyedik helytől Las Vegasban. A csapatok már Katarban vannak, a McLaren továbbra sem ad csapatutasítást, miközben Max Verstappen a lélektani előnyét használná ki.
Verstappen mindent megtehet, hogy elhappolja a Forma-1-es vb-címet a McLarenek elől
Max Verstappen szerint tökéletes döntés volt a McLarentől, hogy nem adtak csapatutasítást Oscar Piastrinak az F1-es bajnoki harcban – és azt is elmondta, ő mit mondott volna ilyen helyzetben a saját csapatának: „Elküldtem volna őket a francba”.
A kettős kizárást követően Verstappen újra a világbajnoki küzdelem kellős közepén találta magát, hiszen 42 helyett 24 pont a hátránya Norris mögött. Verstappen jelenleg holtversenyben áll Piastrival 366 ponttal, az ausztrál azonban komoly formahanyatláson megy keresztül, míg Verstappen a nyári szünet óta négy győzelmet, két második, két harmadik helyet és egy sprintgyőzelmet szerzett.
Katarban Norris akár bajnok is lehet, ha kettő ponttal többet szerez, mint Piastri és Verstappen – vagy eggyel többet, ha megnyeri a vasárnapi főfutamot. A McLaren úgy döntött, nem határozza meg Piastri számára, hogy segítenie kellene Norrist, annak ellenére, hogy Verstappen fenyegetően közeledik. Piastri elismerte, hogy voltak erről rövid beszélgetések, de a csapat végül szabad versenyzést enged mindkét pilótának.
Verstappen ezt hallva kifejezetten elégedetten reagált, és részletesen elmagyarázta, miért küldte volna el a fenébe a saját csapatát egy hasonló utasítás esetén.
„Nem, ez így tökéletes” – mondta az újságíróknak. „Nem is csinálhatták volna jobban. Miért mondanád most hirtelen azt, hogy Oscar már nem versenyezhet Norris ellen? Ha ezt mondták volna nekem, nem is mentem volna el a versenyre, elküldtem volna őket a francba. Ha igazi győztes vagy és igazi versenyző, akkor harcolsz, még akkor is, ha éppen hátrányban vagy. Különben miért vagy ott egyáltalán? Máskülönben csak simán elfogadod, hogy te vagy a kettes számú pilóta – szerintem Oscar nem akar az lenni. Én pedig tudom, hogy ugyanannyi pontom van, mint neki, és még sok mindennek kell jól alakulnia, de szerintem így kell lennie: szabadon versenyezhetnek. Remélhetőleg hatalmas csatát vívunk majd a bajnokság végéig” – mondta Verstappen, akinek persze nem árt, ha a két McLaren egymással is foglalkozik, nem csak vele.
Óriási csapás után érkezik Katarba a Forma-1-es vb-címért küzdő McLaren
A McLaren kisebb sokkhatás után érkezik majd az arab országba, hiszen élénken él mindenkiben, ami a Las Vegas-i Nagydíjon történt. Mindkét pilóta, Lando Norris és Oscar Piastri padlólemezén is túlságosan nagy kopást mutattak ki, amiért kizárták őket, így Max Verstappen 24 pontra zárkózott Norris mögött, míg pontszámban beérte Piastrit.
Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke tagadta, hogy kockázatos beállítást használtak volna, szerinte éppen ellenkezőleg: külön biztonsági tartalékot is beállítottak, hogy elkerüljék a problémát. Elmondása szerint a probléma oka a váratlan és extrém mértékű pattogás okozta, amelyre sem a szabadedzések, sem az előzetes adatelemzés alapján nem számítottak. Stella kiemelte: a gyakorlás során gyűjtött adatok alapján nem gondolták, hogy túlságosan alacsony hasmagasságot választanak, ráadásul az időmérőre és a versenyre még biztonsági tartalékot is hagytak. Ez azonban kevésnek bizonyult, mivel a hirtelen jelentkező erős rázkódás lenullázta az extra ráhagyást, és az autó többször is hozzáért az aszfalthoz.
A verseny során kialakult pattogást sem tudták kezelni, pedig elvileg lehetett volna. Elméletileg a sebesség csökkentése csökkenti a pattogást, ám a pálya egyes részein éppen ellenkező hatást váltott ki. Stella elmondta, hogy Norris autóján a telemetria jól láthatóvá tette a problémát, ám Piastri esetében elveszítettek egy kulcsfontosságú szenzort, ami tovább nehezítette a helyzetet. A csapat viszonylag korán felismerte, hogy a pattogás extra kopáshoz vezet, ezért mindkét pilóta különféle technikákkal próbált enyhíteni rajta – sikertelenül.
A kettős kizárás súlyos csapást jelentett a McLaren számára, különösen úgy, hogy mindkét pilóta a világbajnoki címért harcol. Stella azonban megnyugtatóan nyilatkozott a folytatásról: szerinte a Las Vegas-i körülmények teljesen sajátosak, és Katarra nem jelentenek automatikusan veszélyt. A sivatagi meleg, a pálya karakterisztikája és a gumihasználat egészen más feltételeket teremt.
Norris szerint már túltette magát a történteken
Lando Norris elárulta, hogy a Las Vegas-i Nagydíjról való kizárása várható volt, és nem érte teljes sokként. „Némiképp számítottunk erre, szóval nem volt teljesen sokkoló vagy derült égből érkező dolog. Előre fel voltunk készülve arra, mi lehet az eredmény, de teljesen jól voltam. Elhagytam a pályát, megtartottuk a megbeszélést, beszéltünk arról, mi volt jó, mi nem volt jó, és min lehet javítani. Persze fáj, hiszen rengeteg munka van minden hétvégében mindenki részéről, beleértve engem is.
Az egész erőfeszítés nagyon gyorsan semmivé vált, ugyanígy érzett mindenki: a szerelők, a mérnökök, én, mindenki a McLarennél csalódott volt.
Piastri: Jó eséllyel indulok
Oscar Piastri elárulta, hogy a csapat Las Vegas-i kettős kizárása után „nagyon rövid megbeszélést” tartottak arról, hogy bevezessenek-e csapatutasítást a bajnoki küzdelem miatt. A holland fenyegetése most nagyobb, mint valaha, ezért megkérdezték Piastrit, hogy beszélt-e a McLaren arról, hogy a bajnoki cím érdekében előnyben részesítsék Norrist.
„Volt erről egy nagyon rövid beszélgetés, és a válasz: nem. Ugyanannyi pontom van, mint Maxnak, és jó eséllyel indulok még a bajnoki címért, ha jól alakulnak a dolgok. Így játszunk. A kizárás megelőzte, hogy veszítsek hat pontot Landóval szemben, de Maxot sokkal közelebb hozta a harcba. Összességében ez mégis rossz. Nagyon nehéz hétvége volt a csapat számára, és fájdalmas befejezés” – mondta Piastri
Verstappen apuka mindent bevet
Jos Verstappen szerint a Las Vegas-i események még inkább motiválják fiát, Max Verstappent, aki a kettős McLaren-kizárás miatt felzárkózott a pontversenyben. Verstappen apuka szokásához híven újra lélektani hadviselésbe kezdett a fia érdekében.
„Ez csak még több energiát ad Maxnak” – mondta, hozzátéve, hogy a McLaren híres rádiós üzenete („Menj és kapd el Maxot!”) csak tovább tüzelte a fiát. Szerinte a McLaren óriási hibát követett Vegasban, és elképzelhető, hogy az autó másképp nem működött volna megfelelően.
„Max már a hivatalos döntés előtt tudta, hogy kizárják a McLarent” – árulta el Jos Verstappen, és a wokingiak Katarban sem lehetnek nyugodtak.
A Katari Nagydíjon a pilóták végig maximális tempót mennek majd. A nagyobb sebesség nagyobb függőleges terhelést okoz, így könnyebben érhet földet az autó, ami ismét komoly kopást eredményezhet majd a padlólemezeken. A csapat biztosan óvatos lesz, különösen Max Verstappen közvetlen közelsége miatt.
A Katari Nagydíj menetrendje:
- november 28., péntek: 14:30-15:30: szabadedzés, 18:30-19:14: sprintkvalifikáció
- november 29., szombat: 15:00-16:00: sprintutam, 19:00-20:00: időmérő
- november 30., vasárnap: 17:00: futam