A korábbi Forma-1-es pilóta, Adrian Sutilt a hírek szerint súlyos csalás és sikkasztás gyanújával került rács mögé, a Bild szerint egy nemzetközi rajtaütés járt sikerrel. Az ügy részleteiről hivatalos közlés még nem érkezett és Sutil részéről sem adtak ki semmilyen közleményt.

Adrian Sutil jó ideje nem tagja a Forma-1 mezőnyének

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Felemás karrierje volt a Forma-1-ben

Sutil 2007 és 2014 között versenyzett a Forma–1-ben, a Spyker, a Force India, majd később a Sauber pilótájaként. Több pontszerzése is volt az évek során, többször közel került a dobogóhoz, a 2009-es Olasz Nagydíjon negyedik lett.

Nem ez az első alkalom, hogy Sutil a törvénnyel kerül szembe, 2011-ben nagy visszhangot kapott az eset, amikor egy sanghaji éjszakai klubban pezsgőspohárral megsebesítette Eric Luxot, a Lotus csapatvezetőjét. Sutilt később súlyos testi sértésben találták bűnösnek, 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot kapott. Az ügy ideiglenesen kiszorította őt a Forma–1-ből, mielőtt 2013-ban visszatért a Force Indiához.

A mostani nyomozás előrehaladtával várhatóan újabb információk derülnek ki a letartóztatás körülményeiről és a vele szembeni vádakról.