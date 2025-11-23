Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Live
A Forma-1 rákanyarodott a szezon hajrájára, ugyanis egy tripla versenyhétvége zárja a szezont, ennek az első állomása volt Las Vegas. A Forma-1 mezőnye esős körülmények között teljesítette az időmérőt, amelyben sokáig úgy tűnt, hogy a vb-pontverseny első három helyezettje szerzi meg az első három helyet, de Lando Norris és Max Verstappen mögött végül Oscar Piastri csak az ötödik helyről indulhatott. Az első kanyar a lényegi kérdéseket el is döntötte, ugyanis Max Verstappen el tudott menni Lando Norris mellett és innen már ki sem enegdte a vezetést a kezéből, a 69. futamgyőzelmét aratta pályafutása során, de a Norris így is nagy lépést tett a vb-cím felé.

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj szombati időmérőjén, amelynek a legnagyobb vesztese Lewis Hamilton lett, aki csak az utolsó helyről indulhatott. Norris és Verstappen mögött Sainz, Russell, Piastri, Lawson, Alonso lett a sorrend. A 26 éves Lando Norris idén hetedik és pályafutása során már 16. alkalommal rajtolhatott a pole-ból.

A Forma-1-es pontverseny éllovasa rajtolhatott az első helyről
Fotó: HECTOR VIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rajtsorrend:

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj rajtja

A fenti sorrend annyiban módosult, hogy Cunoda a boxból indult, miután motort cseréltek a Red Bullban, így Lewis Hamilton a 19. helyről rajtolhatott. A futam száraz aszfalton kezdődött az időmérővel ellentétben, így a többség közepes keverékű gumikkal kezdett. Lando Norris rögtön kisodródott az első kanyarban, így Max Verstappen és George Russell is elment mellette, de a másik McLaren, Oscar Piastri is bukott két helyet, hiszen a Racing Bullok mentek el mellette.

Nem voltak mindketten sokáig Piastri előtt, mert Liam Lawson első szárnya sérült meg, így ki kellett menni a boxba, a törmelékek miatt pedig virtuális biztonsági autós szakasz következett. A törmelék azért is volt sok, mert Gabriel Bortoleto Lance Strollt öklelte fel (végül egyikük sem tudta folytatni a futamot), míg Lawson Piastrit találta el a rajtnál, közben pedig Hamilton feljött a 12. helyre.

(L/R) McLaren's British driver Lando Norris and Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen race at the start of the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 22, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen végül el tudott menni Norris mellett
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az újraindítás után Charles Leclerc jött fel egy helyet, miközben az élen Verstappen és Russell tudott ellépni egy kicsit Lando Norris elől. A 13. percben Leclerc nagyon simán ment el Piastri mellett, így feljött a hatodik helyre, nem sokkal később pedig Isack Hadjar mellett is el tudott menni.

A folytatásban Albon ment neki Hamiltonnak, ami után megsérült az első szárnya, a törmelékek miatt pedig újabb virtuális biztonsági autós szakasz következett. Ezt követően Piastri tudott elmenni Hadjar mellett, Antonelli pedig büntetést kapott, miután a rajtnál bemozdult.

Az élmezőnyből Russel állt ki elsőként kerékcserére, de a többiek nem követték a példáját. Piastrit a 22. körben hívták ki kerékcserére, egy körrel később pedig Lando Norris is új kerekeket kapott.

Verstappen a 26. körben kapott kapott új kerekeket, de a holland vissza tudott jönni az élre, Russell és Norris elé. A 32. körben Piastri már az ötödik helyen haladt, de előtte Antonelli büntetéssel vezetett.  

A 34. körben Norris kikerülte Russellt, ekkor öt másodperc volt a hátránya Verstappen mögött, de a vb-cím szempontjából neki tökéletes volt ez a forgatókönyv.

Az ötödik helyen Piastri alatt csúszkált a McLaren, így megérkezett mögé Leclerc, aki támadta az ausztrált, pedig nem sokkal korábban még Piastri próbálta meg megelőzni Antonellit, aki egyébként a 17. helyről indult... Az olasz úgy tartotta maga mögött a McLarent és a Ferrarit, hogy még az első körökben cserélt kereket, az első virtuális biztonsági autós szakasznál.

Az utolsó körökben Antonelli lépett el az üldözőitől, de lógott a levegőben az öt másodperces büntetése, amit azért kapott, mert a rajt előtt pár centit előréb gurult az autója. 

Verstappen végül nagyon simán nyerte a futamot, ez volt a 69. futamgyőzelme. Mögötte Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc lett a sorrend, az olasz pedig így csak egy helyet bukott a befutóhoz képest az öt másodperces büntetése miatt.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen celebrates after winning the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 22, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Max Verstappen az első kanyar után az élre állt, innen pedig meg is nyerte a futamot
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A dobogóhoz egy rózsaszín, legóból készült Cadillac vitte az első három versenyzőt, akik boldogan ücsörögtek egymás mellett.

Sikerével még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár bebiztosíthatja karrierje első vb-címét. Itt sprintfutam vár majd a mezőnyre.

Max Verstappen (366 pont) csökkentette a hátrányát Lando Norris (408 pont) mögött 42 pontra, míg Piastri (378 pont) hátránya már 30 pont a csapattársa mögött.

 

