Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj szombati időmérőjén, amelynek a legnagyobb vesztese Lewis Hamilton lett, aki csak az utolsó helyről indulhatott. Norris és Verstappen mögött Sainz, Russell, Piastri, Lawson, Alonso lett a sorrend. A 26 éves Lando Norris idén hetedik és pályafutása során már 16. alkalommal rajtolhatott a pole-ból.
A rajtsorrend:
A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj rajtja
A fenti sorrend annyiban módosult, hogy Cunoda a boxból indult, miután motort cseréltek a Red Bullban, így Lewis Hamilton a 19. helyről rajtolhatott. A futam száraz aszfalton kezdődött az időmérővel ellentétben, így a többség közepes keverékű gumikkal kezdett. Lando Norris rögtön kisodródott az első kanyarban, így Max Verstappen és George Russell is elment mellette, de a másik McLaren, Oscar Piastri is bukott két helyet, hiszen a Racing Bullok mentek el mellette.
Nem voltak mindketten sokáig Piastri előtt, mert Liam Lawson első szárnya sérült meg, így ki kellett menni a boxba, a törmelékek miatt pedig virtuális biztonsági autós szakasz következett. A törmelék azért is volt sok, mert Gabriel Bortoleto Lance Strollt öklelte fel (végül egyikük sem tudta folytatni a futamot), míg Lawson Piastrit találta el a rajtnál, közben pedig Hamilton feljött a 12. helyre.
Az újraindítás után Charles Leclerc jött fel egy helyet, miközben az élen Verstappen és Russell tudott ellépni egy kicsit Lando Norris elől. A 13. percben Leclerc nagyon simán ment el Piastri mellett, így feljött a hatodik helyre, nem sokkal később pedig Isack Hadjar mellett is el tudott menni.
A folytatásban Albon ment neki Hamiltonnak, ami után megsérült az első szárnya, a törmelékek miatt pedig újabb virtuális biztonsági autós szakasz következett. Ezt követően Piastri tudott elmenni Hadjar mellett, Antonelli pedig büntetést kapott, miután a rajtnál bemozdult.
Az élmezőnyből Russel állt ki elsőként kerékcserére, de a többiek nem követték a példáját. Piastrit a 22. körben hívták ki kerékcserére, egy körrel később pedig Lando Norris is új kerekeket kapott.
Verstappen a 26. körben kapott kapott új kerekeket, de a holland vissza tudott jönni az élre, Russell és Norris elé. A 32. körben Piastri már az ötödik helyen haladt, de előtte Antonelli büntetéssel vezetett.
A 34. körben Norris kikerülte Russellt, ekkor öt másodperc volt a hátránya Verstappen mögött, de a vb-cím szempontjából neki tökéletes volt ez a forgatókönyv.
Az ötödik helyen Piastri alatt csúszkált a McLaren, így megérkezett mögé Leclerc, aki támadta az ausztrált, pedig nem sokkal korábban még Piastri próbálta meg megelőzni Antonellit, aki egyébként a 17. helyről indult... Az olasz úgy tartotta maga mögött a McLarent és a Ferrarit, hogy még az első körökben cserélt kereket, az első virtuális biztonsági autós szakasznál.
Az utolsó körökben Antonelli lépett el az üldözőitől, de lógott a levegőben az öt másodperces büntetése, amit azért kapott, mert a rajt előtt pár centit előréb gurult az autója.
Verstappen végül nagyon simán nyerte a futamot, ez volt a 69. futamgyőzelme. Mögötte Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc lett a sorrend, az olasz pedig így csak egy helyet bukott a befutóhoz képest az öt másodperces büntetése miatt.
A dobogóhoz egy rózsaszín, legóból készült Cadillac vitte az első három versenyzőt, akik boldogan ücsörögtek egymás mellett.
Sikerével még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár bebiztosíthatja karrierje első vb-címét. Itt sprintfutam vár majd a mezőnyre.
Max Verstappen (366 pont) csökkentette a hátrányát Lando Norris (408 pont) mögött 42 pontra, míg Piastri (378 pont) hátránya már 30 pont a csapattársa mögött.