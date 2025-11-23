Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj szombati időmérőjén, amelynek a legnagyobb vesztese Lewis Hamilton lett, aki csak az utolsó helyről indulhatott. Norris és Verstappen mögött Sainz, Russell, Piastri, Lawson, Alonso lett a sorrend. A 26 éves Lando Norris idén hetedik és pályafutása során már 16. alkalommal rajtolhatott a pole-ból.

A Forma-1-es pontverseny éllovasa rajtolhatott az első helyről

A rajtsorrend:

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj rajtja

A fenti sorrend annyiban módosult, hogy Cunoda a boxból indult, miután motort cseréltek a Red Bullban, így Lewis Hamilton a 19. helyről rajtolhatott. A futam száraz aszfalton kezdődött az időmérővel ellentétben, így a többség közepes keverékű gumikkal kezdett. Lando Norris rögtön kisodródott az első kanyarban, így Max Verstappen és George Russell is elment mellette, de a másik McLaren, Oscar Piastri is bukott két helyet, hiszen a Racing Bullok mentek el mellette.

Nem voltak mindketten sokáig Piastri előtt, mert Liam Lawson első szárnya sérült meg, így ki kellett menni a boxba, a törmelékek miatt pedig virtuális biztonsági autós szakasz következett. A törmelék azért is volt sok, mert Gabriel Bortoleto Lance Strollt öklelte fel (végül egyikük sem tudta folytatni a futamot), míg Lawson Piastrit találta el a rajtnál, közben pedig Hamilton feljött a 12. helyre.

Max Verstappen végül el tudott menni Norris mellett

Az újraindítás után Charles Leclerc jött fel egy helyet, miközben az élen Verstappen és Russell tudott ellépni egy kicsit Lando Norris elől. A 13. percben Leclerc nagyon simán ment el Piastri mellett, így feljött a hatodik helyre, nem sokkal később pedig Isack Hadjar mellett is el tudott menni.

A folytatásban Albon ment neki Hamiltonnak, ami után megsérült az első szárnya, a törmelékek miatt pedig újabb virtuális biztonsági autós szakasz következett. Ezt követően Piastri tudott elmenni Hadjar mellett, Antonelli pedig büntetést kapott, miután a rajtnál bemozdult.

Az élmezőnyből Russel állt ki elsőként kerékcserére, de a többiek nem követték a példáját. Piastrit a 22. körben hívták ki kerékcserére, egy körrel később pedig Lando Norris is új kerekeket kapott.