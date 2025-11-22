A Forma-1-es edzés nedves pályaviszonyok között kezdődött, így minden versenyző az intermediate gumikkal hajtott ki a csúszós aszfaltra. Vegasban mindössze 12 fok volt, az időmérőre pedig várhatóan még hidegebb lesz, majd hajnali 5.00 órára. A jó hír az volt, hogy ezúttal a csatornafedelek rendben voltak, állítólag egész nap javítgatták a hibákat a pályán.

George Russell volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lewis Hamilton okozott kis híján balesetet a Forma-1-es szabadedzésen

A McLaren versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris egészen döbbenetes módon az utolsó két helyen zárták a Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzését. A vizes pályán kezdődő edzés a hajrára nagyon felgyorsult, hiszen a pilóták lágy gumikra tudtak váltani.

Piastri és Hamilton hajtott először pályára intermediate gumikon, hogy felmérjék a körülményeket. Ahogy az autók egyre több kört tettek meg, kialakult az első száraz ív, a köridők pedig gyorsulni kezdtek. 20 perc után Hamilton vezetett.

A félidőhöz közeledve Norris volt az első, aki lágy gumikra váltott, egy megcsúszásnál kis híján a falba csapódott. Nem sokkal később a többiek is követték Norris példáját, Hamilton éppen új leggyorsabb kört futott volna, amikor milliméterekkel kerülte el a Racing Bulls-os Liam Lawsont, őrült tempóval érkezett meg mögé, végül a bukótérbe menekült az ütközés elől.

Ahogy a pálya gyorsult, előbb Leclerc, Verstappen és Cunoda is az élre állt, de Hamilton is próbált beleszólni a győzelembe. 12 perccel a vége előtt Verstappen átvette a vezetést és nyolc percen át tartotta is, amíg Lawson mindössze kilencezred másodperccel meg nem előzte, de annyira gyors lett a pálya, hogy két perccel később már csak a 10. helyen állt.

Végül George Russell futotta meg a nap leggyorsabb körét. Verstappen úgy tűnt, visszaveszi az első helyet, ám egy megcsúszás miatt a bukótérbe kényszerült, de a nagy forgalom miatt a rádióban káromkodva idiótának nevezett mindenkit.

Érdekesség, hogy a McLaren egyik autója sem volt a pályán az edzés utolsó perceiben: Oscar Piastri és Lando Norris autóján is technikai hibákat kellett kijavítania a szerelőknek. Oscar Piastri és Lando Norris csak a 19. és 20. helyen zárták az edzést.