Hideg, 10 fok körüli időben és esőben kezdődött a Forma-1 Las Vegas-i Nagydíj időmérője. Többen intermediate gumikon kezdték a körözést, de a két Aston Martin pilóta egyből esőgumikon érkezett és Alonsónak, valamint Strollnak lett igaza. A spanyol és a kanadai rögtön az esőgumikon kezdett körözni, nekik sikerült leghamarabb elérni az üzemi hőmérsékletet.

Esős körülmények várták a Forma-1 mezőnyét a Las Vegas-i időmérőn

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A Forma-1-es Las Vegas-i időmérő csodával határos módon piros zászló nélkül indult

Csodával határos módon sikerült megúszni a nagy balesetet a Q1-ben, ami garantálta volna a piros zászlót. Ennek ellenére sokan meglátogatták a bukóteret, de csak Oliver Bearman csúszott el a falig, de ő is vissza tudott térni. Nem járt ennyire jól Alex Albon, aki a Williams jobb elejét csapta a falnak, de a boxig ő is eljutott a sérült kocsijával is. Igaz, neki az ideje nem lett elég jó a Q2-höz, így kiesett, ahogy mögötte Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Cunoda Juki és utolsó helyen Lewis Hamilton is. Verstappen így hátvéd nélkül marad majd a futamon, ahogy ezt már megszokhatta és Hamilton szenvedése is tovább tart.

Alex Albon csapta falhoz a Williamst

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az élen Russell, Verstappen, Alonso, Stroll sorrend alakult ki, a McLarenek közül Piastri a hatodik, Norris a 13. idővel ment tovább.

A Q2-t alig élte túl Oscar Piastri

A Q2-re rutinosan Lando Norris sorakozott oda elsőként, rögtön egy jó idővel is nyitott, mögötte Russell, Stroll, Lawson és Verstappen volt az első öt sorrendje. Később Stroll állt az élre, miközben Oscar Piastri csak a 11. hellyel nyitott.

A folytatásban Verstappen vette át a vezetést, mögé jött meg Sainz, majd Piastri lepett meg mindenkit, Verstappent is lenyomta 13 ezreddel, majd Liam Lawson őt fél másodperccel.

Közben Lance Stroll kockáztatott, ugyanis a száradó ideális ív miatt intermediate gumikat rakatott fel, miközben Hadjar vette át a vezetést, de az utolsó négy perc kezdetén Verstappen vert négy tizedet a Racing Bullokra. Természetesen még ez sem jelentette a végét, Sainz, Norris és Russell váltotta egymást az élen.

Végül Russell, Hadjar, Sainz, Norris, Verstappen, Lawson, Gasly, Alonso, Leclerc, Piasrti lett az első 10 sorrendje.

Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman és Colapinto pottyant ki.