A Las Vegas-i Nagydíj új pályáját Carsten Tilke tervezte, akinek édesapja, Hermann Tilke a modern Forma-1-es pályák legismertebb tervezője. A városi környezetben, éjszakai fények között zajló verseny nemcsak sebességet, hanem pontosságot is követel, különösen a csúszós és hideg aszfalton. A Forma-1 a 2025-ös világbajnokság legkritikusabb szakaszában tér vissza Nevadába, a neonfények közé. A 2025-ös Las Vegas-i Nagydíj egy hármas versenysorozat nyitánya, amely végül eldönti a világbajnoki címet. Amerika után a mezőny azonnal továbbáll a Közel-Kelet hőségébe, a katari, majd Abu-Dzabi-i futamokra.
A botrányos kezdés után a Forma-1 kezdi belakni Las Vegast
2023-ban Max Verstappen szerezte meg a történelmi első győzelmet egy kaotikus, drámai futamon. Az F1 történetének 1100. versenyhétvégéjét hatalmas káosz előzte meg, hiszen az amerikai tulajdonos annyira a látvány és a luxus irányába ment el a vegasi szervezésben, hogy azon a pilóták, a szurkolók és a helyi vendégmunkások is felháborodtak. A nyitónapon aztán rögtön egy rosszul rögzített csatornafedél okozott botrányt, ami Carlos Sainz és az első két szabadedzésre jegyet váltó szurkolók hétvégéjét is tönkretette. Sainz autóját nem sikerült időben megszerelni, miközben annyira kicsúsztak az időből a szervezők a csatornafedelek rögzítésével, hogy a nézőket haza kellett küldeni, mivel lejárt a személyzet munkaideje.
A következő két nap már hasonlóan nagy bakik nem voltak, de ha unalmasan telt volna el az időmérő és a futam, minden bizonnyal óriási kudarcként élték volna meg Las Vegasban a hétvégét. De nem így lett!
Max Verstappent a több ütközést is hozó rajtnál elkövetett szabálytalan előzése után megbüntették, George Russell is nekiment a hollandnak, Lando Norris nagy balesetet szenvedett, Lewis Hamilton hullámvasutazott, volt két biztonsági autós fázis, Charles Leclerc őrült versenyt vívott Sergio Pérezzel, végül pedig
Verstappen mégiscsak megnyerte a szezonbeli 18.(!) futamát.
Egy évvel később George Russell domináns teljesítménnyel vitte győzelemre a Mercedest. 2024-ben George Russell pole-köre átlagban elképesztő, 241 km/h-s sebességet ért el, ezzel Las Vegas az F1 történetének második leggyorsabb városi pályája lett. A Las Vegas-i Nagydíj előtt még két pilóta volt esélyes a Forma-1 2024-es világbajnoki címére. Ott aztán eldőlt minden kérdés, a két Mercedes és a két Ferrari mögött ötödik helyen befutó Max Verstappen bebiztosította a címvédését és negyedik világbajnoki címét.
A 2025-ös hétvége a megszokott, késő novemberi körülmények között zajlik majd: a Mojave-sivatag hűvös, tiszta éjszakákat hoz. Nappal a hőmérséklet a tizenpár fokos tartományban mozog, míg éjszaka egyszámjegyű értékekre is visszaeshet. Bár az időmérőt és a futamot két órával korábban rendezik, mint 2024-ben — így valamivel melegebb aszfalt várható, de a gyors lehűlés és a fokozatosan változó tapadás továbbra is komoly próbát jelent majd a csapatoknak.
Las Vegas már az 1980-as évek elején is szerepelt a Forma-1-es naptárban. 1981-ben és 1982-ben is rendeztek itt nagydíjat, mindkettő a szezon zárófutama volt. 1981-ben Alan Jones (Williams), 1982-ben Michele Alboreto (Tyrrell) nyert.
A szakértők szerint idén Lando Norris a fő esélyes, hiszen két egymást követő futamgyőzelme 24 pontos előnyt biztosított számára mcLarenes csapattársával, Oscar Piastrival szemben. Norris magabiztos és egyre érettebb versenyzést mutatott egész évben, és egyértelmű favoritként tekintenek rá, de a csata még messze nem ért véget. Még 83 pont elérhető, de Piastri és Max Verstappen is nagy bajba kerülhet. Piastrinak meg kellene törnie öt verseny óta tartó dobogó nélküli időszakát, míg Verstappen csak akkor tarthatja életben matematikai esélyét, ha Norris nem ver rá minimum kilenc pontot.
Azt nem szabad elfelejteni, hogy a McLaren és a Red Bull is szenvedett 2024-ben, amikor a Mercedes és a Ferrari volt a középpontban, ráadásul
Verstappen ki is eshet a világbajnoki küzdelmekből.
Max Verstappen a holland futam után még 104 ponttal volt lemaradva az akkori éllovas Oscar Piastri mögött, innen tudta megközelíteni a két McLarent. Brazíliában Verstappen Piastrihoz képest faragott a hátrányából – 25 pontra –, a Norrishoz viszonyított lemaradása viszont 36-ról 49 pontra nőtt. A Las Vegas-i futam után összesen 58 pont lesz még szerezhető: Katarban 33 (sprint + futam), Abu-Dzabiban pedig 25 pont.
A matek egyszerű: ha Verstappen Las Vegas után 58 ponttal vagy többel lesz lemaradva Norris mögött, már nem lehet világbajnok. Még ha nem is esik ki matematikailag, akkor is elveszítheti az esélyt arra, hogy pontazonossággal bajnok legyen. Ha két versenyző azonos pontszámmal zár, a szabályok szerint az dönti el a bajnoki címet, kinek van több futamgyőzelme.
Verstappennek most öt, Norrisnak hét győzelme van. Ha Norris nyer, akkor már több győzelme lesz (8), mint amennyit Verstappen maximum elérhet. Ha Norris nem nyer, de Verstappen sem lesz második, és a holland megnyeri az utolsó két futamot, akkor pontazonosság esetén is Norrisé lenne a cím, mert több második helye van. Egy biztos, Norris matematikailag akkor sem lesz bajnok Las Vegasban, ha nyer és a riválisok nulláznak.
Norris viszont elveszítheti az első helyét Las Vegasban, ha Piastri nyer, ő pedig legfeljebb egy pontot szerez. Ha Verstappen Norris előtt végez, marad esélye a hollandnak a vb-címre. Ha Norris nem végez az első ötben, Verstappen mindenképp életben tartja az esélyeit.
Egy biztos: izgalmakban és látványosságokban sem lesz hiány. Már megszokhattuk, hogy a csapatok egy része új festésekkel érkezik, sőt, többen különleges sisakokkal is készülnek. Az más kérdés, hogy ember legyen a talpán, aki magyar időzónából végigköveti majd a versenyhétvégét.
A 2025-ös Las Vegas-i Nagydíj menetrendje:
- november 21. (péntek hajnal), első szabadedzés: 01:30 - 02:30, második szabadedzés: 05:00 - 06:00
- november 22. (szombat hajnal), harmadik szabadedzés: 01:30 - 02:30, időmérő: 05:00 - 06:00
- november 23. (vasárnap hajnal), futam: 05:00
