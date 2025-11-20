A Las Vegas-i Nagydíj új pályáját Carsten Tilke tervezte, akinek édesapja, Hermann Tilke a modern Forma-1-es pályák legismertebb tervezője. A városi környezetben, éjszakai fények között zajló verseny nemcsak sebességet, hanem pontosságot is követel, különösen a csúszós és hideg aszfalton. A Forma-1 a 2025-ös világbajnokság legkritikusabb szakaszában tér vissza Nevadába, a neonfények közé. A 2025-ös Las Vegas-i Nagydíj egy hármas versenysorozat nyitánya, amely végül eldönti a világbajnoki címet. Amerika után a mezőny azonnal továbbáll a Közel-Kelet hőségébe, a katari, majd Abu-Dzabi-i futamokra.

A Forma-1-ben kevés látványosabb helyszín van Las Vegasnál

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A botrányos kezdés után a Forma-1 kezdi belakni Las Vegast

2023-ban Max Verstappen szerezte meg a történelmi első győzelmet egy kaotikus, drámai futamon. Az F1 történetének 1100. versenyhétvégéjét hatalmas káosz előzte meg, hiszen az amerikai tulajdonos annyira a látvány és a luxus irányába ment el a vegasi szervezésben, hogy azon a pilóták, a szurkolók és a helyi vendégmunkások is felháborodtak. A nyitónapon aztán rögtön egy rosszul rögzített csatornafedél okozott botrányt, ami Carlos Sainz és az első két szabadedzésre jegyet váltó szurkolók hétvégéjét is tönkretette. Sainz autóját nem sikerült időben megszerelni, miközben annyira kicsúsztak az időből a szervezők a csatornafedelek rögzítésével, hogy a nézőket haza kellett küldeni, mivel lejárt a személyzet munkaideje.

A következő két nap már hasonlóan nagy bakik nem voltak, de ha unalmasan telt volna el az időmérő és a futam, minden bizonnyal óriási kudarcként élték volna meg Las Vegasban a hétvégét. De nem így lett!

Max Verstappent a több ütközést is hozó rajtnál elkövetett szabálytalan előzése után megbüntették, George Russell is nekiment a hollandnak, Lando Norris nagy balesetet szenvedett, Lewis Hamilton hullámvasutazott, volt két biztonsági autós fázis, Charles Leclerc őrült versenyt vívott Sergio Pérezzel, végül pedig

Verstappen mégiscsak megnyerte a szezonbeli 18.(!) futamát.

Egy évvel később George Russell domináns teljesítménnyel vitte győzelemre a Mercedest. 2024-ben George Russell pole-köre átlagban elképesztő, 241 km/h-s sebességet ért el, ezzel Las Vegas az F1 történetének második leggyorsabb városi pályája lett. A Las Vegas-i Nagydíj előtt még két pilóta volt esélyes a Forma-1 2024-es világbajnoki címére. Ott aztán eldőlt minden kérdés, a két Mercedes és a két Ferrari mögött ötödik helyen befutó Max Verstappen bebiztosította a címvédését és negyedik világbajnoki címét.