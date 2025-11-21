Az eddig megszokotthoz képest pár órával korábban kezdődött az első szabadedzés, de így is hűvös, mindössze 14 fok várta a pilótákat. Az első 10 perc után Charles Leclerc, Lando Norris és Oscar Piastri volt a sorrend, de a Forma-1-es pontverseny két éllovasa nem sokáig maradt az élmezőnyben.

Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Folyamatosan gyorsult a pálya a Forma-1-es sztárok alatt

A közepes keverékű abroncsok után a lágyakon kaphattunk részletesebb képet az autókról, elsősorban a két Mercedes és a két Ferrari érezte magát jól, miközben a pontversenyt vezető Norris a falat is lekoccolta.

Az utolsó negyedóra előtt a 2023-as győztes, Max Verstappen állt az élre, majd csapattársa, Juki Conoda és Leclerc előzte meg. Eközben Norris csak szenvedett, egymás után két gyors körön is lesodródott a pályáról.

Ezúttal Cunoda volt a gyorsabb Red Bull

Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A brit pilóta végül össze tudott rakni egy kört, de azzal is csak a hatodik helyre jött fel, éppen csapattársa, Piastri elé, de később Hadjar beékelődött a két McLaren közé. Az első öt Leclerc, Albon, Cunoda, Verstappen, Sainz sorrendben végzett.

A négyszeres világbajnok Verstappent ezúttal tehát csapattársa is megelőzte. A 2023-as győztes és tavaly a negyedik világbajnoki címét éppen itt bebiztosító Max

Verstappen a magyar idő szerint hajnali 5.00-kor kezdődő második szabadedzésen javíthat majd.