A Forma-1-es mezőny megkezdte a szezon utolsó szakaszát, egy tripla versenyhétvégével, aminek Las Vegas az első állomása. A Forma-1-es pilóták 2023 és 2024 után harmadik alkalommal is a vegasi utcai pályán száguldottak, amin ezúttal Charles Leclerc volt a leggyorsabb az első szabadedzésen.

Az eddig megszokotthoz képest pár órával korábban kezdődött az első szabadedzés, de így is hűvös, mindössze 14 fok várta a pilótákat. Az első 10 perc után Charles Leclerc, Lando Norris és Oscar Piastri volt a sorrend, de a Forma-1-es pontverseny két éllovasa nem sokáig maradt az élmezőnyben.

Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén
Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén
Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

Folyamatosan gyorsult a pálya a Forma-1-es sztárok alatt

A közepes keverékű abroncsok után a lágyakon kaphattunk részletesebb képet az autókról, elsősorban a két Mercedes és a két Ferrari érezte magát jól, miközben a pontversenyt vezető Norris a falat is lekoccolta.

Az utolsó negyedóra előtt a 2023-as győztes, Max Verstappen állt az élre, majd csapattársa, Juki Conoda és Leclerc előzte meg. Eközben Norris csak szenvedett, egymás után két gyors körön is lesodródott a pályáról.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 20: Yuki Tsunoda of Japan driving the (22) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 20, 2025 in Las Vegas, Nevada. Clive Rose/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ezúttal Cunoda volt a gyorsabb Red Bull
Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A brit pilóta végül össze tudott rakni egy kört, de azzal is csak a hatodik helyre jött fel, éppen csapattársa, Piastri elé, de később Hadjar beékelődött a két McLaren közé. Az első öt Leclerc, Albon, Cunoda, Verstappen, Sainz sorrendben végzett.

A négyszeres világbajnok Verstappent ezúttal tehát csapattársa is megelőzte. A 2023-as győztes és tavaly a negyedik világbajnoki címét éppen itt bebiztosító Max 

Verstappen a magyar idő szerint hajnali 5.00-kor kezdődő második szabadedzésen javíthat majd.

