A Red Bull pilótája és csapattársa, Juki Cunoda is küszködött a tapadással az újraaszfaltozott, 4,3 kilométer hosszú interlagosi pályán. Cunoda már az Q1-ben kiesett, Verstappen pedig épphogy bejutott a legjobb tíz közé a sprintidőmérőn. A Forma-1 világbajnoki címvédője, aki igazi sprintspecialista, a pole-ért folytatott harcba már nem tudott beleszólni.

A Forma-1-es brazil hétvége vízválasztó lehet Max Verstappen számára

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A sprintidőmérőt végül a McLaren világbajnoki éllovasa, Lando Norris nyert meg Andrea Kimi Antonelli és Oscar Piastri előtt. Miután a rádión azt jelentette, hogy az autója „teljesen használhatatlan”, Verstappent végül Fernando Alonso is megelőzte, így csak a hatodik helyről rajtolhat szombaton.

„Egyszerűen pocsék volt” – mondta Verstappen a kvalifikáció után. „Rengeteg vibráció volt az autóban, mindenhol pattogott. Emellett nem volt semmi tapadásom a lassú kanyarokban. Az autó nem fordult, és nem volt kigyorsításom sem.”

Verstappen a pénteki, egyetlen szabadedzésen a lágy gumis futásoknál már mutatott problémákat, így nem volt teljesen meglepő a szenvedése.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint a csapat nem rakott elég leszorítóerőt az autóra pénteken. Mivel a kocsik parc fermé-szabályok alatt vannak a szombati sprintig, az osztrák szakember nem túl optimista Verstappen esélyeivel kapcsolatban a 24 körös sprintre.

„Gyakorlatilag nincs tapadásunk, ami azt jelenti, hogy nincs elég leszorítóerőnk, és ezt a sprintre már nem tudjuk orvosolni. Reméljük, hogy az összegyűjtött adatok alapján tudunk majd javítani a főfutamra, hogy versenyképesebbek legyünk. Ha esik, Maxban kell bíznunk – neki kell majd különbséget teremtenie. Különben esélye sem lesz a dobogóra” – mondta Marko.

Verstappen maga sem volt biztos abban, hogy az eső ezúttal segíthet rajta, mint korábban Interlagosban.

„Szerintem elég egyértelmű, hogy valami hiányzik, és nem várom, hogy hirtelen sokkal jobbak legyünk az esőben. Számunkra ez most elég gyenge teljesítmény” – zárta Verstappen.

Leszakad az ég szombaton a Brazil Nagydíjon?

A legfrissebb előrejelzések szerint heves viharok befolyásolják majd szombat délelőtt a sprintverseny és az időmérő lebonyolítását is. A Brazil Meteorológiai Intézet narancsszínű riasztást adott ki a térségre, mivel heves esőre és viharos szélre számítanak szombat reggel.