Lando Norris mellől – a sprintfutamhoz hasonlóan – a mercedeses Kimi Antonelli indul majd, így az olasz lett a harmadik legfiatalabb versenyző a Forma-1 történetében, aki az első sorból indulhat.

Max Verstappen dühöngött a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérője után

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

A Forma-1-ben „ezer éve” nem történt ilyen Verstappennel

A második sorba Charles Leclerc kvalifikálta magát a Ferrarival, mögötte pedig Oscar Piastri következik a sorban, aki ismét csak üldözheti McLarenes csapattársát a negyedik helyről. Norris a hétvége eddigi összes etapjában a leggyorsabb volt: a szabadedzésen, a sprintidőmérő mindhárom szakaszában, megnyerte a sprintet, és a fő időmérő mindhárom részében is első lett. Ezt nevezik – eddig – tökéletes hétvégének.

Eközben Max Verstappen hétvégéje rosszról még rosszabbra fordult: a sprintre csak a hatodik helyre kvalifikálta magát és negyedikként ért célba, az időmérőn pedig a Red Bull 19 éve nem látott mélypontra került.

Verstappen csak a 16. helyről rajtolhat majd, miután már a Q1-ből sem jutott tovább. A holland a 2021-es Orosz Nagydíj óta első alkalommal esett ki a Q1-ben, ráadásul ez az első eset, amikor pusztán tempóhiány miatt szenvedett, ugyanis a korábbi hat alkalom mindegyikében motorhiba okozta a korai búcsút.

A négyszeres világbajnok az RB21 tapadását hiányolta, ami miatt péntek óta szenvedett. Tavaly Interlagosban a 17. helyről rajtolva is meg tudta nyerni a futamot, de akkor az eső segítette, most viszont száraz időt jósolnak vasárnapra.

Ha Verstappen ezúttal nem tud újabb csodát végrehajtani, könnyen lehet, hogy ezzel véget érnek az idei bajnoki reményei – annak ellenére, hogy az elmúlt öt futamból hármat megnyert, és ezzel újra harcban volt a vb-címért.

A Red Bull szenvedéseit tetézi, hogy csapattársa, Juki Cunoda a 19. helyről rajtol, miután a leglassabb időt futotta (Gabriel Bortoleto a sprintfutamon elszenvedett balesete miatt végül nem tudott elindulni az időmérőn). A 2006-os Japán Nagydíj óta most fordult elő először, hogy egyik Red Bull sem jutott tovább a Q1-ből.

„Először is meg kell értenünk, mi a probléma. Egyszerűen nem jó. Nem tudjuk, miért van ez így. Egyáltalán nincs tapadás. Több dolgot is megváltoztattunk az autón, de semmi sem működött. Valami nagyon nincs rendben, még a beállítások módosítása után sem. Normál esetben éreznénk valamilyen reakciót, de most semmit. Valami tényleg nem működik” – mondta Verstappen, aki a sprintfutam után 39 pont hátrányban van a bajnoki éllovas Norris mögött, aki a sprintgyőzelmével tovább növelte előnyét, csapattársa előtt kilenc ponttal vezet.

„Erről lemondhatunk. Onnan, ahonnan rajtolunk, ez nem fog menni. Ha ilyen teljesítményt nyújtunk, el lehet felejteni a bajnoki címet.

Rengeteg mindent rendbe kell hoznunk az autón, ezért éjszaka újra át fogjuk nézni az adatokat, hogy megértsük, mi történik. Jelenleg valami egyszerűen nem működik nálunk, és nem tudjuk, hogyan javítsuk ki. Valami nagyon félrement, és pillanatnyilag fogalmunk sincs, hogyan tegyük helyre” – nyilatkozott lemondóan Verstappen.

A Brazil Nagydíj főfutama magyar idő szerint vasárnap 18.00 órakor kezdődik.