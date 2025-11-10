Lewis Hamilton és Oscar Piastri nemcsak időbüntetést, hanem büntetőpontokat is kaptak a szuperlicenszükre a Forma-1-es Brazil Nagydíjon történt incidenseik miatt. Hamilton nagy sebességgel hátulról eltalálta Franco Colapinto Alpine-ját, és súlyosan megsérült az első szárnya. Már az első körben is sérült autóval ment tovább, miután Carlos Sainz nekiment, majd végül kiállni kényszerült. Az öt másodperces időbüntetés mellett a stewardok egy büntetőpontot is kiszabtak rá, így az elmúlt 12 hónapban már három pontnál jár.

Oscar Piastri sokáig vezette a Forma-1-es vb-pontversenyt, de egyre nagyobb bajba kerül

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Forma-1-es vb-pontversenyt sokáig vezető Piastrit is megbüntették

Oscar Piastri a verseny eleji biztonsági autós újraindításnál ütközött Kimi Antonellivel, aminek következtében a Mercedes újonca nekiütközött Charles Leclerc Ferrarijának, aki azonnal kiesett. Az ausztrál 10 másodperces időbüntetést kapott, valamint két újabb büntetőpontot, így már nyolc pontja van egy év alatt – négy pont választja el az automatikus versenytilalomtól. Juki Cunoda is kapott két büntetőpontot, miután Lance Strollt kiforgatta, így már hét pontnál tart. Ha egy pilóta 12 pontot gyűjt 12 hónapon belül, egy versenyről automatikusan eltiltják.

„Szerintem teljesen egyértelmű volt a helyzetem belül” – mondta Piastri. „Igen, volt egy blokkolás, de az íven maradtam, nem tudtam volna jobban balra menni, és nem is tűnhettem el onnan. A döntés az, ami, de újra ugyanígy próbálkoznék.” A pilóta hozzátette, hogy bár elfogadja a stewardok döntését, nem ért vele egyet: „Teljesen kontroll alatt tartottam az autót. Nem tudom, mit gondolhattak, de amikor ennyire jól sikerül az indításod, nem fogsz visszavenni.”

Leclerc, aki a baleset miatt azonnal kiesett, nem okolta Piastrit: „Oscar kicsit optimista volt, de Kimi is tudta, hogy ott van belül. Úgy ment a kanyarba, mintha Piastri ott sem lett volna. Szóval nem minden felelősség az övé. Ilyen a versenyzés.”

Verstappen: pokoli szombat után csodás vasárnap

A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen a bokszból rajtolt, defektet is kapott, mégis a harmadik helyen végzett a futamon. „Ez egy hihetetlen eredmény” – mondta. „Nagyon sok akció volt, sok előzéssel. A tempónk minden etapban erős volt. Nem számítottam dobogóra, főleg egy korai defekt után. Büszke vagyok a csapatra, soha nem adjuk fel, és ma megint sikerült előrelépnünk. Hihetetlen, hogy csak tíz másodperccel maradtunk el az éllovastól.”