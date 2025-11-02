Az elmúlt szezonokban egyre több kritika érte a Forma-1 hivatalos közvetítéseit, amiért azok túlságosan koncentráltak a pályán kívüli sztárokra, befolyásos üzletemberekre és főleg a pilóták szexi partnereire.

Létezhet a Forma-1 a pilóták szexi barátnői nélkül?

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Újra a Forma-1-es sztárok kerülnek a fókuszba

Ezt a trendet a közösségi média és a bulvárlapok is erősítették, rendre középpontba helyezve a versenyzők magánéletét, a paddockban megjelenő celebeket és világsztárokat. A 2025-ös Amerikai Nagydíjon azonban a nézők szokatlan dolgot tapasztalhattak:

a televíziós adásban szinte teljes mértékben mellőzték a sztárokat és a barátnőket, kivéve az amerikai énekest, Shaboozeyt, aki a kockás zászlót lengette.

A változás közvetlen előzménye egy markáns versenyzői vélemény volt. Carlos Sainz, a Williams versenyzője nyilvánosan felszólalt az F1 televíziós gyakorlatával szemben. Sainz szerint a közvetítések “tiszteletlenek” voltak a pilótákkal szemben, hiszen fontos pillanatokat meg sem mutattak.

Kezd divattá válni, hogy a barátnőink és hírességek reakcióit mutatják a tévében. Megértem, hogy ha van egy előzés vagy egy feszült pillanat, mutatod a reakciókat, de ez már túlzás. Úgy gondolom, több tiszteletet kellene tanúsítani a pályán zajló verseny iránt. Szingapúrban például négy-öt előzésem is volt, ezekből egyiket sem mutatta a közvetítés.

Ugyanígy Fernando Alonso és Lewis Hamilton utolsó körös csatája is teljesen kimaradt. Véleményem szerint mostanában kezd túlzásba esni a közvetítés, amikor folyamatosan a hírességekre és a versenyzők barátnőire fókuszálnak” .

Hozzátette, néha olyan sok VIP-vendég van a paddockban, hogy még sétálni sem lehet.

Carlos Sainz szerint inkább az pályát kellene mutogatni a versenyek alatt, mintsem a barátnőiket

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

„Mi kerékpárral vagy rollerrel mozgunk, mert ha nem tesszük, nem tudsz végigmenni” – mondta a spanyol sztár, aki szerint jobb a mai paddock hangulata, mint 10-15 évvel ezelőtt, ugyanakkor a nagy felhajtás sokszor bosszantja.

„Egy kicsit feszült vagyok a paddockban, mert olyan sok ember állít meg fotókra. Vasárnap egyáltalán nem szeretek ott sétálni, mert összpontosítani akarok, egyedül akarok lenni. Anyukám azt mondja, mosolyogjak többet, de én csak próbálok elszigetelődni és koncentrálni. Emiatt talán barátságtalan arcot vágok. De egy verseny után – és különösen egy sikeres után – mindenképpen lazábbnak és mosolygósabbnak láthatnak” – tette hozzá Sainz.