Sokan örülnek a döntésnek, persze vannak, akik kevésbé. Az elmúlt években a Forma-1 közvetítései egyre inkább a pályán kívüli történések, a hírességek és különösen a versenyzők párjainak – vagyis a WAG-ok (Wives and Girlfriends, azaz feleségek és barátnők) – bemutatására koncentráltak. Sokan kritizálták ezt a trendet, mondván, hogy elvonja a figyelmet a versenyzésről. A 2025-ös Amerikai Nagydíjon azonban drámai változás történt – a szervezők gyakorlatilag már teljesen mellőzték a sztárok és a WAG-ok mutogatását a közvetítésekben, tették ezt az egyre inkább erősödő versenyzői panaszok hatására. Az alábbiakban bemutatjuk, mi vezetett ehhez a fordulathoz, milyen reakciókat váltott ki az intézkedés, és hogyan alakíthatja ez át a sportág televíziós arculatát a jövőben.

Az elmúlt szezonokban egyre több kritika érte a Forma-1 hivatalos közvetítéseit, amiért azok túlságosan koncentráltak a pályán kívüli sztárokra, befolyásos üzletemberekre és főleg a pilóták szexi partnereire.

Létezhet a Forma-1 a pilóták szexi barátnői nélkül? 
Létezhet a Forma-1 a pilóták szexi barátnői nélkül? 
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Újra a Forma-1-es sztárok kerülnek a fókuszba

Ezt a trendet a közösségi média és a bulvárlapok is erősítették, rendre középpontba helyezve a versenyzők magánéletét, a paddockban megjelenő celebeket és világsztárokat. A 2025-ös Amerikai Nagydíjon azonban a nézők szokatlan dolgot tapasztalhattak: 

a televíziós adásban szinte teljes mértékben mellőzték a sztárokat és a barátnőket, kivéve az amerikai énekest, Shaboozeyt, aki a kockás zászlót lengette.

A változás közvetlen előzménye egy markáns versenyzői vélemény volt. Carlos Sainz, a Williams versenyzője nyilvánosan felszólalt az F1 televíziós gyakorlatával szemben. Sainz szerint a közvetítések “tiszteletlenek” voltak a pilótákkal szemben, hiszen fontos pillanatokat meg sem mutattak.

Kezd divattá válni, hogy a barátnőink és hírességek reakcióit mutatják a tévében. Megértem, hogy ha van egy előzés vagy egy feszült pillanat, mutatod a reakciókat, de ez már túlzás. Úgy gondolom, több tiszteletet kellene tanúsítani a pályán zajló verseny iránt. Szingapúrban például négy-öt előzésem is volt, ezekből egyiket sem mutatta a közvetítés. 

Ugyanígy Fernando Alonso és Lewis Hamilton utolsó körös csatája is teljesen kimaradt. Véleményem szerint mostanában kezd túlzásba esni a közvetítés, amikor folyamatosan a hírességekre és a versenyzők barátnőire fókuszálnak” .

Hozzátette, néha olyan sok VIP-vendég van a paddockban, hogy még sétálni sem lehet.

Carlos Sainz pihenőt kap Mexikóban
Carlos Sainz szerint inkább az pályát kellene mutogatni a versenyek alatt, mintsem a barátnőiket 
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

„Mi kerékpárral vagy rollerrel mozgunk, mert ha nem tesszük, nem tudsz végigmenni” – mondta a spanyol sztár, aki szerint jobb a mai paddock hangulata, mint 10-15 évvel ezelőtt, ugyanakkor a nagy felhajtás sokszor bosszantja.

„Egy kicsit feszült vagyok a paddockban, mert olyan sok ember állít meg fotókra. Vasárnap egyáltalán nem szeretek ott sétálni, mert összpontosítani akarok, egyedül akarok lenni. Anyukám azt mondja, mosolyogjak többet, de én csak próbálok elszigetelődni és koncentrálni. Emiatt talán barátságtalan arcot vágok. De egy verseny után – és különösen egy sikeres után – mindenképpen lazábbnak és mosolygósabbnak láthatnak” – tette hozzá Sainz.

Sainz kritikája villámgyorsan végigsöpört a sajtón és a közösségi médiában, nagyon sokan támogatták, többek között a versenyzők is.

Az F1 reakciója: „A verseny a legfontosabb"

Az F1 vezetősége gyorsan reagált a kritikára, és egy hivatalos közleményben védte meg közvetítéseik szakmai színvonalát, ugyanakkor jelezték, hogy a pályán történő események bemutatása elsődleges prioritást élvez majd a jövőben:

Célunk mindig is az, hogy a szurkolók a lehető legjobb képet kapják a versenyről. Nem kötünk kompromisszumot, ha a legfontosabb dologról, a pályán zajló eseményekről van szó. A csapatunk kiváló munkát végez abban, hogy bemutassa a különböző autók helyzetét, a történések összetettségét, s mindezt a lelátói reakciókkal, a fontos vendégekkel és a helyszín hangulatával egészíti ki.

A közlemény kiadását követően az Amerikai Nagydíjon már egyértelműen érzékelhető volt a változás: a közvetítés kizárólag a versenyre koncentrált, nem jelentek meg a szokásos WAG-es felvételek, és a paddockban feltűnő hírességeket sem mutatták hosszan.

A szurkolók és a média reakciója

A közösségi médiában a reakciók vegyesek voltak, de túlnyomó részt pozitív visszajelzéseket kapott az F1 újfajta hozzáállása a közvetítésekhez. Sokan örültek, hogy végre a sport és a versenyzők kerültek újra középpontba, és kevesebb lett a „felesleges show":

  • Egyes szurkolók kiemelték, hogy sokkal élvezetesebb és informatívabb lett a közvetítés, miután „eltűntek” a képernyőről a pilóták barátnői, feleségei, és az influenszerek.
  • Mások szerint a Forma-1 olyan, mint egy hollywoodi show, amely a látványt helyezi előtérbe – ők hiányolták a korábbi bulvárhangulatot és a hírességek középpontba helyezését.

Olyan vezető nemzetközi portálok, mint például a Motorsport.com vagy a BBC Sport is terjedelmes cikkben elemezték a döntést, hangsúlyozva, hogy bár a sportág világszintű vonzerejének egyik kulcsa a „show” jelleg, a közvetítés mégis jórészt a versenyek minőségén, izgalmán és a sportolók teljesítményén múlik.

modell, Margarida Corceiro
Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
1/22
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

Azzal nehéz lenne vitatkozni, hogy a Forma-1 televíziós közvetítései az elmúlt évtizedben radikálisan átalakultak. 

A 2010-es évek közepén, a Liberty Media tulajdonszerzése után a sportág tudatosan célozta meg a fiatalabb, „popkulturális” közönséget. Ezt szolgálta a Drive to Survive dokusorozat, a 2025-ben Brad Pitt főszerpelésével bemutatott F1 – A film (eredeti címén: F1 the Movie), a paddockba érkező világsztárok rendszeres mutatása, valamint a közösségi média jelenlétének erősítése is.

Ez a stratégia látványosan növelte a sportág ismertségét és új rajongókat szerzett, különösen Észak-Amerikában, ahol az F1 nézettsége nagyságrendekkel nőtt – részben épp a híres celebek, popsztárok, sportolók és influenszerek feltűnése miatt. Ugyanakkor mindez azzal járt, hogy a régi, vaskalapos F1-rajongók, valamint több pilóta is gyakran érezte úgy: a sportág kezd háttérbe szorulni a látványos showműsor miatt .

A versenyzők közül többen kritizálták az F1 egyre látványosabb, “amerikanizált” arculatát. Többen is hangsúlyozták, hogy a sportban a pályán zajló eseményeknek, a stratégiának, az előzéseknek és csatáknak kellene dominálniuk, nem pedig a bulvárhíreknek és celebeknek.

Carlos Sainz megszólalása csak a jéghegy csúcsa volt, hiszen például Lewis Hamilton, Max Verstappen vagy Fernando Alonso is kifejezte időnként nemtetszését az új stílusú közvetítési gyakorlatok miatt.

Érdekesség, hogy akadtak olyan pilóták is, akik pozitívan értékelték a sportág népszerűsítését: 

Fontos, hogy új embereket, új szemszöget hozzunk a sportba, de mindezt úgy, hogy a sportág lényege megmaradjon

 – fogalmazott korábban Esteban Ocon.

  • A „régi motoros” rajongók örülnek neki, hogy visszatér a sport a gyökerekhez, növelve a futamok szakmai színvonalát.
  • A szakemberek azonban hangsúlyozzák, hogy a sport hosszú távú népszerűségében a sztárok és a „popkultúra” jelenléte továbbra sem elhanyagolható.
  • Az F1 döntése minden bizonnyal a jövőben is komoly vitákat fog generálni arról, hogy mi a helyes egyensúly a sport és a szórakoztatás között a világ egyik legnézettebb sorozatában.
Isabella Bernardini girlfriend of Gabriel Bortoleto of Brazil of Kick Sauber Formula One Team supporting him at the race, spotted after the F1 race, the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 race at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Isabella Bernardini, a brazil Kick Sauber versenyzőjének, Gabriel Bortoletónak a barátnője
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Marad a sportszakmai fókusz, vagy visszatér a show?

Az Amerikai Nagydíjon bemutatott irányváltás sokak szerint csak az első lépés lehet egy újabb, sportközpontú korszak felé. 

A Forma-1 vezetése szerint a fő szempont minden körülmények között a pályán zajló verseny lesz, de különleges eseményeken, például Monacóban vagy Las Vegasban továbbra is előtérbe kerülhetnek a hírességek és a show.

A Forma-1 közvetítési gyakorlata tehát látványos fordulatot vett a 2025-ös Amerikai Nagydíjjal. Hogy hosszú távon is megmarad-e ez a sportszakmai irány, vagy ismét visszatérnek a celebek és a bulvárhangulat a paddockba, azt a következő hónapok, évek közvetítései döntik majd el.

Galéria: Ezek a szexi nők vígasztalják a Forma-1-es pilótákat
1/45
Red Bull's Dutch driver Max Verstappen arrives with his girlfriend Kelly Piquet (R) ahead of the third practice session ahead of the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in the city of Sakhir on March 19, 2022. (Photo by Mazen Mahdi / AFP)

 

