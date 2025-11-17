Live
Ugyan ég a 2025-ös világbajnoki cím sem dőlt el mégis, már sokan a 2026-os szezonnal foglalkoznak. A Forma-1-ben mindig nagy kérdés, hogy állnak fel a csapatok, kik érkeznek, kik távoznak a csapatoktól. Az istállók szokatlanul jól állnak a Forma-1-ben, ugyanis már csak három hely kiadó a következő szezonra, miközben a helyek is bővülnek.

A nagy szabályváltozások miatt komoly változás várható az erősorrendben a Forma-1 2026-os szezonjában, így a versenyzők jó előre próbáltak ideális helyet találni maguknak. A Forma-1-ben az a ritka helyzet állt elő, hogy a rajtrácson már csak három kiadó hely maradt, ami könnyen lehet, hogy a valóságban még kevesebbet jelent.

Max Verstappen fogyasztja a Forma-1-es csapattársakat
Max Verstappen fogyasztja a Forma-1-es csapattársakat
A Forma-1 nagy kérdése, hogy ki nyeri meg magának Max Verstappent

Már 2021-es első világbajnoki címe előtt is látszott, hogy Max Verstappen F1-es szupersztár lesz, és győzelme után a Red Bull gyorsan hatéves megaszerződéssel magához láncolta, amely 2028 végéig tart, ezt erősítette meg a Magyar Nagydíjon idén a holland pilóta. A holland csapattársa idén első körben Liam Lawson volt, majd Juki Cunoda került mellé, de kérdéses, hogy kit kap majd jövőre, ugyanis rendre megbuknak mellette az ígéretes szereplők.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (L) and Red Bull Racing's Japanese driver Yuki Tsunoda (R) look on during the drivers' parade prior to the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale Monza circuit, in Monza, northern Italy, on September 7, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Cunoda mintha elfelejtett volna vezetni, mióta átült Verstappen mellé
A Mercedes 2026-ban biztosan Kimi Antonellivel és George Russell-lel versenyez majd, utóbbival minden bizonnyal még 2027-ben is. A Mercedes sokáig húzta, mire meghosszabbította George Russell és Kimi Antonelli szerződését 2026-ra, de mindkét pilóta marad a nevelőcsapatánál. Antonelli szerződése már a szezon közepén biztos volt 2026-ra, míg Russell elárulta, hogy megállapodása 2026-ra szól, és amennyiben bizonyos teljesítményszintet elér, automatikusan érvénybe lép a 2027-es évre is.

Kik lesznek a 2026-os pilóták a Forma-1-ben?

A Ferrari a Lewis Hamilton (többéves szerződés 2025-től) és Charles Leclerc (2026-ig tart a szerződése a sajtó szerint) párossal folytatja majd, és a McLaren sem vált: marad a vb-győzelemért küzdő páros, Lando Norris (többéves szerződés 2025 utánra) és Oscar Piastri (legalább 2029 végéig). Lando Norris hosszabbítása legalább 2026-ig tart, bár a McLaren nem közölte a pontos időtartamot, nehogy a riválisok túlságosan figyeljék őt. Piastri szerződése legalább 2028 végéig él, miután 2025-ben, hazai nagydíja előtt többéves megállapodást kötött. Korábbi szerződése 2026 végén járt volna le.

Lewis Hamilton sorozatos büntetései nagy port kavarnak az F1-ben
Lewis Hamiltont sokan már lecserélnék a Ferrarinál
Az Aston Martin sem vált, jövőre még biztosan marad Fernando Alonso és Lance Stroll, de az ő esetükben lehet, hogy ez lesz az utolsó év. Lance Stroll korábban évről évre hosszabbított, ám 2024 júniusában megerősítették, hogy „2025-ben és azon túl is” marad, míg Fernando Alonso 45 éves lesz a 2026-os szezonban. Mégis marad, hogy része legyen az Aston Martin és a Honda új gyári partnerségének.

Az Audi F1 Nico Hülkenberggel (2026-ig) és Gabriel Bortoletóval (2026-ig) indul majd, miután a német gyár átveszi a Sauber csapatát. Hülkenberget a Haas-tól igazolták, mellette Gabriel Bortoleto kapott szerződést. Az Alpine Pierre Gasly („többéves” szerződés 2028 végéig) és Franco Colapinto (szerződés 2026-ra) személyében látja a legjobb feltételeket. Gasly 2025-ben új, hároméves hosszabbítást írt alá, amely 2028 végéig érvényes. Colapintót kezdetben kérdéses volt, hogy megtartják-e, miután Jack Doohan helyére ugrott be, de végül megerősítették 2026-ra.

A Williams Alex Albon (2026 végéig) és Carlos Sainz (legalább 2026 végéig) vezérletével indul, míg a Haas Oliver Bearman („többéves”, legalább 2026-ig) és Esteban Ocon („többéves”, legalább 2026-ig) párosával megy neki a következő évnek is, miután beválni látszik a páros. 

Az újonnan érkező Cadillac Valtteri Bottas (legalább 2026 végéig) és Sergio Pérez (legalább 2026 végéig) rutinjában bízik. A Cadillac lesz az F1 11. csapata, pilótapárosukat már megerősítették.

F1, Sergio Perez of Red Bull Racing before third practice ahead of the Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, United Arab Emirates on December 7, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Sergio Pérez a Cadillac versenyzőjeként tér vissza az F1-be
Így csak a Racing Bulls van bejelentett pilóták nélkül és a Red Bull második csapatán múlik lesz-e újonc a mezőnyben. Könnyen lehet hogy Isack Hadjar ül majd át Verstappen mellé a Racing Bullstól és a Lawson-Cunoda páros megy majd a fiókcsapatnál, ami azt jelentené, hogy 2024 után megint újonc nélkül maradna az F1, ami azért érdekes, mert korábban több, mint 30 évig nem volt ilyen és most már csak a Red Bull tehetne ezellen. A szakértők akkor azzal magyarázták a döntést, hogy 2026 és az új szabályok miatt mindenki előre gondolkodik és rutinos versenyzőkkel akarja majd kezdeni a kritikus évet.

