A nagy szabályváltozások miatt komoly változás várható az erősorrendben a Forma-1 2026-os szezonjában, így a versenyzők jó előre próbáltak ideális helyet találni maguknak. A Forma-1-ben az a ritka helyzet állt elő, hogy a rajtrácson már csak három kiadó hely maradt, ami könnyen lehet, hogy a valóságban még kevesebbet jelent.

Max Verstappen fogyasztja a Forma-1-es csapattársakat

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Forma-1 nagy kérdése, hogy ki nyeri meg magának Max Verstappent

Már 2021-es első világbajnoki címe előtt is látszott, hogy Max Verstappen F1-es szupersztár lesz, és győzelme után a Red Bull gyorsan hatéves megaszerződéssel magához láncolta, amely 2028 végéig tart, ezt erősítette meg a Magyar Nagydíjon idén a holland pilóta. A holland csapattársa idén első körben Liam Lawson volt, majd Juki Cunoda került mellé, de kérdéses, hogy kit kap majd jövőre, ugyanis rendre megbuknak mellette az ígéretes szereplők.

Cunoda mintha elfelejtett volna vezetni, mióta átült Verstappen mellé

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A Mercedes 2026-ban biztosan Kimi Antonellivel és George Russell-lel versenyez majd, utóbbival minden bizonnyal még 2027-ben is. A Mercedes sokáig húzta, mire meghosszabbította George Russell és Kimi Antonelli szerződését 2026-ra, de mindkét pilóta marad a nevelőcsapatánál. Antonelli szerződése már a szezon közepén biztos volt 2026-ra, míg Russell elárulta, hogy megállapodása 2026-ra szól, és amennyiben bizonyos teljesítményszintet elér, automatikusan érvénybe lép a 2027-es évre is.

Kik lesznek a 2026-os pilóták a Forma-1-ben?

A Ferrari a Lewis Hamilton (többéves szerződés 2025-től) és Charles Leclerc (2026-ig tart a szerződése a sajtó szerint) párossal folytatja majd, és a McLaren sem vált: marad a vb-győzelemért küzdő páros, Lando Norris (többéves szerződés 2025 utánra) és Oscar Piastri (legalább 2029 végéig). Lando Norris hosszabbítása legalább 2026-ig tart, bár a McLaren nem közölte a pontos időtartamot, nehogy a riválisok túlságosan figyeljék őt. Piastri szerződése legalább 2028 végéig él, miután 2025-ben, hazai nagydíja előtt többéves megállapodást kötött. Korábbi szerződése 2026 végén járt volna le.

Lewis Hamiltont sokan már lecserélnék a Ferrarinál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az Aston Martin sem vált, jövőre még biztosan marad Fernando Alonso és Lance Stroll, de az ő esetükben lehet, hogy ez lesz az utolsó év. Lance Stroll korábban évről évre hosszabbított, ám 2024 júniusában megerősítették, hogy „2025-ben és azon túl is” marad, míg Fernando Alonso 45 éves lesz a 2026-os szezonban. Mégis marad, hogy része legyen az Aston Martin és a Honda új gyári partnerségének.