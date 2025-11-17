A nagy szabályváltozások miatt komoly változás várható az erősorrendben a Forma-1 2026-os szezonjában, így a versenyzők jó előre próbáltak ideális helyet találni maguknak. A Forma-1-ben az a ritka helyzet állt elő, hogy a rajtrácson már csak három kiadó hely maradt, ami könnyen lehet, hogy a valóságban még kevesebbet jelent.
A Forma-1 nagy kérdése, hogy ki nyeri meg magának Max Verstappent
Már 2021-es első világbajnoki címe előtt is látszott, hogy Max Verstappen F1-es szupersztár lesz, és győzelme után a Red Bull gyorsan hatéves megaszerződéssel magához láncolta, amely 2028 végéig tart, ezt erősítette meg a Magyar Nagydíjon idén a holland pilóta. A holland csapattársa idén első körben Liam Lawson volt, majd Juki Cunoda került mellé, de kérdéses, hogy kit kap majd jövőre, ugyanis rendre megbuknak mellette az ígéretes szereplők.
A Mercedes 2026-ban biztosan Kimi Antonellivel és George Russell-lel versenyez majd, utóbbival minden bizonnyal még 2027-ben is. A Mercedes sokáig húzta, mire meghosszabbította George Russell és Kimi Antonelli szerződését 2026-ra, de mindkét pilóta marad a nevelőcsapatánál. Antonelli szerződése már a szezon közepén biztos volt 2026-ra, míg Russell elárulta, hogy megállapodása 2026-ra szól, és amennyiben bizonyos teljesítményszintet elér, automatikusan érvénybe lép a 2027-es évre is.
Kik lesznek a 2026-os pilóták a Forma-1-ben?
A Ferrari a Lewis Hamilton (többéves szerződés 2025-től) és Charles Leclerc (2026-ig tart a szerződése a sajtó szerint) párossal folytatja majd, és a McLaren sem vált: marad a vb-győzelemért küzdő páros, Lando Norris (többéves szerződés 2025 utánra) és Oscar Piastri (legalább 2029 végéig). Lando Norris hosszabbítása legalább 2026-ig tart, bár a McLaren nem közölte a pontos időtartamot, nehogy a riválisok túlságosan figyeljék őt. Piastri szerződése legalább 2028 végéig él, miután 2025-ben, hazai nagydíja előtt többéves megállapodást kötött. Korábbi szerződése 2026 végén járt volna le.
Az Aston Martin sem vált, jövőre még biztosan marad Fernando Alonso és Lance Stroll, de az ő esetükben lehet, hogy ez lesz az utolsó év. Lance Stroll korábban évről évre hosszabbított, ám 2024 júniusában megerősítették, hogy „2025-ben és azon túl is” marad, míg Fernando Alonso 45 éves lesz a 2026-os szezonban. Mégis marad, hogy része legyen az Aston Martin és a Honda új gyári partnerségének.
Az Audi F1 Nico Hülkenberggel (2026-ig) és Gabriel Bortoletóval (2026-ig) indul majd, miután a német gyár átveszi a Sauber csapatát. Hülkenberget a Haas-tól igazolták, mellette Gabriel Bortoleto kapott szerződést. Az Alpine Pierre Gasly („többéves” szerződés 2028 végéig) és Franco Colapinto (szerződés 2026-ra) személyében látja a legjobb feltételeket. Gasly 2025-ben új, hároméves hosszabbítást írt alá, amely 2028 végéig érvényes. Colapintót kezdetben kérdéses volt, hogy megtartják-e, miután Jack Doohan helyére ugrott be, de végül megerősítették 2026-ra.
A Williams Alex Albon (2026 végéig) és Carlos Sainz (legalább 2026 végéig) vezérletével indul, míg a Haas Oliver Bearman („többéves”, legalább 2026-ig) és Esteban Ocon („többéves”, legalább 2026-ig) párosával megy neki a következő évnek is, miután beválni látszik a páros.
Az újonnan érkező Cadillac Valtteri Bottas (legalább 2026 végéig) és Sergio Pérez (legalább 2026 végéig) rutinjában bízik. A Cadillac lesz az F1 11. csapata, pilótapárosukat már megerősítették.
Így csak a Racing Bulls van bejelentett pilóták nélkül és a Red Bull második csapatán múlik lesz-e újonc a mezőnyben. Könnyen lehet hogy Isack Hadjar ül majd át Verstappen mellé a Racing Bullstól és a Lawson-Cunoda páros megy majd a fiókcsapatnál, ami azt jelentené, hogy 2024 után megint újonc nélkül maradna az F1, ami azért érdekes, mert korábban több, mint 30 évig nem volt ilyen és most már csak a Red Bull tehetne ezellen. A szakértők akkor azzal magyarázták a döntést, hogy 2026 és az új szabályok miatt mindenki előre gondolkodik és rutinos versenyzőkkel akarja majd kezdeni a kritikus évet.
