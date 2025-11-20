Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lance Stroll és Franco Colapinto között heves szóváltás robbant ki a Brazil Nagydíjon történt balesetet követően. Az Alpine argentin Forma-1-es versenyzője nyílt kritikát fogalmazott meg Stroll ellen, ami miatt az Aston Martin pilótája keményen visszaszólt, élcelődve az a riválisa eredménytelenségén.

A konfliktus gyökere a Forma-1-es interlagosi futam első körében történt incidens, amikor Gabriel Bortoleto a 10-es kanyarban megpróbálta előzni Strollt, de a szűkös hely miatt a két autó enyhe érintkezést követően a brazil versenyző a falnak csúszott. 

Váratlan szópárbaj borzolja a kedélyeket az Forma-1-ben a Las Vegas-i Nagydíj előtt
Váratlan szópárbaj borzolja a kedélyeket az Forma-1-ben a Las Vegas-i Nagydíj előtt
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Forrnak az indulatok a Forma-1-ben

Franco Colapinto, aki közvetlenül mögöttük haladt, így nyilatkozott az esetről: 

Mindig kiüt másokat, nem néz a tükörbe, nem hagy elég helyet. Most Gabit tette a falba. De mindig ezt csinálja.

A Las Vegas-i Nagydíj médianapján Lance Stroll visszavágott, kijelentve, hogy Colapinto idei szezonja nem sokat ér, így szerinte inkább a saját teljesítményére kéne koncentrálnia - írja a Racingline. 

„Talán a saját dolgával kellene foglalkoznia, és próbáljon meg néhány pontot szerezni az év során. De nem vagyok meglepve. Bizonyára frusztrált, mert nem ott tart, ahol szeretne. Emiatt beszél olyan dolgokról, amelyek irrelevánsak számára. Szóval az a tanácsom számára, hogy koncentráljon a saját dolgára, és próbáljon pontot szerezni.”

Colapinto idén még nem szerzett pontot, míg Stroll három eredményes futamon összesen 18 pontot gyűjtött.

Az Alpine versenyzője később békülékenyebb hangnemben reagált Las Vegasban: 

Csak annyi történt, hogy mögöttük voltam, és láttam Gabriel balesetét. Sajnálom, ha rosszul érintette ez őt. A verseny után, a pillanat hevében mondtam, de remélem, minden rendben van közöttünk. Sok időt töltünk egymás társaságában a versenyeken, és voltak szoros csatáink.”

Colapinto szerződését egyébként meghosszabbították, így 2026-ban is az Alpine versenyzője marad.

Pénz, csillogás, botrányok – eldőlhet az F1-es bajnoki cím Las Vegasban?
A McLaren-vezér padlógázzal hajtott bele Verstappenbe
Már a Las Vegas-i Nagydíj előtt forrnak az indulatok Lewis Hamilton miatt

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!