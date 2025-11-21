Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

A Forma-1-es mezőny megkezdte a szezon utolsó szakaszát, egy tripla versenyhétvégével, aminek Las Vegas az első állomása. A Forma-1-es pilóták sorozatban harmadik alkalommal is a vegasi utcai pályán száguldottak. Az első szabadedzés még simán ment, de a második megint botrányos körülmények között ért véget.

Az eddig megszokottakhoz hasonlóan hűvös idő, alig több, mint 10 fok várta a a Forma-1-es pilótákat Las Vegasban Az első szabadedzés még simán lement, ezt Charles Leclerc nyerte, de a másodikon már kísértett a múlt, a pálya alkalmatlansága miatt többször is előkerült a piros zászló.

Újabb botrányos szabadedzést láthattak a Forma-1 rajongói Las Vegasban
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1-ben megint nem lehetnek büszkék a Las Vegas-i pályára

A második szabadedzést piros zászlóval szakították félbe Las Vegasban, közvetlenül azelőtt, hogy több versenyző megkezdhette volna a lágy gumikon futott gyors körét. A második szabadedzésből nagyjából 20 perc volt hátra, amikor váratlanul belengették a piros zászlót, eleinte mindenféle magyarázat nélkül.

Öt perccel később az FIA megerősítette, hogy a piros zászlóra „elővigyázatosságból” került sor, miután egy pályabíró laza csatornafedelet jelentett. Több csapat is arról számolt be közösségi oldalain, hogy a 17-es kanyarban lehet probléma egy csatornafedelet illetően, és a bejelentést követően több karbantartó jármű is azonnal a kérdéses területre hajtott.

A piros zászló azonnal felidézte a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj katasztrofális nyitónapját, amikor az első szabadedzést félbe kellett szakítani, miután két pilóta is áthajtott egy meglazult csatornafedélen, Carlos Sainz Ferrarija akkor teljesen tönkrement.

McLaren's British driver Lando Norris races during the second practice session for the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 20, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Land Norrisé lett a leggyorsabb kör
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A leállás alig több mint tíz percig tartott, és az edzés folytatódhatott, de pillanatokkal később, a leintés előtt pár perccel újra előkerült a piors zászló és így is ért véget a gyakorlás, amit ezúttal Lando Norris nyert.

Az újraindítás után Charles Leclerc a 14-es kanyarban megállásra kényszerült, és váltóhibát jelentett rádión. Az autóját a korlát mögé kellett tolni, először úgy tűnt, miatta kellett újra elővenni a piros zászlót, de később kiderült, újabb pályahiba az ok, így a mezőny nagy része nem tudta teljesíteni a lágy gumikon tervezett utolsó gyors köreit.

A McLarennel versenyző, a potversenyt vezető Lando Norrisé lett így a leggyorsabb kör, második a Mercedes és Kimi Antonelli lett, míg a Ferrarival Charles Leclerc futotta a harmadik időt.

Folytatás szombat hajnalban, 1.30-tól a harmadik szabadedzéssel.

  • További cikkek:
A vb-címért küzdők látványos szenvedésével kezdődött a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj
„Talán előbb inkább szerezzen pár pontot” – egymásnak esett a két Forma-1-es sztárpilóta
A McLaren-vezér padlógázzal hajtott bele Verstappenbe

 

 

