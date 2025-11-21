Az eddig megszokottakhoz hasonlóan hűvös idő, alig több, mint 10 fok várta a a Forma-1-es pilótákat Las Vegasban Az első szabadedzés még simán lement, ezt Charles Leclerc nyerte, de a másodikon már kísértett a múlt, a pálya alkalmatlansága miatt többször is előkerült a piros zászló.

Újabb botrányos szabadedzést láthattak a Forma-1 rajongói Las Vegasban

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1-ben megint nem lehetnek büszkék a Las Vegas-i pályára

A második szabadedzést piros zászlóval szakították félbe Las Vegasban, közvetlenül azelőtt, hogy több versenyző megkezdhette volna a lágy gumikon futott gyors körét. A második szabadedzésből nagyjából 20 perc volt hátra, amikor váratlanul belengették a piros zászlót, eleinte mindenféle magyarázat nélkül.

Öt perccel később az FIA megerősítette, hogy a piros zászlóra „elővigyázatosságból” került sor, miután egy pályabíró laza csatornafedelet jelentett. Több csapat is arról számolt be közösségi oldalain, hogy a 17-es kanyarban lehet probléma egy csatornafedelet illetően, és a bejelentést követően több karbantartó jármű is azonnal a kérdéses területre hajtott.

A piros zászló azonnal felidézte a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj katasztrofális nyitónapját, amikor az első szabadedzést félbe kellett szakítani, miután két pilóta is áthajtott egy meglazult csatornafedélen, Carlos Sainz Ferrarija akkor teljesen tönkrement.

Land Norrisé lett a leggyorsabb kör

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A leállás alig több mint tíz percig tartott, és az edzés folytatódhatott, de pillanatokkal később, a leintés előtt pár perccel újra előkerült a piors zászló és így is ért véget a gyakorlás, amit ezúttal Lando Norris nyert.

Az újraindítás után Charles Leclerc a 14-es kanyarban megállásra kényszerült, és váltóhibát jelentett rádión. Az autóját a korlát mögé kellett tolni, először úgy tűnt, miatta kellett újra elővenni a piros zászlót, de később kiderült, újabb pályahiba az ok, így a mezőny nagy része nem tudta teljesíteni a lágy gumikon tervezett utolsó gyors köreit.

A McLarennel versenyző, a potversenyt vezető Lando Norrisé lett így a leggyorsabb kör, második a Mercedes és Kimi Antonelli lett, míg a Ferrarival Charles Leclerc futotta a harmadik időt.