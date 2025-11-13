Mindössze tíz olyan pilóta van a sportág történetében, aki a debütáló évében futamot tudott nyerni. Idén ez még nem történt meg, pedig a Forma-1 újoncai közül Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Isack Hadjar (Racing Bulls) is állt már dobogón. Mellettük az F3 és az F2 bajnokaként érkezett Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) és Liam Lawson (Red Bull, majd Racing Bulls) is újoncként szerepel a 2025-ös mezőnyben, noha utóbbi három pilóta beugróként már az elmúlt év(ek)ben is vett részt F1-es verseny(ek)en. Az debütánsok 2001 óta nem látott számban (hatan) jelentek meg idén, és a csapataik meg is bíznak bennük, hiszen úgy tűnik, Doohan kivételével a 2026-os rajtrácson is ott lesznek – jövőre nem mellesleg jelen állás szerint egyetlen újonc sem érkezik a mezőnybe. Ám érdemes különbséget tenni a fiatal versenyzők között, és ezt a cikkünkben meg is tesszük.

A csapattársukhoz képest Oliver Bearman és Isack Hadjar nyújta a legjobb teljesítményt a Forma-1 újoncai közül

Doohant és Lawsont máris lecserélték, Antonelli sem remekel

Az újoncok közül a legidősebb és a legrutinosabb pilótaként Lawson kapta az első nagy pofont az évben, ugyanis mindössze két versenyhétvége után lefokozta őt a Red Bull, amely színeiben akkor Max Verstappen 36, az új-zélandi pedig 0 ponttal állt. Doohan sem bírta sokkal tovább, az ausztrál versenyző a hatodik nagydíjat követően is pont nélkül állt, így Pierre Gasly mellől az Alpine lecserélte őt Franco Colapintóra. A másik négy debütáns viszont az idény kezdetétől fogva bizalmat kap, és ki jobban, ki kevésbé meg is hálálja ezt.

A legeredményesebb eddig az elmúlt évek legnagyobb tehetségeként beharangozott Antonelli, ami nem meglepő azt látva, hogy a névsorunk hat tagja közül egyedüliként szerepel a négy élcsapat valamelyikében. A Mercedes olasz pilótája már két dobogós helyezést is begyűjtött, ám

ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy csapattársa, George Russell már nyolcszor állt pódiumon, két versenyt pedig meg is nyert.

A mezőny legfiatalabb tagjaként a 19 éves Antonellinek Lewis Hamilton utódjaként épp a legutóbbi, brazíliai hétvégéje alakult a legjobban, de mindössze a konstruktőri bajnokság második helyén álló Mercedes idei pontjainak 31 százalékát szerezte meg, ráadásul a 21 nagydíjból Russell 18 időmérőn és 19 futamon előtte zárt.