Mindössze tíz olyan pilóta van a sportág történetében, aki a debütáló évében futamot tudott nyerni. Idén ez még nem történt meg, pedig a Forma-1 újoncai közül Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Isack Hadjar (Racing Bulls) is állt már dobogón. Mellettük az F3 és az F2 bajnokaként érkezett Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) és Liam Lawson (Red Bull, majd Racing Bulls) is újoncként szerepel a 2025-ös mezőnyben, noha utóbbi három pilóta beugróként már az elmúlt év(ek)ben is vett részt F1-es verseny(ek)en. Az debütánsok 2001 óta nem látott számban (hatan) jelentek meg idén, és a csapataik meg is bíznak bennük, hiszen úgy tűnik, Doohan kivételével a 2026-os rajtrácson is ott lesznek – jövőre nem mellesleg jelen állás szerint egyetlen újonc sem érkezik a mezőnybe. Ám érdemes különbséget tenni a fiatal versenyzők között, és ezt a cikkünkben meg is tesszük.
Doohant és Lawsont máris lecserélték, Antonelli sem remekel
Az újoncok közül a legidősebb és a legrutinosabb pilótaként Lawson kapta az első nagy pofont az évben, ugyanis mindössze két versenyhétvége után lefokozta őt a Red Bull, amely színeiben akkor Max Verstappen 36, az új-zélandi pedig 0 ponttal állt. Doohan sem bírta sokkal tovább, az ausztrál versenyző a hatodik nagydíjat követően is pont nélkül állt, így Pierre Gasly mellől az Alpine lecserélte őt Franco Colapintóra. A másik négy debütáns viszont az idény kezdetétől fogva bizalmat kap, és ki jobban, ki kevésbé meg is hálálja ezt.
A legeredményesebb eddig az elmúlt évek legnagyobb tehetségeként beharangozott Antonelli, ami nem meglepő azt látva, hogy a névsorunk hat tagja közül egyedüliként szerepel a négy élcsapat valamelyikében. A Mercedes olasz pilótája már két dobogós helyezést is begyűjtött, ám
ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy csapattársa, George Russell már nyolcszor állt pódiumon, két versenyt pedig meg is nyert.
A mezőny legfiatalabb tagjaként a 19 éves Antonellinek Lewis Hamilton utódjaként épp a legutóbbi, brazíliai hétvégéje alakult a legjobban, de mindössze a konstruktőri bajnokság második helyén álló Mercedes idei pontjainak 31 százalékát szerezte meg, ráadásul a 21 nagydíjból Russell 18 időmérőn és 19 futamon előtte zárt.
Hadjar, Bortoleto és Bearman sem lóg ki lefelé a Forma-1 újoncai közül, sőt
Ami Lawsont illeti, ő Hadjar mellett már jobban helytáll, de ez leginkább csak a pontszámban érződik. A Racing Bullsnak ketten együtt 79 pontot gyűjtöttek idén, és ezt majdnem fele-fele arányban (43 és 36) tették. Ám a 19 közös nagydíjból Hadjar időmérőn 14-szer, futamon pedig 12-szer végzett előrébb. A 21 éves francia pilóta eredeti csapattársához, Cunoda Jukihoz képest nem kezdte jól az idényt, ám a kezdeti hibákat szinte teljesen ki tudta már küszöbölni, és ennek a Holland Nagydíjon egy harmadik hely lett a jutalma.
A Hadjarral egyidős Bortoleto épp Lawsonnal ellenkező utat jár be: noha pontszámban nagy a lemaradása csapattársához képest, Nico Hülkenberg a 43 pontjának jó részét a silverstone-i dobogójával szerezte. A 19 ponttal álló brazil versenyzőnek a hazai hétvégéje rémálomszerűen alakult, a két Sauber-pilóta összteljesítménye azonban kiegyensúlyozott: az időmérős párharcuk és a futamokra vonatkozó egymás elleni mérlegük is a lehető legszorosabb.
Végül pedig a húszesztendős Bearman, aki az újoncok közül egyedüliként áll jobban rutinosabb csapattársánál a pontversenyben. A Haas brit pilótája 40, míg Esteban Ocon 30 ponttal rendelkezik, ráadásul az időmérőkön 13-szor, a futamokon pedig 11-szer bizonyult eredményesebbnek a franciánál.
Oliver Bearman tavaly beugróként a Ferrarival és a Haasszal is pontszerző helyen zárt az első nagydíján, idén pedig a legutóbbi négy verseny mindegyikén a legjobb kilenc között végzett.
Hogy a dicséret mellett kritika is érje őt: a teljes mezőnyből neki van a legtöbb (kilenc) büntetőpontja, márpedig ha egy éven belül (jelen állás szerint május végéig) tizenkettőt összegyűjt, akkor automatikusan eltiltják egy versenyről.
A száguldó cirkusz történetének debütánsai közül Jacques Villeneuve és Lewis Hamilton kiemelkedik, hiszen ők nyerték a legtöbb (négy) futamot újoncként, és ők azok, akik már a második szezonjukban világbajnoki címet tudtak szerezni. Előbbi rekordot idén már senki nem tudja beállítani, utóbbira azonban némi esély van, különösen a jövőre esedékes szabályváltozások okozta kiszámíthatatlanság miatt. Antonelli, Bearman, Bortoleto, Hadjar és Lawson 2026-os vb-címére azért nagy összegben talán nem érdemes fogadni, de a többségük idén már rendre megmutatta, hogy nem véletlenül kerültek a Forma-1 mezőnyébe.
- További cikkek:
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!