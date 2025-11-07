Max Verstappen édesapja, Jos szerint a világbajnoki pontversenyt sokáig vezető, most második Oscar Piastri mostanra olyan helyzetbe került, hogy lépnie kell, ha el akarja kerülni, hogy a hírneve csorbuljon. Oscar Piastri, a McLaren pilótája áprilisban, a Szaúdi Nagydíjon aratott győzelmével állt élre a Forma-1-es pontversenyben, az első helyet pedig csak a legutóbbi futamot követően „adta át” csapattársának, Lando Norrisnak.

Norris, Verstappen és Piastri között dől el a bajnoki cím a Forma-1-ben

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Sűrűsödik az élmezőny a Forma-1-ben, de mi történt Piastrival?

Az utóbbi versenyeken megtorpant az ausztrál lendülete, egyesek szerint nem bírja a nyomást, mások szerint az autóval van baj. A tény az, hogy Norris átvette a vezetést a bajnokságban, míg Max Verstappen 104 pontos hátrányból 36-ra zárkózott fel. Most Verstappen édesapja, Jos Verstappen a holland De Telegraafon keresztül üzent Piastrinak.

„Elég furcsának találom, ami a McLarennél történik. Piastri csak nem felejtett el vezetni, ugye? Ha az ő helyében lennék, vagy a menedzsere (Mark Webber) helyében, legalább egyszer az asztalra csapnék. Most ugyanis mindenki azt találgatja, vajon bírja-e a nyomást – és ez nem tesz jót a hírnevének. Mármint Piastri hírnevének” – mondta Verstappen, akinek a mondandójában van igazság. Nem a holland az első, aki aggódik a McLaren helyzete miatt.

Piastri Azerbajdzsánban kétszer is összetörte az autót – a második baleset után kiesett a futamon. Szingapúrban alulteljesített az időmérőn, majd csapattársa mögé került. Austinban szintén nem tudta kihozni a legtöbbet az autóból, a sprintfutam első körében pedig balesetet szenvedett, kiütve Norrist is, míg Mexikóban végig küszködött az alacsony tapadású pályán.

Sokan ebből arra következtetnek, hogy a McLaren szándékosan hátráltatja Piastrit

„Kívülről ez tűnhet így, de én nem látok bele” – mondta Jos Verstappen.

„Ha Piastri lennék, most már kiállnék magamért. Mindenki azt hitte, ő lesz a világbajnok, és ez a kép nagyon gyorsan megváltozott.”

A McLaren álláspontja szerint továbbra is egyenlő feltételeket biztosítanak mindkét pilótának. „Rengeteg tanácsot kapunk arról, hogyan kellene irányítanunk a csapatot, de mi kitartunk az értékeink mellett. Hűek maradunk a versenyzési elveinkhez: versenyzők vagyunk, keményen küzdünk egymás ellen, de el is akarunk jutni a célig. A két pilótánk kezet fog majd, és remélhetőleg az első és a második helyen végzünk” – mondta Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója.