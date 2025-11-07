Max Verstappen édesapja, Jos szerint a világbajnoki pontversenyt sokáig vezető, most második Oscar Piastri mostanra olyan helyzetbe került, hogy lépnie kell, ha el akarja kerülni, hogy a hírneve csorbuljon. Oscar Piastri, a McLaren pilótája áprilisban, a Szaúdi Nagydíjon aratott győzelmével állt élre a Forma-1-es pontversenyben, az első helyet pedig csak a legutóbbi futamot követően „adta át” csapattársának, Lando Norrisnak.
Sűrűsödik az élmezőny a Forma-1-ben, de mi történt Piastrival?
Az utóbbi versenyeken megtorpant az ausztrál lendülete, egyesek szerint nem bírja a nyomást, mások szerint az autóval van baj. A tény az, hogy Norris átvette a vezetést a bajnokságban, míg Max Verstappen 104 pontos hátrányból 36-ra zárkózott fel. Most Verstappen édesapja, Jos Verstappen a holland De Telegraafon keresztül üzent Piastrinak.
„Elég furcsának találom, ami a McLarennél történik. Piastri csak nem felejtett el vezetni, ugye? Ha az ő helyében lennék, vagy a menedzsere (Mark Webber) helyében, legalább egyszer az asztalra csapnék. Most ugyanis mindenki azt találgatja, vajon bírja-e a nyomást – és ez nem tesz jót a hírnevének. Mármint Piastri hírnevének” – mondta Verstappen, akinek a mondandójában van igazság. Nem a holland az első, aki aggódik a McLaren helyzete miatt.
Piastri Azerbajdzsánban kétszer is összetörte az autót – a második baleset után kiesett a futamon. Szingapúrban alulteljesített az időmérőn, majd csapattársa mögé került. Austinban szintén nem tudta kihozni a legtöbbet az autóból, a sprintfutam első körében pedig balesetet szenvedett, kiütve Norrist is, míg Mexikóban végig küszködött az alacsony tapadású pályán.
Sokan ebből arra következtetnek, hogy a McLaren szándékosan hátráltatja Piastrit
„Kívülről ez tűnhet így, de én nem látok bele” – mondta Jos Verstappen.
„Ha Piastri lennék, most már kiállnék magamért. Mindenki azt hitte, ő lesz a világbajnok, és ez a kép nagyon gyorsan megváltozott.”
A McLaren álláspontja szerint továbbra is egyenlő feltételeket biztosítanak mindkét pilótának. „Rengeteg tanácsot kapunk arról, hogyan kellene irányítanunk a csapatot, de mi kitartunk az értékeink mellett. Hűek maradunk a versenyzési elveinkhez: versenyzők vagyunk, keményen küzdünk egymás ellen, de el is akarunk jutni a célig. A két pilótánk kezet fog majd, és remélhetőleg az első és a második helyen végzünk” – mondta Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója.
Eközben megérkezett Oscar Piastri válasza is, aki szerint minden rendben van vele. „Jól érzem magam, nem jelent gondot kiállnom magamért” – mondta az ausztrál, aki szerint nem igaz, hogy a McLaren Norrist részesítené előnyben.
„Ez egyszerűen nem így van” – mondta az ausztrál pilóta, hozzátéve, hogy bár meglepte a közelmúltbeli problémák sora, „mindenre van magyarázat”.
Miután a csapatával alaposan elemezték az utóbbi versenyhétvégéken tapasztalt nehézségeit, Piastri úgy érzi, sokkal felkészültebb lesz, ha a szezon hátralévő négy futamán hasonló helyzetekkel kell szembenéznie.
„Szerintem mi mindig nagyon nyíltan kommunikálunk egymással arról, mit gondolunk. Képesek vagyunk kiállni magunkért, én pedig nagyon jól érzem magam ebben a helyzetben. A csapat kifejezetten bátorít minket arra, hogy önállóan képviseljük az álláspontunkat. Nyilvánvalóan nem könnyű a dinamikát kezelni, amikor két autó ugyanabban a csapatban, ugyanazért a bajnoki címért küzd, amit végül csak az egyik nyerhet meg. Ez természetesen hoz magával némi nehézséget, de nagyra értékelem, hogy a csapat lehetőséget ad mindkettőnknek, hogy harcoljunk a bajnoki címért.
Én személy szerint úgy szeretném megnyerni a világbajnokságot, hogy tudom: a saját érdemeim alapján értem el, és minden tőlem telhetőt megtettem.
Ha a csapat kiválasztana egy pilótát, 50% az esélye, hogy nem én lennék az. Épp ezért örülök annak, hogy minket bátorítanak, álljunk ki magunkért – szerintem semmin sem kell változtatni” – mondta Piastri.
Piastri hozzátette, hogy az Egyesült Államokban és Mexikóban tapasztalt nehézségei nagyrészt a pályák sajátosságaihoz és azok McLarenre gyakorolt hatásához kapcsolódtak.
„Próbálom megérteni, mit és hogyan kell változtatnom, és hogyan érzem mindezt – ez volt számomra a legnagyobb tanulási folyamat” – mondta az ausztrál.
A Brazil Nagydíj pénteken 15.30-tól az első szabadedzéssel kezdődik, később a sprintkvalifikációval folytatódik.
