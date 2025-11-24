Lando Norris, a McLaren, világbajnoki pontversenyt vezető pilótája és csapattársa, Oscar Piastri is a kizárás sorsára jutott, miután a vizsgálatok után kiderült, a megengedettnél vékonyabbra kopott a padlólemezük a Las Vegas-i Nagydíj futamának végére. A Forma-1-es világbajnoki pontversenyt vezető Norris úgy tűnt, 30 pontra növeli az előnyét, de a kizárás után 24 ponttal vezet csapattársa és a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen előtt is, miközben már csak két hétvége – köztük egy sprintfutam – maradt hátra a szezonból.

Max Verstappennek még mindig megvan az esélye, hogy ötszörös Forma-1-es világbajnok legyen idén

Újra nyitott a Forma-1-es világbajnoki cím sorsa?

Norris elégedetlenségének adott hangot, miután őt és a csapattársát is kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után. Norris egy második helyet bukott, míg Oscar Piastri egy ötödiket, ami a valóságban negyedik volt, mivel előtte Kimi Antonelli is kapott egy büntetést. „Frusztráló befejezése ez a mai napnak” – mondta Norris a csapat közleményében, miután megerősítették, hogy a megengedettnél jobban elkopott padlólemez miatt kizárták. „A verseny végén már menedzselnünk kellett a tempót, és most már tudjuk, hogy ez néhány, az autónkat érintő probléma miatt volt, amelyek sajnos végül a kizárásunkhoz vezettek.”

Norris és Piastri autójánál a verseny utáni ellenőrzés során kiderült, hogy a padlólemez vastagsága a minimumként előírt 9 mm alá csökkent, így az ügyet az FIA-hoz továbbították. A versenybírák – ahogy az várható volt – a kizárás mellett döntöttek, csakúgy, mint korábban Lewis Hamilton és Pierre Gasly esetében Kínában, illetve Nico Hülkenberget is ugyanezért zárták ki Bahreinben.

Lando Norrist hidegzuhanyként érhette a kizárás

„Frusztráló ennyi pontot elveszíteni” – tette hozzá Norris. „Ezen most már nem változtathatok, teljes mértékben Katarra összpontosítok, ahol az lesz a célunk, hogy minden egyes szakaszban a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk.”

A büntetés Oscar Piastri esetében még fájóbb lehet, hiszen Max Verstappen pontszámban beérte az ausztrált.

„Csalódás úgy elhagyni ezt a hétvégét, hogy egy sajnálatos kizárás miatt nincs pontunk” – mondta Piastri. „Ennyire szoros mezőnyben folyamatosan keressük, hol tudunk még teljesítményt találni, és most nem sikerült jól döntenünk. Most újra kell építenünk magunkat, újra fókuszálni, és a lehető legtöbb pontot megszerezni az utolsó két futamon – olyan pályákon, ahol korábban erősek voltunk” – mondta Piastri, aki a következő állomáson, a Katari Nagydíjon rendre jól szerepelt, 2023-ban és 2024-ben is dobogóra állt.