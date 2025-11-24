Lando Norris, a McLaren, világbajnoki pontversenyt vezető pilótája és csapattársa, Oscar Piastri is a kizárás sorsára jutott, miután a vizsgálatok után kiderült, a megengedettnél vékonyabbra kopott a padlólemezük a Las Vegas-i Nagydíj futamának végére. A Forma-1-es világbajnoki pontversenyt vezető Norris úgy tűnt, 30 pontra növeli az előnyét, de a kizárás után 24 ponttal vezet csapattársa és a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen előtt is, miközben már csak két hétvége – köztük egy sprintfutam – maradt hátra a szezonból.
Újra nyitott a Forma-1-es világbajnoki cím sorsa?
Norris elégedetlenségének adott hangot, miután őt és a csapattársát is kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után. Norris egy második helyet bukott, míg Oscar Piastri egy ötödiket, ami a valóságban negyedik volt, mivel előtte Kimi Antonelli is kapott egy büntetést. „Frusztráló befejezése ez a mai napnak” – mondta Norris a csapat közleményében, miután megerősítették, hogy a megengedettnél jobban elkopott padlólemez miatt kizárták. „A verseny végén már menedzselnünk kellett a tempót, és most már tudjuk, hogy ez néhány, az autónkat érintő probléma miatt volt, amelyek sajnos végül a kizárásunkhoz vezettek.”
Norris és Piastri autójánál a verseny utáni ellenőrzés során kiderült, hogy a padlólemez vastagsága a minimumként előírt 9 mm alá csökkent, így az ügyet az FIA-hoz továbbították. A versenybírák – ahogy az várható volt – a kizárás mellett döntöttek, csakúgy, mint korábban Lewis Hamilton és Pierre Gasly esetében Kínában, illetve Nico Hülkenberget is ugyanezért zárták ki Bahreinben.
„Frusztráló ennyi pontot elveszíteni” – tette hozzá Norris. „Ezen most már nem változtathatok, teljes mértékben Katarra összpontosítok, ahol az lesz a célunk, hogy minden egyes szakaszban a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk.”
A büntetés Oscar Piastri esetében még fájóbb lehet, hiszen Max Verstappen pontszámban beérte az ausztrált.
„Csalódás úgy elhagyni ezt a hétvégét, hogy egy sajnálatos kizárás miatt nincs pontunk” – mondta Piastri. „Ennyire szoros mezőnyben folyamatosan keressük, hol tudunk még teljesítményt találni, és most nem sikerült jól döntenünk. Most újra kell építenünk magunkat, újra fókuszálni, és a lehető legtöbb pontot megszerezni az utolsó két futamon – olyan pályákon, ahol korábban erősek voltunk” – mondta Piastri, aki a következő állomáson, a Katari Nagydíjon rendre jól szerepelt, 2023-ban és 2024-ben is dobogóra állt.
Piastri – akárcsak csapattársa, Lando Norris – hivatalos bocsánatkérést kapott a McLaren csapattól a Las Vegas-i hibát követően.
Innen csak Verstappen tudja megcsinálni?
Helmut Marko Red Bull-tanácsadó a vegasi futam után odadörgölte a McLaren orra alá a csapat rádióüzenetét: „Könnyedén tartani tudta a mögötte lévők tempóját, és közben spórolni tudott a gumikkal. Emellett tovább is maradtunk kint, mint bárki más. Tudtuk, hogy az ellenfeleinknél vége volt a gumiknak. A legviccesebb a végén a McLaren üzenete volt, hogy: »Kapd el Maxot, előzd meg!« Ezek után egyik leggyorsabb kört futotta a másik után, csak hogy tisztázza a helyzetet… Ezt nagyon könnyedén csinálta, szóval semmilyen problémája nem volt.”
„Ez a nyári szünet óta a negyedik győzelme volt. Sugárzott, élvezte. Újra teljesen ott van. Én mindig is úgy gondoltam, hogy egy körön Lando a gyorsabb, de a versenytempó terén eleinte mindenképpen Piastri volt a gyorsabb. Viszont stabillá vált. Ugyanakkor megjegyezném: most Max állt mellette az első sorban, és egészen más volt…”
– utalt vissza mosolyogva az első kanyaros hibára, amivel Verstappen elé került – idézte az M4 Sport Markót.
Két futammal a vége előtt Piastri és Verstappen is 24 pontra van Norristól. Ha Norris Katarban és Abu-Dzabiban, valamint a Losailban rendezett sprinten második helyen végez Verstappen mögött, akkor két ponttal Norrisé lesz a bajnoki cím. Ha Norris valamelyik nagydíjon harmadik helyen fut be, akkor Verstappen Abu-Dzabiban bebiztosíthatja ötödik világbajnoki címét, ha mindent megnyer. Amennyiben Verstappen megnyeri az utolsó két futamot, holtverseny esetén is ő lenne a világbajnok, mivel több futamgyőzelme lenne.
Viszont ha Katarban kettővel kevesebb pontot szerez, mint Norris, akkor a holland versenyző matematikailag is kiesik a címért folyó küzdelemből Abu-Dzabira – ez persze Piastrira is igaz.
Nagy fordítások közül érdemes Kimi Räikkönen és Verstappen feltámadását is felidézni.
A Red Bullnál még a „motorügy” is téma
A Red Bull vezető mérnöke, Paul Monaghan „nem lepődött meg”, hogy a McLaren belekapaszkodott Max Verstappen brazíliai motorcseréjébe. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella ugyanis megkérdőjelezte, hogy Verstappen új motorját miként számítják be a Red Bull költségkeretébe. Monaghan azonban nem számít semmilyen következményre a Red Bull számára, és már az FIA is közölte, hogy nem kíván belefolyni az ügybe.
A Red Bull úgy döntött, teljesen újrahangolja Verstappen RB21-esét, és új Honda-motort szerel be, miután a holland pilóta kiesett a Q1-ben Brazíliában. Az eredmény ütős volt: Verstappen dobogóra állt, Stella viszont megjegyezte, hogy az ilyen motorcserék nem feltétlenül szabályosak.
Stella arra utalt, hogy a szabályok különbséget tesznek a megbízhatósági okból végzett és a teljesítményjavító motorcserék között. Ez a megkülönböztetés befolyásolhatja, hogy egy motorcsere hogyan számít a költségplafonba – a megbízhatósági cseréket nem kell elszámolni.
„Nem lep meg, hogy valaki bedobott egy kézigránátot ebben a helyzetben. Ha fordítva lenne, mi is megtehetnénk ugyanezt. Amit tettünk, védhető, legitim, és ha visszanézünk akár csak ennek a korszaka elejére, 2022-től mostanáig, minden csapat cserélt már motort. Semmi szokatlan nincs benne. Személy szerint ezt egy szürke zónának tartom. Mi tudtuk, miért tesszük, és ha kérdés lesz, meg fogjuk magyarázni” – mondta Monaghan és az FIA együléses versenyzésért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis elismerte, hogy a szervezetnek „nincs meg a szakértelme” ahhoz, hogy ilyen vitákba belemenjen.
„Nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, ahol egy motorcserénél a csapattal vagy a motorgyártóval kell vitatkoznunk arról, hogy egy telemetriai adat valódi megbízhatósági problémára utal-e, vagy stratégiára” – mondta, de ez a probléma 2026-tól megoldódik, ugyanis minden ilyen motorcsere nagyjából egymillió dollárt jelent majd.
