Megtörtént az, amire korábban senki sem gondolt. Úgy kezdünk neki a Forma-1-es idény versenyszezonjának utolsó két hetének, hogy reális esély van arra, hogy ne a McLaren nyerje az egyéni világbajnoki címet. Ha van olyan, aki innen is képes fordítani, az a négyszeres Forma-1-es világbajnok, Max Verstappen. A két McLaren kizárása és a Red Bull látványos feltámadása után előbbi csapatnál mindenki az orrát lógatja, míg a Red Bull hatalmas löketet kapott az utolsó futamokra, Verstappen pedig egy utolsó utáni esélyt.

Lando Norris, a McLaren, világbajnoki pontversenyt vezető pilótája és csapattársa, Oscar Piastri is a kizárás sorsára jutott, miután a vizsgálatok után kiderült, a megengedettnél vékonyabbra kopott a padlólemezük a Las Vegas-i Nagydíj futamának végére. A Forma-1-es világbajnoki pontversenyt vezető Norris úgy tűnt, 30 pontra növeli az előnyét, de a kizárás után 24 ponttal vezet csapattársa és a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen előtt is, miközben már csak két hétvége – köztük egy sprintfutam – maradt hátra a szezonból.

Max Verstappennek még mindig megvan az esélye, hogy ötszörös Forma-1-es világbajnok legyen
Max Verstappennek még mindig megvan az esélye, hogy ötszörös Forma-1-es világbajnok legyen idén
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Újra nyitott a Forma-1-es világbajnoki cím sorsa?

Norris elégedetlenségének adott hangot, miután őt és a csapattársát is kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után. Norris egy második helyet bukott, míg Oscar Piastri egy ötödiket, ami a valóságban negyedik volt, mivel előtte Kimi Antonelli is kapott egy büntetést. „Frusztráló befejezése ez a mai napnak” – mondta Norris a csapat közleményében, miután megerősítették, hogy a megengedettnél jobban elkopott padlólemez miatt kizárták. „A verseny végén már menedzselnünk kellett a tempót, és most már tudjuk, hogy ez néhány, az autónkat érintő probléma miatt volt, amelyek sajnos végül a kizárásunkhoz vezettek.”

Norris és Piastri autójánál a verseny utáni ellenőrzés során kiderült, hogy a padlólemez vastagsága a minimumként előírt 9 mm alá csökkent, így az ügyet az FIA-hoz továbbították. A versenybírák – ahogy az várható volt – a kizárás mellett döntöttek, csakúgy, mint korábban Lewis Hamilton és Pierre Gasly esetében Kínában, illetve Nico Hülkenberget is ugyanezért zárták ki Bahreinben.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Lando Norris of McLaren attends the drivers parade prior to the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2025 in Las Vegas, Nevada. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Lando Norrist hidegzuhanyként érhette a kizárás
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

„Frusztráló ennyi pontot elveszíteni” – tette hozzá Norris. „Ezen most már nem változtathatok, teljes mértékben Katarra összpontosítok, ahol az lesz a célunk, hogy minden egyes szakaszban a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk.”

A büntetés Oscar Piastri esetében még fájóbb lehet, hiszen Max Verstappen pontszámban beérte az ausztrált.

„Csalódás úgy elhagyni ezt a hétvégét, hogy egy sajnálatos kizárás miatt nincs pontunk” – mondta Piastri. „Ennyire szoros mezőnyben folyamatosan keressük, hol tudunk még teljesítményt találni, és most nem sikerült jól döntenünk. Most újra kell építenünk magunkat, újra fókuszálni, és a lehető legtöbb pontot megszerezni az utolsó két futamon – olyan pályákon, ahol korábban erősek voltunk” – mondta Piastri, aki a következő állomáson, a Katari Nagydíjon rendre jól szerepelt, 2023-ban és 2024-ben is dobogóra állt.

Piastri – akárcsak csapattársa, Lando Norris – hivatalos bocsánatkérést kapott a McLaren csapattól a Las Vegas-i hibát követően.

Innen csak Verstappen tudja megcsinálni?

Helmut Marko Red Bull-tanácsadó a vegasi futam után odadörgölte a McLaren orra alá a csapat rádióüzenetét: „Könnyedén tartani tudta a mögötte lévők tempóját, és közben spórolni tudott a gumikkal. Emellett tovább is maradtunk kint, mint bárki más. Tudtuk, hogy az ellenfeleinknél vége volt a gumiknak. A legviccesebb a végén a McLaren üzenete volt, hogy: »Kapd el Maxot, előzd meg!« Ezek után egyik leggyorsabb kört futotta a másik után, csak hogy tisztázza a helyzetet… Ezt nagyon könnyedén csinálta, szóval semmilyen problémája nem volt.”

Oscar Piastri participates in the Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 on November 22, 2025, in Las Vegas Strip Circuit, Nevada, USA. (Photo by Stefano Facchin/Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Oscar Piastrit pontszámban beérte Max Verstappen
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

„Ez a nyári szünet óta a negyedik győzelme volt. Sugárzott, élvezte. Újra teljesen ott van. Én mindig is úgy gondoltam, hogy egy körön Lando a gyorsabb, de a versenytempó terén eleinte mindenképpen Piastri volt a gyorsabb. Viszont stabillá vált. Ugyanakkor megjegyezném: most Max állt mellette az első sorban, és egészen más volt…”
– utalt vissza mosolyogva az első kanyaros hibára, amivel Verstappen elé került – idézte az M4 Sport Markót.

Két futammal a vége előtt Piastri és Verstappen is 24 pontra van Norristól. Ha Norris Katarban és Abu-Dzabiban, valamint a Losailban rendezett sprinten második helyen végez Verstappen mögött, akkor két ponttal Norrisé lesz a bajnoki cím. Ha Norris valamelyik nagydíjon harmadik helyen fut be, akkor Verstappen Abu-Dzabiban bebiztosíthatja ötödik világbajnoki címét, ha mindent megnyer. Amennyiben Verstappen megnyeri az utolsó két futamot, holtverseny esetén is ő lenne a világbajnok, mivel több futamgyőzelme lenne.

Viszont ha Katarban kettővel kevesebb pontot szerez, mint Norris, akkor a holland versenyző matematikailag is kiesik a címért folyó küzdelemből Abu-Dzabira – ez persze Piastrira is igaz.

Nagy fordítások közül érdemes Kimi Räikkönen és Verstappen feltámadását is felidézni.
 

A Red Bullnál még a „motorügy” is téma

A Red Bull vezető mérnöke, Paul Monaghan „nem lepődött meg”, hogy a McLaren belekapaszkodott Max Verstappen brazíliai motorcseréjébe. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella ugyanis megkérdőjelezte, hogy Verstappen új motorját miként számítják be a Red Bull költségkeretébe. Monaghan azonban nem számít semmilyen következményre a Red Bull számára, és már az FIA is közölte, hogy nem kíván belefolyni az ügybe.

A Red Bull úgy döntött, teljesen újrahangolja Verstappen RB21-esét, és új Honda-motort szerel be, miután a holland pilóta kiesett a Q1-ben Brazíliában. Az eredmény ütős volt: Verstappen dobogóra állt, Stella viszont megjegyezte, hogy az ilyen motorcserék nem feltétlenül szabályosak.

Stella arra utalt, hogy a szabályok különbséget tesznek a megbízhatósági okból végzett és a teljesítményjavító motorcserék között. Ez a megkülönböztetés befolyásolhatja, hogy egy motorcsere hogyan számít a költségplafonba – a megbízhatósági cseréket nem kell elszámolni.

Verstappen nemrég látogatást tett a Red Bull Powertrains milton keynes-i gyárában
Verstappen megtáltosodott a motorcseréje óta
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

„Nem lep meg, hogy valaki bedobott egy kézigránátot ebben a helyzetben. Ha fordítva lenne, mi is megtehetnénk ugyanezt. Amit tettünk, védhető, legitim, és ha visszanézünk akár csak ennek a korszaka elejére, 2022-től mostanáig, minden csapat cserélt már motort. Semmi szokatlan nincs benne. Személy szerint ezt egy szürke zónának tartom. Mi tudtuk, miért tesszük, és ha kérdés lesz, meg fogjuk magyarázni” – mondta Monaghan és az FIA együléses versenyzésért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis elismerte, hogy a szervezetnek „nincs meg a szakértelme” ahhoz, hogy ilyen vitákba belemenjen.

„Nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, ahol egy motorcserénél a csapattal vagy a motorgyártóval kell vitatkoznunk arról, hogy egy telemetriai adat valódi megbízhatósági problémára utal-e, vagy stratégiára” – mondta, de ez a probléma 2026-tól megoldódik, ugyanis minden ilyen motorcsere nagyjából egymillió dollárt jelent majd.

