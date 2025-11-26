A Williams Forma-1-es csapatának vezetője, James Vowles a Garage 59 színeiben fog indulni a 12 órás GT3-as versenyen, amelyre december 14-én, vagyis egy héttel az F1-es szezonzáró Abu Dzabi Nagydíj után kerül sor a Yas Marina pályán. Mindezt a szakember jelentette be az Instagram-oldalán.

Nem vicc: GT3-as versenyen indul a Forma-1-es csapatfőnök, James Vowles

Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Újra versenyezni fog a Forma-1-es csapatfőnök

Egyébként egy McLaren GT3 EVO volánja mögé ül majd be James Vowles, aki a 2024-es kiírás Pro-Am kategóriagyőztesével, Alexander Westtel, valamint a Révész Levente által megnyert International GT Openben szereplő Mark Sansommal és Marco Pulcinivel alkot majd egy csapatot. A 46 éve brit szakember számára sem a Garage 59, sem az endurance sportautózás nem ismeretlen, hiszen 2022-ben szerepelt már a csapattal az ázsiai Le Mans-sorozatban.

„Nagyon élvezem, hogy újra felvehetem a sisakot” – kezdte a Williamst 2023 óta irányító csapatfőnök, aki idén több teszteléssel is készült a hosszútávú versenyre. „Nagy öröm lesz megosztani az autót Alexszel, Markkal és Marcóval, és újra a pilótafülkéből átélni a versenyzést”.