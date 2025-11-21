Felipe Massa, korábbi Forma-1-es versenyző 64 millió fontos (majdnem 28 milliárd forint) kártérítési követelése az F1, az FIA, valamint Bernie Ecclestone ellen bíróság elé kerülhet, így döntött a brit legfelsőbb bíróság. A jogi ügy Lewis Hamilton első világbajnoki címét (2008) érinti, Massa ugyanis azt állítja, hogy valójában neki kellett volna megkapnia azt a világbajnoki címet.

Felipe Massa folytatja a harcát a Forma-1 ellen

Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

Felipe Massa lehet még Forma-1-es világbajnok?

Massa 2008-ban egy ponttal maradt le Hamilton mögött, miután Nelson Piquet Jr. szándékosan falnak csapta az autóját a Szingapúri Nagydíjon, hogy ezzel előnyhöz juttassa csapattársát, Fernando Alonsót. Az eset Crashgate néven híresült el.

Bernie Ecclestone – a Forma–1 korábbi vezetője – 2023-ban arról beszélt, hogy a sport vezetői már a szezon alatt tudtak a csalásról, csak eltussolták, és nem indítottak vizsgálatot. Az FIA, az F1 és Ecclestone tagadják a vádakat, és védekeznek a perben.

Az érintettek megpróbálták elkaszálni a keresetet, de nem jártak sikerrel. A múlt hónapban az alperesek azt kérték a londoni bíróságtól, hogy vessék el a keresetet, mert szerintük Massa saját gyenge teljesítményének köszönhetően veszítette el a bajnoki címet és a keresetet túl későn nyújtotta be.

A bíró azonban most írásos ítéletben kimondta: az ügy tárgyalásra mehet.

Az októberi meghallgatáson elhangzott, hogy Massa nem csak kártérítést, hanem az FIA működésére vonatkozó hivatalos bírósági megállapításokat is kér. A bíróság azonban előre leszögezte: „A kereset nem írhatja át a 2008-as világbajnokság végeredményét.”

A bíró hozzátette: ha a bíróság Massának adna igazat, ő világbajnokként tekinthetne magára, de az FIA nem köteles elfogadni az ítéletet, mivel a bíróság joghatóságon kívül esik a sport szabályozására.

A Szingapúri Nagydíjon a Renault csapata szándékosan balesetet okozott, hogy Fernando Alonsónak kedvezzen. Massa ekkor a verseny élén állt, de a biztonsági autó és a balul elsült bokszkiállás miatt végül csak 13. lett. A botrány csak a következő szezonban robbant ki, amikor Piquet Jr. Elárulta: főnökei utasítására csapta falnak az autót.