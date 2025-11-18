Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő bejelentést tett a lengyel vezérkari főnök – ezt mindenképp látnia kell!

Ezt látnia kell!

Rendkívüli bejelentés a 3I/ATLAS-ról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kemény kritikát kapott az Alpine Forma-1-es csapatának argentin versenyzője. A korábbi világbajnok Jacques Villeneuve szerint Franco Colapinto csak egy „fizetős pilóta”, akinek a pályán nyújtott teljesítménye alapján nem kellene az F1-ben szerepelnie.

Az Alpine csapatánál a szezon elején Franco Colapinto váltotta Jack Doohant, de ez a váltás nem hozott túl sok sikert a francia istálló számára. A 22 éves argentin versenyző jelenleg az egyetlen aktív pilóta a mezőnyben, aki még pontot sem szerzett az egyéni pontversenyben, akárcsak az elődje.

Franco Colapinto participates in the Formula 1 MSC Cruises Grande Premio De Sao Paulo 2025 in Sao Paulo, Brazil, on November 8, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Franco Colapinto nem szerzett még pontot az idei szezonban
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Franco Colapinto csak egy fizetős pilóta Jacques Villeneuve szerint

Az Alpine 2026-tól már Mercedes-erőforrással versenyez, a francia csapat pedig a Brazil Nagydíjon megerősítette, hogy Colapinto marad Pierre Gasly csapattársa jövőre is. Az argentinnek még nincs pontja idén, míg Gasly 22 egységet gyűjtött, ami szintén nem sok, bár az is igaz, hogy az Alpine jelenleg az F1-es mezőny egyik, ha nem a leggyengébb alakulata. Colapinto az idei szezonban már többször is összetörte az autóját, folyamatos kudarcai után úgy tűnt, végleg megválhat tőle csapata, végül mégis maradhatott, amit Jacques Villeneuve nem igazán ért.

„Colapinto megerősítése visszarepít a fizetős pilóták korszakába. 

Ő sem más, mint egy versenyző, aki azért fizet, hogy finanszírozza a csapatot. Nem a pályán elért eredményei indokolták ezt a szerződéshosszabbítást az Alpine-nál” 

– mondta az 1997-es világbajnok, aki szerint az argentin időnként gyors tudott lenni, de a kiegyensúlyozottság hiányzik belőle.

A Forma-1 2025-ös szezonja november 21-23. között folytatódik a Las Vegas-i Nagydíjjal.

Három versenyhétvégével az idény vége előtt hárman esélyesek még az egyéni vb-címre. A McLaren pilótája, az éllovas Lando Norris 390 ponttal áll az élen, megelőzve csapattársát, a 366 pontos Oscar Piastrit, akit a címvédő Max Verstappen követ 341 egységgel.

Kapcsolódó cikkek

Verstappen lesz a nevető harmadik? A McLaren már megjárta így korábban
Fontos döntés született az F1-ben, a vb-cím sorsa is múlhat rajta
„Hagyd a francba a lágyat!” – Verstappen tanácsa bejött a Forma-1 újoncának

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!