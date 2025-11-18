Az Alpine csapatánál a szezon elején Franco Colapinto váltotta Jack Doohant, de ez a váltás nem hozott túl sok sikert a francia istálló számára. A 22 éves argentin versenyző jelenleg az egyetlen aktív pilóta a mezőnyben, aki még pontot sem szerzett az egyéni pontversenyben, akárcsak az elődje.

Franco Colapinto nem szerzett még pontot az idei szezonban

Franco Colapinto csak egy fizetős pilóta Jacques Villeneuve szerint

Az Alpine 2026-tól már Mercedes-erőforrással versenyez, a francia csapat pedig a Brazil Nagydíjon megerősítette, hogy Colapinto marad Pierre Gasly csapattársa jövőre is. Az argentinnek még nincs pontja idén, míg Gasly 22 egységet gyűjtött, ami szintén nem sok, bár az is igaz, hogy az Alpine jelenleg az F1-es mezőny egyik, ha nem a leggyengébb alakulata. Colapinto az idei szezonban már többször is összetörte az autóját, folyamatos kudarcai után úgy tűnt, végleg megválhat tőle csapata, végül mégis maradhatott, amit Jacques Villeneuve nem igazán ért.

„Colapinto megerősítése visszarepít a fizetős pilóták korszakába.

Ő sem más, mint egy versenyző, aki azért fizet, hogy finanszírozza a csapatot. Nem a pályán elért eredményei indokolták ezt a szerződéshosszabbítást az Alpine-nál”

– mondta az 1997-es világbajnok, aki szerint az argentin időnként gyors tudott lenni, de a kiegyensúlyozottság hiányzik belőle.

A Forma-1 2025-ös szezonja november 21-23. között folytatódik a Las Vegas-i Nagydíjjal.

Három versenyhétvégével az idény vége előtt hárman esélyesek még az egyéni vb-címre. A McLaren pilótája, az éllovas Lando Norris 390 ponttal áll az élen, megelőzve csapattársát, a 366 pontos Oscar Piastrit, akit a címvédő Max Verstappen követ 341 egységgel.

