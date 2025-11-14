Live
Verstappen van, amiben az utolsó az egész mezőnyben.

Arról már korábban írtunk, hogy az újonc Gabriel Bortoleto pontszámban ugyan nagy lemaradásban van csapattársához képest, de Nico Hülkenberg a 43 pontjának jó részét a silverstone-i dobogójával szerezte. A 19 ponttal álló brazil versenyzőnek a hazai hétvégéje rémálomszerűen alakult, a két Sauber-pilóta összteljesítménye azonban kiegyensúlyozott: az időmérős párharcuk és a futamokra vonatkozó egymás elleni mérlegük is a lehető legszorosabb. Az F3 és az F2 bajnokaként érkezett Gabriel Bortoleto a Saubernél remek újoncidényt fut, de a Brazil Nagydíjon mutatott szereplésével egy kevésbé értékes lista élére állt. A lista pontosabban érétkes, de nem abban az értelemben, amit a pilóták a legjobban szeretnek.

Gabriel Bortoleto csúnyán összetörte az autóját
Gabriel Bortoleto csúnyán összetörte az autóját
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Gabriel Bortoleto autótörése nagyon sokba került

A kaotikus Brazil Nagydíj hétvégéjén több ütközés is történt, közülük is Gabriel Bortoleto falba csapódása volt a legkomolyabb még a sprintversenyen. Az első kanyarban történt hatalmas becsapódás jelentős károkat okozott a Sauber autójában, és ezzel Bortoletót a Forma-1 úgynevezett „roncsbajnokságának” élére repítette.

Bortoleto a vasárnapi főfutam első körében is belekeveredett egy balesetbe, így a hétvégén az autóján elszenvedett károk összértéke meghaladta a 2 millió eurót. A brazil pilóta ezzel egy nem túl dicső ranglista élére került, megelőzve az addigi éllovas Juki Cunodát, aki eddig a legtöbb anyagi kárt okozta balesetekkel a szezon során.

Cunoda a Sao Pauló-i hétvégén ”csak” első szárnyat cserélt, így szezonbeli összkára 2,9 millió euró, ami 0,2 millióval kevesebb, mint Bortoleto vesztesége, a brazil tehát 3,1 milliónál tart.

Érdekesség, hogy a világbajnoki éllovas Lando Norris a harmadik a listán, miután súlyos balesetet szenvedett Szaúd-Arábiában és Kanadában is.

A top 10-ben található még Jack Doohan is, aki csak az idény első hat versenyén vett részt, ám jelentős javítási költséget halmozott fel a Japánban történt nagy ütközése miatt. Talán nem meglepő, hogy az ausztrál versenyzőt a hatodik nagydíjat követően lecserélte őt Pierre Gasly mellől az Alpine, Franco Colapintóra.

A lista legvégén Max Verstappen áll, aki idén a legkevesebb kárt szenvedte. A Red Bullnak „mindössze” 200 ezer eurójába került néhány kisebb incidens Miamiban, Ausztriában és Brazíliában.

