A Ferrari brit pilótája, Lewis Hamilton rögtön a rajt után ütközött Carlos Sainz-cal, aminek következtében megsérült az autója és öt helyet visszaesett, egészen a 18. pozícióig.

Lewis Hamilton jövője közel sem biztos a Ferrarinál

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Lewis Hamilton napjai meg vannak számlálva a Ferrarinál?

Nemsokkal később a célegyenesben hátulról nekirohant Franco Colapintónak, így az első szárnyát is cserélni kellett. Az incidensek miatt korán jött a biztonsági autó, miközben Hamilton a bokszban új orrkúpot kapott.

A brit sztár azonban hiába próbálkozott: az autó kezelhetetlennek tűnt. A rádión elkeseredetten üzent a csapatnak:

Srácok, mindjárt összetöröm. Ez az autó őrülten instabil.

Néhány körrel később újabb csapás érte: öt másodperces időbüntetést kapott a Colapintóval történt ütközésért.

Ekkor már a 17. hely környékén vánszorgott, és ekkor jött a dühkitörés: „Ezek az emberek viccek. Tiszta vicc az egész!” – fakadt ki a rádión a versenybírókra.

Hamilton végül a 40. körben feladta a versenyt. A futamgyőztes a remek formában lévő Lando Norris lett a Brazil Nagydíjon, aki újabb lépést tett a világbajnoki cím felé, és növelte előnyét az összetett tabella élén. Mögötte Andrea Kimi Antonelli hozott értékes második helyet a Mercedesnek, míg a harmadik pozícióban Max Verstappen zárt a Red Bull-lal.

A Forma-1-es szezon hajrájához érve már csak három verseny maradt hátra: Las Vegas, Katar és Abu-Dzabi dönthet a 2025-ös világbajnoki cím sorsáról.