A Forma-1 hétszeres világbajnokának a vártnál gyengébben sikerült az első éve a Ferrarinál, ami miatt a brit pilóta rengeteg kritikát kapott az elmúlt hónapokban. Legutóbb Ralf Schumacher szállt bele páros lábbal Lewis Hamiltonba.

Lewis Hamilton nagy reményekkel érkezett a Ferrarihához az előző év végén, a cél pedig egyértelműen az volt, hogy az olasz csapat ugyanazzal a lendülettel folytassa, amellyel a 2024-es idényt abba hagyta és 2008 után ismét konstruktőri bajnoki címért harcolhasson. 

Lewis Hamilton első ferraris éve csalódást keltően alakult eddig
Lewis Hamilton első ferraris éve csalódást keltően alakult eddig
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Emellett a 40 éves Hamilton nem titkolt célja volt, hogy pályafutása nyolcadik vb-elsőségét is bezsebelje, ám a rutinos pilóta és a Scuderia teljesítménye idén messze elmaradt elmaradt a várakozásoktól. A Ferrari egész évben küszködött az SF-25-ös megbízhatóságával, s bár az idény nagy részében tartotta második helyét, három futammal a bajnokság vége előtt már csupán negyedik a konstruktőri pontversenyben.

Miközben Charles Leclerc hét dobogós helyezéssel tartja a lelket a csapatban, Hamilton egyetlen alkalommal sem állhatott még fel a pódiumra az olasz csapat színeiben, ezzel pedig új negatív rekordot állított fel.

A Forma-1-es Brazil Nagydíj meglehetősen csalódást keltően alakult a Ferrari számára, mivel Charles Leclerc és Lewis Hamilton is kiesett. A futam után mindkét versenyző erős kritikát kapott a Scuderia elnökétől, John Elkanntól, mondván a beszéd helyett inkább a pályán nyújtott teljesítményükre kellene összpontosítaniuk.

Schumacher keményen beleszállt Hamiltonba

A Ferrarinál kialakult feszült helyzetre reflektálva Ralf Schumacher a német Sky Sports csatornának elmondta, a csapaton belüli probléma túlmutat az autó gyengeségein. 

„Lewis Hamilton esetében teljesen egyértelmű, hogy a Ferrari legdrágább személyzeti döntése volt az elmúlt években. Viszont a a teljesítmény nem jó, és szerintem ez a kijelentés is egyfajta figyelmeztetés volt Hamiltonnak” – kezdte a németek ex-F1-es versenyzője.

A hatszoros futamgyőztes Schumacher ezt követően súlyos, és kissé alaptalan vádakat fogalmazott meg Hamiltonnal szemben, mondván a brit pilóta egész évben csak ült a babérjain. hogy a Ferrari pilótája többször is készített dokumentumokat azokról a területekről, amelyeken szerinte a csapat fejlődhet.

Végül is hajlamos volt idén tétlenül ülni és semmit sem csinálni”

 – nyilatkozta a Jordan, a Williams és a Toyota korábbi pilótája.

„Egyszerűen nem elég jó. Szerintem a Ferrari többet várt tőle, ahogy John Elkann is. A név fellendítette a részvényeket, de sajnos az eredményeket nem.” 

Schumacher kritikája annak fényében meglehetősen érdekes, hogy Hamilton az év során több alkalommal is részletes dokumentumokkal készült a csapat számára, amelyekben konkrét fejlesztési irányokat, működési javaslatokat fogalmazott meg. 

