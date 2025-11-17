Lewis Hamilton nagy reményekkel érkezett a Ferrarihához az előző év végén, a cél pedig egyértelműen az volt, hogy az olasz csapat ugyanazzal a lendülettel folytassa, amellyel a 2024-es idényt abba hagyta és 2008 után ismét konstruktőri bajnoki címért harcolhasson.
Emellett a 40 éves Hamilton nem titkolt célja volt, hogy pályafutása nyolcadik vb-elsőségét is bezsebelje, ám a rutinos pilóta és a Scuderia teljesítménye idén messze elmaradt elmaradt a várakozásoktól. A Ferrari egész évben küszködött az SF-25-ös megbízhatóságával, s bár az idény nagy részében tartotta második helyét, három futammal a bajnokság vége előtt már csupán negyedik a konstruktőri pontversenyben.
Miközben Charles Leclerc hét dobogós helyezéssel tartja a lelket a csapatban, Hamilton egyetlen alkalommal sem állhatott még fel a pódiumra az olasz csapat színeiben, ezzel pedig új negatív rekordot állított fel.
A Forma-1-es Brazil Nagydíj meglehetősen csalódást keltően alakult a Ferrari számára, mivel Charles Leclerc és Lewis Hamilton is kiesett. A futam után mindkét versenyző erős kritikát kapott a Scuderia elnökétől, John Elkanntól, mondván a beszéd helyett inkább a pályán nyújtott teljesítményükre kellene összpontosítaniuk.
Schumacher keményen beleszállt Hamiltonba
A Ferrarinál kialakult feszült helyzetre reflektálva Ralf Schumacher a német Sky Sports csatornának elmondta, a csapaton belüli probléma túlmutat az autó gyengeségein.
„Lewis Hamilton esetében teljesen egyértelmű, hogy a Ferrari legdrágább személyzeti döntése volt az elmúlt években. Viszont a a teljesítmény nem jó, és szerintem ez a kijelentés is egyfajta figyelmeztetés volt Hamiltonnak” – kezdte a németek ex-F1-es versenyzője.
A hatszoros futamgyőztes Schumacher ezt követően súlyos, és kissé alaptalan vádakat fogalmazott meg Hamiltonnal szemben, mondván a brit pilóta egész évben csak ült a babérjain. hogy a Ferrari pilótája többször is készített dokumentumokat azokról a területekről, amelyeken szerinte a csapat fejlődhet.
Végül is hajlamos volt idén tétlenül ülni és semmit sem csinálni”
– nyilatkozta a Jordan, a Williams és a Toyota korábbi pilótája.
„Egyszerűen nem elég jó. Szerintem a Ferrari többet várt tőle, ahogy John Elkann is. A név fellendítette a részvényeket, de sajnos az eredményeket nem.”
Schumacher kritikája annak fényében meglehetősen érdekes, hogy Hamilton az év során több alkalommal is részletes dokumentumokkal készült a csapat számára, amelyekben konkrét fejlesztési irányokat, működési javaslatokat fogalmazott meg.
