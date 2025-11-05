A 2024-es interlagosi futamon jelentős szerepet játszott a csapadékos időjárás, és az idei versenyhétvégén is hasonlóan esős körülményekre lehet számítani.
Káoszt okozhat az időjárás a Forma-1-es Brazil Nagydíjon?
A november 7-9. között sorra kerülő versenyhétvégén a mezőnynek már a pénteki napon meggyűlhet a baja az időjárási körülményekkel. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) időjósai szerint szárazon indul ez a nap, de délutántól estéig előfordulhatnak viharos záporok – márpedig az egyetlen szabadedzést és a sprintidőmérőt is ekkor rendezik. A csapadék esélye 40 százalék jelenleg, a hőmérséklet pedig 25 és 28 fok között alakulhat – számolt be róla a formula.hu.
Jelen állás szerint szombaton, a sprintfutam és az időmérő napján van a leginkább esély esőre:
az FIA szerint könnyedén megtörténhet, hogy mindkettőt vizes körülmények között, akár 75 km/órás széllökések kíséretében rendezzék. Mindez nagyban befolyásolhatja a sprintfutam végeredményét és a kvalifikációét is, amely a vasárnapi rajtsorrendről dönt majd.
Vasárnapra talán fellélegezhetnek a pilóták, a futam idejére mindössze 20 százalékos eséllyel jósolnak esőt, de hűvösebb lesz az idő, a becslések szerint 18 fok várható a Sao Pauló-i versenyen.
A Forma-1 2025-ös szezonjának hajrája rengeteg izgalmat ígér, hiszen az egyéni vb-pontverseny még rendkívül szoros.
Négy versenyhétvégével a vége előtt a 357 pontos Lando Norris csupán egyetlen egységgel vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen.
