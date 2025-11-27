A hétvégi Forma-1-es Katari Nagydíjra egészen szigorú gumiszabály lép életbe, ugyanis a pilóták legfeljebb 25 kört teljesíthetnek egyetlen Pirelli-szetten.

Óriási izgalmak várhatóak a Katari Nagydíjon

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Szigorú gumiszabály a Katari Nagydíjon

Aki ennél többet fut, az könnyen a versenyfelügyelők elé kerülhet, jön a büntetés, sőt a kizárás sem elképzelhetetlen.

- írja a Motorsport.

A lap szerint a döntés hátterében a 2024-ben tapasztalt extrém igénybevétel áll, amikor a hosszabb etapok során több abroncs is a tűréshatár közelébe került. Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója szerint egyes gumik annyira elkoptak, hogy szó szerint eltűnt róluk a futófelület, és már az alapanyag látszott.

Volt olyan szett, amin gyakorlatilag nem maradt gumi, a szerkezet pedig teljesen előtűnt

– mondta, majd arról is beszélt, hogy ilyen állapotban az abroncs már nem arra való, hogy tovább használják.

„A konstrukció önmagában bírja, de ha közvetlenül az aszfalton fut, nagyon gyorsan elkopik. Nem erre tervezték, ráadásul a tempót sem veszik vissza igazán. Ha a szerkezet felszínre kerül, az nyilván hordoz magában némi kockázatot.”