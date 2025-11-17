Az F1 hivatalos gumibeszállítójának, a Pirellinek a hétfői bejelentése szerint legfeljebb 25 kört tehetnek majd meg a versenyzők egy adott gumikeverékkel a Doha mellett elhelyezkedő losaili pályán. A vállalat azt is közölte, hogy ezt a döntést az F1 irányítóival és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) közösen hozták meg. Katarban a mostani idény utolsó sprintfutamos hétvégéjére kerül sor, és a közel-keleti forduló akár az egyéni világbajnoki trófea sorsáról is dönthet. A konstruktőrök között a McLaren már megvédte vb-címét.
Fontos korlátozás a Katari Nagydíjon
„A körkorlátozás a tavaly használt gumik elemzését követően vált szükségessé, az előző esztendőben rendezett Katari Nagydíjon ugyanis az abroncsok, kiváltképp a bal elsők elérték a maximális kopási szintet” – idézte az MTI a Pirelli tájékoztatását.
Nem ez az első alkalom, hogy ilyen intézkedést vezetnek be a Forma-1-ben, két évvel ezelőtt Katarban 18 körben korlátozták az egyes gumik használatát,
a losaili pálya ugyanis nagy terhelést jelent az abroncsoknak, többek között a magas hőmérséklet miatt.
Ezek az intézkedések jelentősen befolyásolják a versenystratégiák kialakítását, két éve legalább három, ezúttal minimum kettő bokszkiállásra és kerékcserére minden versenyzőnek szüksége lesz a futamon.
A mostani hétvégén Las Vegasban versenyez a mezőny, az ottani eredményektől függően a világbajnoki összetettben éllovas brit Lando Norris (McLaren) akár már a katari forduló szombati napján sorra kerülő sprintfutamon a vb-cím bebiztosításáért állhat rajthoz.
Kapcsolódó cikkek
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!