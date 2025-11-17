Az F1 hivatalos gumibeszállítójának, a Pirellinek a hétfői bejelentése szerint legfeljebb 25 kört tehetnek majd meg a versenyzők egy adott gumikeverékkel a Doha mellett elhelyezkedő losaili pályán. A vállalat azt is közölte, hogy ezt a döntést az F1 irányítóival és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) közösen hozták meg. Katarban a mostani idény utolsó sprintfutamos hétvégéjére kerül sor, és a közel-keleti forduló akár az egyéni világbajnoki trófea sorsáról is dönthet. A konstruktőrök között a McLaren már megvédte vb-címét.

A Katari Nagydíjon dőlhet el a vb-cím

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Fontos korlátozás a Katari Nagydíjon

„A körkorlátozás a tavaly használt gumik elemzését követően vált szükségessé, az előző esztendőben rendezett Katari Nagydíjon ugyanis az abroncsok, kiváltképp a bal elsők elérték a maximális kopási szintet” – idézte az MTI a Pirelli tájékoztatását.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen intézkedést vezetnek be a Forma-1-ben, két évvel ezelőtt Katarban 18 körben korlátozták az egyes gumik használatát,

a losaili pálya ugyanis nagy terhelést jelent az abroncsoknak, többek között a magas hőmérséklet miatt.

Pirelli has announced a maximum of 25 laps on one set of tyres will be allowed at the Qatar Grand Prix, mandating a two-stop strategy. pic.twitter.com/H2oPGM4xrQ — PlanetF1 (@Planet_F1) November 17, 2025

Ezek az intézkedések jelentősen befolyásolják a versenystratégiák kialakítását, két éve legalább három, ezúttal minimum kettő bokszkiállásra és kerékcserére minden versenyzőnek szüksége lesz a futamon.

A mostani hétvégén Las Vegasban versenyez a mezőny, az ottani eredményektől függően a világbajnoki összetettben éllovas brit Lando Norris (McLaren) akár már a katari forduló szombati napján sorra kerülő sprintfutamon a vb-cím bebiztosításáért állhat rajthoz.

