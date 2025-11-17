Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.

Az F1 hivatalos gumibeszállítójának, a Pirellinek a hétfői bejelentése szerint legfeljebb 25 kört tehetnek majd meg a versenyzők egy adott gumikeverékkel a Doha mellett elhelyezkedő losaili pályán. A vállalat azt is közölte, hogy ezt a döntést az F1 irányítóival és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) közösen hozták meg. Katarban a mostani idény utolsó sprintfutamos hétvégéjére kerül sor, és a közel-keleti forduló akár az egyéni világbajnoki trófea sorsáról is dönthet. A konstruktőrök között a McLaren már megvédte vb-címét.

A Katari Nagydíjon dőlhet el a vb-cím
A Katari Nagydíjon dőlhet el a vb-cím
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Fontos korlátozás a Katari Nagydíjon

„A körkorlátozás a tavaly használt gumik elemzését követően vált szükségessé, az előző esztendőben rendezett Katari Nagydíjon ugyanis az abroncsok, kiváltképp a bal elsők elérték a maximális kopási szintet” – idézte az MTI a Pirelli tájékoztatását.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen intézkedést vezetnek be a Forma-1-ben, két évvel ezelőtt Katarban 18 körben korlátozták az egyes gumik használatát, 

a losaili pálya ugyanis nagy terhelést jelent az abroncsoknak, többek között a magas hőmérséklet miatt.

Ezek az intézkedések jelentősen befolyásolják a versenystratégiák kialakítását, két éve legalább három, ezúttal minimum kettő bokszkiállásra és kerékcserére minden versenyzőnek szüksége lesz a futamon.

A mostani hétvégén Las Vegasban versenyez a mezőny, az ottani eredményektől függően a világbajnoki összetettben éllovas brit Lando Norris (McLaren) akár már a katari forduló szombati napján sorra kerülő sprintfutamon a vb-cím bebiztosításáért állhat rajthoz.

Kapcsolódó cikkek

Ez a kérdés 2026-ra: a Red Bull újabb pilótát akar megbuktatni Verstappen mellett?
Őrület, ezt látni kell: Sergio Pérez fekete Ferrariban tért vissza az F1-be – videó
A TikToktól igazolt kulcsembert a Forma-1 újonca

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!