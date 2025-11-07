A magyar autósport kiemelkedő versenyzője, Keszthelyi Vivien hosszú ideje alkot egy párt a szintén autóversenyző David Schumacherrel. A 24 éves pilóta nemrég meghozta élete nagy döntését, és eljegyezte gyönyörű kedvesét.

Keszthelyi Vivient eljegyezte David Schumacher

Fotó: MIDORI IKENOUCHI/HASAN BRATIC / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

Keszthelyi Vivient romantikus helyszínen jegyezte el a párja

A két autóversenyző tiniszerelemnek induló kapcsolata több mint hét év után megpecsételődött egy jegygyűrűvel. A fiatal szerelmesek gyakran betekintést nyújtanak a rajongók számára a magánéletükbe, a nagy hírt is megosztották a közösségi médiában. Az eljegyzésre festői környezetben került sor, David Schumacher és Keszthelyi Vivien a Maldív-szigetek csodaszép naplementéjében élhették át a lánykérés érzemes pillanatait – vette észre a tények.hu.

Az óceán volt a tanúja a szerelmünknek,

a naplemente pedig megpecsételte az ígéretünket” – írta Instagramon közzétett posztjához Schumacher.

A túraautó-bajnok versenyző magyar lány, illetve a GT-ben szereplő német pilóta eljegyzésére november 5-én került sor a Maldív-szigeteken. Az újdonsült vőlegény rendkívül híres családból származik, hiszen a korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher az édesapja, a nagybátyja pedig a hétszeres világbajnok F1-legenda, a 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher.

A Ferrari ikonikus pilótája nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy az állapotával kapcsolatban pozitív fejlemények érkeztek, valamint egy sokkoló hír is napvilágot látott, miszerint az egyik áplónőjét megerőszakolhatta egy ausztrál autóversenyző.

