Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Sport

Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar idő szerint vasárnap hajnali Las Vegas-i Forma-1-es Nagydíjon szokás szerint hemzsegtek a sztárok a padockban és a legfontosabb vendégeknek fenntartott VIP-területeken. Köztük volt a magyar úszó olimpiai bajnok, Kós Hubert is.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezték a Forma-1 Las Vegas-i Nagydíjat, ami a címvédő Max Verstappen győzelmével ért véget. A vegasi futam azonban soha nem csak a verseny miatt emlékezetes: a csillogó kaszinóvárost ilyenkor még a szokottnál is nagyobb mértékben töltik meg a világsztárok. Akik között ezúttal ott volt Kós Hubert is.

In Toronto, Ontario, Canada, on October 25, 2025, Hubert Kos receives the award for the best Male Overall 2025 Individual Ranking during the World Aquatics Swimming World Cup 2025 at the Toronto Pan Am Sports Centre (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto). (Photo by Indrawan Kumala / NurPhoto via AFP)
Kós Hubert most éppen nem nyert semmit, csak jól érezte magát Las Vegasban
Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Kós Hubert Las Vegasban járt

A Texas Egyetemen tanuló, és annak világsztárokkal megpakolt úszócsapatában sikert sikerre halmozó magyar olimpiai bajnok és most már kétszeres rövidpályás világcsúcstartó kimenőt kaphatott Bob Bowmantől, ugyanis ő is elrepült Las Vegasba, az idény egyik leglátványosabb nagydíjára.

A 200 méteres hátúszás magyar olimpiai bajnoka nem lógott ki a sztárok sorából. Pedig olyan nevek forgolódtak a VIP-ben, mint a zenész-producer sztárpár, Beyoncé és Jay-Z, a WNBA-sztár, A'ja Wilson, a színész Sam Worthington, vagy éppen Travis Scott és a sztárséf, Gordon Ramsey, akivel össze is állt egy közös képre Kós Hubert és szintén olimpiai bajnok texasi csapattársa és cimborája, a francia Léon Marchand.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!