Magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezték a Forma-1 Las Vegas-i Nagydíjat, ami a címvédő Max Verstappen győzelmével ért véget. A vegasi futam azonban soha nem csak a verseny miatt emlékezetes: a csillogó kaszinóvárost ilyenkor még a szokottnál is nagyobb mértékben töltik meg a világsztárok. Akik között ezúttal ott volt Kós Hubert is.

Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

A Texas Egyetemen tanuló, és annak világsztárokkal megpakolt úszócsapatában sikert sikerre halmozó magyar olimpiai bajnok és most már kétszeres rövidpályás világcsúcstartó kimenőt kaphatott Bob Bowmantől, ugyanis ő is elrepült Las Vegasba, az idény egyik leglátványosabb nagydíjára.

A 200 méteres hátúszás magyar olimpiai bajnoka nem lógott ki a sztárok sorából. Pedig olyan nevek forgolódtak a VIP-ben, mint a zenész-producer sztárpár, Beyoncé és Jay-Z, a WNBA-sztár, A'ja Wilson, a színész Sam Worthington, vagy éppen Travis Scott és a sztárséf, Gordon Ramsey, akivel össze is állt egy közös képre Kós Hubert és szintén olimpiai bajnok texasi csapattársa és cimborája, a francia Léon Marchand.