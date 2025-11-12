Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Érzi már, hogy lehúzhatja a rolót: Zelenszkij elveszítette a kapcsolatot a valósággal

Tudta?

Óriási tömeg a Lidlben, holnap indul az év legjobban várt akciója

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Brazil Nagydíjat a McLaren brit pilótája nyerte, ezzel hatalmas lépést tett a vb-győzelem felé. A futam után azonban botrányos jelenet játszódott le, ugyanis a Red Bull második számú csapatának egyik alkalmazottja arra buzdította a közönséget, hogy fütyüljék ki Lando Norrist.

Lando Norris Brazíliában is magabiztos teljesítményt nyújtott, a McLaren brit pilótája immár 24 ponttal vezet az egyéni összetettben csapattársa, Oscar Piastri előtt. A 25 éves versenyzőt a Mexikói Nagydíj leintése után a közönség kifütyülte, Sao Paulóban pedig ismét egy furcsa incidens miatt került a figyelem középpontjába.

Lando Norris a Brazil Nagydíjat is megnyerte
Lando Norris a Brazil Nagydíjat is megnyerte
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Lando Norris kifütyülésére biztatta a közönséget a Racing Bulls alkalmazottja

A közösségi oldalakon futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen az látható, hogy a Red Bull fiókcsapatának, a Racing Bullsnak az egyik alkalmazottja a hüvelykujját lefelé mutatva arra buzdítja a közönséget, hogy fütyüljék ki Norrist, miközben a brit éppen átveszi a futamgyőzelemért járó trófeát a pódiumon.

Az incidens után a Racing Bulls szerdán közleményt adott ki, melyben elhatárolódott a látottaktól.

Tisztában vagyunk a hétvégi dobogón készült videóval. Ez nem tükrözi csapatunk értékeit és a VCARB szellemiségét. Az ügyet belső keretek között kezeltük. 

Hiszünk abban, hogy a nagyszerű versenyeket ünnepelni kell, és tiszteletet kell tanúsítani minden versenyző, csapat és szurkoló iránt a pályán és azon kívül is” – idézte a formula.hu a csapat által kiadott közleményt, a történtekre a McLaren egylőre nem reagált.

Ami a pontversenyt illeti, Lando Norris 33 pontot szerzett a brazíliai versenyhétvégén, így növelte előnyét a két riválisa előtt, de Max Verstappen is tudott faragni a hátrányán Oscar Piastri mögött. Norrisnak 390, Piastrinak 366, Verstappennek 341 pontja van, és már csak három futam van hátra a 2025-ös idényből. A Forma-1-es szezon Las Vegasban folytatódik.

Kapcsolódó cikkek

Egy gyorsétteremlánc megalázta a McLaren F1-es pilótáját
A McLaren-pilóta újabb bukása csak idő kérdése volt, ez végleg megbélyegzi őt
Kitört a botrány: a McLaren csalást kiált Verstappen és a Red Bull kapcsán

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!