Lando Norris Brazíliában is magabiztos teljesítményt nyújtott, a McLaren brit pilótája immár 24 ponttal vezet az egyéni összetettben csapattársa, Oscar Piastri előtt. A 25 éves versenyzőt a Mexikói Nagydíj leintése után a közönség kifütyülte, Sao Paulóban pedig ismét egy furcsa incidens miatt került a figyelem középpontjába.
Lando Norris kifütyülésére biztatta a közönséget a Racing Bulls alkalmazottja
A közösségi oldalakon futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen az látható, hogy a Red Bull fiókcsapatának, a Racing Bullsnak az egyik alkalmazottja a hüvelykujját lefelé mutatva arra buzdítja a közönséget, hogy fütyüljék ki Norrist, miközben a brit éppen átveszi a futamgyőzelemért járó trófeát a pódiumon.
Az incidens után a Racing Bulls szerdán közleményt adott ki, melyben elhatárolódott a látottaktól.
Tisztában vagyunk a hétvégi dobogón készült videóval. Ez nem tükrözi csapatunk értékeit és a VCARB szellemiségét. Az ügyet belső keretek között kezeltük.
Hiszünk abban, hogy a nagyszerű versenyeket ünnepelni kell, és tiszteletet kell tanúsítani minden versenyző, csapat és szurkoló iránt a pályán és azon kívül is” – idézte a formula.hu a csapat által kiadott közleményt, a történtekre a McLaren egylőre nem reagált.
Ami a pontversenyt illeti, Lando Norris 33 pontot szerzett a brazíliai versenyhétvégén, így növelte előnyét a két riválisa előtt, de Max Verstappen is tudott faragni a hátrányán Oscar Piastri mögött. Norrisnak 390, Piastrinak 366, Verstappennek 341 pontja van, és már csak három futam van hátra a 2025-ös idényből. A Forma-1-es szezon Las Vegasban folytatódik.
