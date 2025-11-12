Lando Norris Brazíliában is magabiztos teljesítményt nyújtott, a McLaren brit pilótája immár 24 ponttal vezet az egyéni összetettben csapattársa, Oscar Piastri előtt. A 25 éves versenyzőt a Mexikói Nagydíj leintése után a közönség kifütyülte, Sao Paulóban pedig ismét egy furcsa incidens miatt került a figyelem középpontjába.

Lando Norris a Brazil Nagydíjat is megnyerte

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Lando Norris kifütyülésére biztatta a közönséget a Racing Bulls alkalmazottja

A közösségi oldalakon futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen az látható, hogy a Red Bull fiókcsapatának, a Racing Bullsnak az egyik alkalmazottja a hüvelykujját lefelé mutatva arra buzdítja a közönséget, hogy fütyüljék ki Norrist, miközben a brit éppen átveszi a futamgyőzelemért járó trófeát a pódiumon.

🙏🏼 Racing Bulls pide perdón tras la imagen de uno de sus miembros alentando los abucheos a Norris



🗯️ “Estamos al tanto del vídeo del podio. No refleja los valores de nuestro equipo ni nuestro espíritu. El asunto se ha tratado internamente” #F1



pic.twitter.com/fCMKT77tIB — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 12, 2025

Az incidens után a Racing Bulls szerdán közleményt adott ki, melyben elhatárolódott a látottaktól.

Tisztában vagyunk a hétvégi dobogón készült videóval. Ez nem tükrözi csapatunk értékeit és a VCARB szellemiségét. Az ügyet belső keretek között kezeltük.

Hiszünk abban, hogy a nagyszerű versenyeket ünnepelni kell, és tiszteletet kell tanúsítani minden versenyző, csapat és szurkoló iránt a pályán és azon kívül is” – idézte a formula.hu a csapat által kiadott közleményt, a történtekre a McLaren egylőre nem reagált.

Ami a pontversenyt illeti, Lando Norris 33 pontot szerzett a brazíliai versenyhétvégén, így növelte előnyét a két riválisa előtt, de Max Verstappen is tudott faragni a hátrányán Oscar Piastri mögött. Norrisnak 390, Piastrinak 366, Verstappennek 341 pontja van, és már csak három futam van hátra a 2025-ös idényből. A Forma-1-es szezon Las Vegasban folytatódik.

