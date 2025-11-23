A szezon közepén úgy tűnt, hogy Oscar Piastri lesz az új világbajnok. A nyári szünet után azonban az ausztrál visszaesésével párhuzamosan feltámadt poraiból a címvédő Max Verstappen, azonban egyelőre a holland is csak lohol a kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Lando Norris mögött. A 26 éves brit akár már Katarban letaszíthatja a trónról a négy éve uralkodó Verstappent.

Lando Norris (szemben) átvenni készül Max Verstappen helyét az F1 trónján

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogyan lehet világbajnok Katarban Lando Norris?

Vegasba érkezve Norris 24 ponttal vezetett csapattársa, Piastri és 49-cel Verstappen előtt. Miután a holland újabb oktatófilmet befűzve győzött, Norris második, Piastri pedig csak negyedik lett, a helyzet annyiban változtott, hogy az ausztrál hátránya 30 pontra nőtt, a hollandé viszont 42-re csökkent.

Vagyis november 30-án Katarban négy év után új bajnoka lehet a sorozatnak.

Az utolsó két futamon, azaz Katarban és Abu-Dzabiban az előbbi helyszínen rendezett sprinttel együtt összesen 58 pont gyűjthető, azaz még Piastri és Verstappen is befoghatja Norrist. Az biztos, hogy a katari sprintfutam után – bármi is legyen a végeredmény – nem avatnak még új bajnokot. Viszont, ha Norris nyer, Verstappen pedig pont nélkül marad a sprintben, akkor a hollandnak gyakorlatilag a minimális meglévő esélyei is elszálltak.

Piastrival szemben Norris akkor ünnepelhet, ha a katari hétvégét követően 25 ponttal vezet Piastri előtt. Azaz Katarban Piastrinak öt, míg Verstappennek 17 ponttal kellene többet gyűjtenie, hogy legyen tétje az Abu-Dzabi szezonzárónak.

Amennyiben Norris megőrzi legalább 25 pontos előnyét, úgy ő lesz a Forma-1 11. brit világbajnoka.