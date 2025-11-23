Live
Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Sport

Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Max Verstappen ugyan megnyerte a magyar idő szerint vasárnap hajnali Forma-1-es Las Vegasi Nagydíjat, ám lehet, hogy ez semmit nem fog érni a számára. A trónkövetelő Lando Norris ugyanis akár már egy hét múlva Katarban letaszíthatja őt a trónról.

A szezon közepén úgy tűnt, hogy Oscar Piastri lesz az új világbajnok. A nyári szünet után azonban az ausztrál visszaesésével párhuzamosan feltámadt poraiból a címvédő Max Verstappen, azonban egyelőre a holland is csak lohol a kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Lando Norris mögött. A 26 éves brit akár már Katarban letaszíthatja a trónról a négy éve uralkodó Verstappent.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Second placed Lando Norris of Great Britain and McLaren talk in parc ferme during the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2025 in Las Vegas, Nevada. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lando Norris (szemben) átvenni készül Max Verstappen helyét az F1 trónján
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogyan lehet világbajnok Katarban Lando Norris?

Vegasba érkezve Norris 24 ponttal vezetett csapattársa, Piastri és 49-cel Verstappen előtt. Miután a holland újabb oktatófilmet befűzve győzött, Norris második, Piastri pedig csak negyedik lett, a helyzet annyiban változtott, hogy az ausztrál hátránya 30 pontra nőtt, a hollandé viszont 42-re csökkent.

Vagyis november 30-án Katarban négy év után új bajnoka lehet a sorozatnak. 

Az utolsó két futamon, azaz Katarban és Abu-Dzabiban az előbbi helyszínen rendezett sprinttel együtt összesen 58 pont gyűjthető, azaz még Piastri és Verstappen is befoghatja Norrist. Az biztos, hogy a katari sprintfutam után – bármi is legyen a végeredmény – nem avatnak még új bajnokot. Viszont, ha Norris nyer, Verstappen pedig pont nélkül marad a sprintben, akkor a hollandnak gyakorlatilag a minimális meglévő esélyei is elszálltak.

Piastrival szemben Norris akkor ünnepelhet, ha a katari hétvégét követően 25 ponttal vezet Piastri előtt. Azaz Katarban Piastrinak öt, míg Verstappennek 17 ponttal kellene többet gyűjtenie, hogy legyen tétje az Abu-Dzabi szezonzárónak.

Amennyiben Norris megőrzi legalább 25 pontos előnyét, úgy ő lesz a Forma-1 11. brit világbajnoka.

 

